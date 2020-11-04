От удара Кости Джуду размотало по рингу. Как Цзю стал абсолютным чемпионом мира

В ночь на 4 ноября 2001 года прославленный мастер ринга Константин (или, как его всегда представляли перед боями, Костя) Цзю стал абсолютным чемпионом мира – первым и пока единственным в истории среди отечественных боксёров-профессионалов. Сегодня мы вспомним эту историческую победу уроженца небольшого уральского городка Серова Свердловской области.

Костя Цзю был одним из самых ярких боксёров-любителей своего времени. Завоевав золотые медали первенств Европы и мира, а также Игр доброй воли, он решил не дожидаться Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, а перешёл на профессиональный ринг.



Он принял предложение промоутеров из Австралии и вскоре вместе с семьёй перебрался жить на далёкий Зелёный континент.

Российско-австралийский чемпион Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Константин Цзю 12 июня был принят в Международный зал славы бокса. "Чемпионат.com" вспоминает все этапы карьеры легендарного бойца.

За почти десять лет, предшествовавших описываемому нами сегодня событию, Костя успел поучаствовать во многих боях, стать чемпионом мира, а также, кроме имеющегося у него российского, получить ещё и австралийское гражданство.



2001 год сложился для него триумфально. В феврале Цзю одержал досрочную победу над американцем Шармбой Митчеллом и присоединил к уже находившемуся в его руках мировому титулу WBC пояс чемпиона мира ещё одной ведущей организации профи-бокса – WBA.

Фото: Getty Images

Таким образом, для того, чтобы обрести статус абсолютного чемпиона мира и вписать золотыми буквами своё имя в историю бокса, Косте оставалось завоевать мировой титул последней из считавшихся на то время главными профи-боксёрских организаций – федерации IBF.



Владел этим поясом молодой, дерзкий и дотоле не знавший поражений на профи-ринге чернокожий уроженец Бруклина Заб Джуда, который считался не менее опасным нокаутёром, чем сам Костя Цзю.



Чтобы лучше раскрутить их объединительный поединок, организаторы решили сначала поставить Костю и Заба в один вечер бокса, но в боях с другими соперниками.

Цзю: родители научили отвечать за свои слова Тренер Дениса Лебедева Костя Цзю в интервью "Чемпионат.com" подвёл итоги боя своего подопечного против Джеймса Тони, высказался по поводу комментариев болельщиков и объяснил, почему не пожал руку американцу.

И вот, в июле 2001 года, Цзю и Джуда успешно защитили принадлежащие им мировые титулы, одолев своих визави. Американец отбоксировал раньше и, приняв душ, пришёл посмотреть на бой Кости против немецкого турка Октая Уркала, расположившись прямо возле ринга.



Вёл себя Заб очень самоуверенно и нагло. Он постоянно выкрикивал оскорбления в адрес Кости, а после завершения вечера бокса рассказывал окружившим его журналистам, что без проблем разобьёт защиту Цзю, в которой, по его словам, было так много дыр как в швейцарском сыре.

По мере приближения супербоя градус страстей накалялся. На предматчевых мероприятиях Джуда всячески бахвалился и старался унизить Костю. Но после процедуры официального взвешивания, которая состоялась за сутки до боя, когда соперники стояли рядом, глядя один другому в глаза, Цзю неожиданно спросил у вызывающе смотревшего на него Заба: «Как дела у твоей дочки?».



Костя знал, что у Джуды пару месяцев назад родилась дочь и специально подготовил этот вопрос. Внезапно растерявшийся Заб смог в ответ только промямлить: «А… Ммм… Всё в порядке». И тогда Цзю прошептал ему на ухо: «Дети – это даже лучше, чем выиграть мировой титул, не так ли?», на что у Джуды уже вообще не нашлось ответа.



Таким образом Костя выиграл предматчевую психологическую битву. Однако в букмекерских конторах небольшим фаворитом поединка всё равно считался Заб, в числе сопровождавших которого во время выхода к рингу был сам Майк Тайсон.



И вот на арене одного из самых больших казино игорной столицы мира Лас-Вегаса стартовый гонг возвестил о главном бое вечера, в котором на ринге сошлись два действующих обладателя мировых титулов – 32-летний Костя Цзю и 24-летний Заб Джуда. Их целью было определить между собой абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе.

В стартовом раунде Цзю намеревался присмотреться к сопернику и просчитать его действия. Джуда этим воспользовался и, благодаря своей высочайшей ручной скорости, сумел потрепать Костю несколькими жёсткими ударами.



Но как только началась вторая трёхминутка, Цзю принялся решительно преследовать соперника. И Заб внезапно словно почувствовал себя находящейся на прицеле у охотника жертвой. Он проводил этот раунд очень пассивно, видимо почуяв скорую расплату.

«Я – Тим, а не сын!» Цзю-младший вышел из тени великого отца А побеждённый Джефф Хорн назвал Тима Цзю легендой австралийского бокса.

А Костя охотился с большим вдохновением. Он постоянно прощупывал оппонента левой рукой и держал наготове свою убойную правую. И буквально на последних секундах раунда, наконец взяв как следует прицель в цель, Цзю разрядил свою «двустволку».



Правый прямой удар попал аккурат в челюсть соперника. Джуда в тот же миг с грохотом завалился спиной на настил ринга, сильно ударившись о него головой.



Пребывая в шоке, Заб тут же попытался вскочить. Но когда ему удалось это сделать, ноги подвели его, принявшись перебираться в каком-то судорожном танце. Он ещё попытался жестикулировать рефери Джею Нэйди о том, что с ним всё в порядке, но снова брыкнулся на пол – теперь уже лицом вперёд.

Права на видео принадлежат Showtime. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале Моё кино.

Увидев это, намеревавшийся было начать отсчёт до десяти, Нэйди тут же под дикий рёв шокированной стремительной развязкой публики замахал руками, сигнализируя о прекращении боя.

Костя победно вскинул руки вверх, а Джуда, снова поднявшись на ноги, начал истерить, разъярённо протестуя против, по его мнению, неправомерной остановки. Затем, окончательно потеряв контроль над собой, он стал бросаться на рефери, тыча ему перчаткой в лицо, а потом швырнул подвернувшуюся под руку табуретку.



Заба пришлось удерживать и успокаивать отцу-тренеру, всей его команде и представителям службы безопасности арены. А Костя наслаждался величайшим моментом в его спортивной карьере, празднуя обретение статуса абсолютного чемпиона мира.



После окончания боя каждый из трёх присутствовавших в ринге дал короткое интервью.



«Почему рефери остановил бой!? Он даже не начал считать до десяти. Это было неправильно. Я мог продолжать драться!», – возмущался Заб Джуда.

«Этот парень был потрясён. Я должен был защитить его от собственной храбрости. Я опасался за его здоровье после пропущенного очень жёсткого удара, который на мгновение лишил его сознания», – объяснил решение об остановке боя рефери Джей Нэйди.



«Это был не столько мощный, а, в первую очередь, точный и своевременный удар», – прокомментировал своё исполнение нокаута Костя Цзю.



А завершилась история этого знаменательного не только для отечественного, но и мирового бокса поединка тем, что спустя месяц Джуда был на полгода отстранён от выступлений на ринге и оштрафован Атлетической комиссией штата Невада на $ 75 тыс., которые были изъяты из его гонорара, составлявшего около $ 1 млн.



Сам Джуда признал вину и полностью согласился с вынесенным Комиссией обвинительным вердиктом. «Эмоции взяли тогда надо мной верх», – кратко объяснил Заб на контрольно-дисциплинарном заседании своё недостойное поведение по окончании боя.