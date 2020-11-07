Шикарный нокаут от Харитонова! Десантник вырубил британского бойца эффектным апперкотом

В субботу, 7 ноября, в Дубае состоялся турнир, организованный PaRus Fight Championship. Для тех, кто в первый раз видит такую аббревиатуру, объясним. В слове PaRus первый слог происходит от панкратиона, второй – от названия нашей с вами страны. Организована эта лига при самом непосредственном участии Международной федерации современного панкратиона. Проводился турнир по правилам панкратиона и в Объединённых Арабских Эмиратах высадился внушительный десант российских бойцов.

В главном событии вечера в октагоне сошлись российский боец Сергей Харитонов и британец Оли Томпсон. Соперник у десантника был не из самых простых парней. 40-летний Спартанец имеет за своими плечами опыт выступления в UFC и Bellator. Всего на его счету 33 боя, в 21 из них Томпсон одержал победы. Нокаутом, между прочим, тринадцать. А потому, лёгкой жизни Сергею не обещал никто.

Харитонов критиковал Емельяненко за бой с Кокляевым, а сам побил беспомощного Уильямса Победитель Тайсона сдался без сопротивления. Что с этим боем не так.

Когда бойцы оказались в октагоне, нельзя было не обратить внимание на существенную разницу в габаритах. Харитонов был ощутимо крупнее, при этом, не сказать, чтобы соперники были серьёзно подсушены. Однако, это нисколько не смущало самого британца, поскольку за свою карьеру в тяжёлом весе он как правило сражался с ребятами, которым уступал в антропометрии.



Да и Сергей, откровенно говоря, серьёзную оппозицию имел практически ровно год назад, когда на Bellator 234 нокаутом проиграл Линделу Васселу. Внимательный читатель, конечно же, вспомнит недавних поединок Десантника по правилам бокса. Но там уровень оппозиции был такой, что серьёзно вспоминать об этом событии не следует.



А потому, для самого Сергея этот бой был настоящей и долгожданной проверкой того, не заржавел ли один из самых известных российских бойцов ММА. Как он проявит себя в бою с опытным оппонентом, своим сверстником. Всё могло закончиться уже на первой секунде, когда беспечный Томпсон протянул Сергею приветственный кулак. Харитонов одной рукой потянулся к перчатке соперника, а вторую уже заносил для удара.

Могучий апперкот – точно в бороду. Харитонов отправил Гормли в глубокий нокаут. Видео Россиянин скоро дебютирует в профессиональном боксе. С таким ударом у него есть шансы.

Реакция у Оли оказалась на уровне, что обещало интересный и зрелищный бой. И британец пару минут вполне достойно упирался, несколько раз прилично попал. Особенно удачно залетали его джебы. Но Харитонов отмахивался от соперника как от назойливого насекомого, который пытается ужалить, но прокусить толстую кожу не в состоянии.



Постепенно Сергей занял в октагоне доминирующую позицию и принялся гонять соперника по клетке. Да, ощущение складывалось именно такое. Спартанец дисциплинированно разрывал дистанцию, рассчитывая измотать соперника и устроить ему трёпку под занавес поединка. Чисто визуально складывалось впечатление, что Сергей недостаточно свеж. При этом, соперник использовал весь арсенал ММА, включая лоу-кики, а Сергей, словно специально, старался работать в боксёрской манере.

Права на видео принадлежат PaRus Fight Championship MMA. Ролик можно посмотреть на странице parus_mma в «Инстаграме»

Возможно, Десантник и сам прекрасно понимал расклады. Харитонов снизил ударную активность, но продолжал преследовать соперника, выцеливая брешь в его обороне. И в какой-то момент британец замедлился. Возможно, он решил чуть передохнуть или примерялся к проведению атаки. Сейчас мы этого уже не узнаем. Сергей совершил обманное движение плечом, соперник дёрнулся, а на обратном движении получил кулак в челюсть. Траектория была идеальная – короткая и пологая.



Британец тут же оказался на характерных для бокса «соломенных» ногах. Держать своё тело в горизонтальном положении он был уже не в состоянии и рухнул на настил. Для всех присутствующих в зале было понятно, что даже если Оли поднимется, победная точка в исполнении россиянина – вопрос времени. Судья оценил ситуацию профессиональным взглядом и закончил поединок.



Сергей получил абсолютно заслуженный пояс, а поклонники его таланта ещё раз убедились, что работа с тренером по боксу крайне благотворно сказалась на работу Харитонова в стойке. Что ни говори, а нокаут получился эффектным, а победа – убедительной. Теперь будем с нетерпением ждать Сергея в Bellator, где к нему уже выстраивается очередь из желающих подраться.