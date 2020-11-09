Хабиб победил чисто. Объясняем, почему договорняк с Гэтжи исключён

Олег Тактаров и Хабиб Нурмагомедов снова дали информационный повод поговорить о них. И да, на этот раз Хабиб не был инициатором, и до сих пор не дал никакой реакции на произошедшее. Суть, как, наверное, уже известно многим такова. Ветеран смешанных единоборств, чемпион турнира UFC 6 признал, что его полуфинальный бой на том шоу получился подставным (хотя и не по его вине) и добавил, что договорняк просматривался и в последнем бое Хабиба, в котором тот победил Джастина Гэтжи уже на старте второго раунда. «Чемпионат» рассказывает, почему эта теория вряд ли реалистична.

Зачем это UFC?

В своём заявлении Олег Николаевич не стал называть конкретных выгодополучателей и организаторов возможного договорного поединка, и уж тем более никого не обвинял напрямую. Но давайте представим, что инициатором режиссуры боя стали сами боссы UFC. Какой в этом смысл и какая выгода?



Да на самом деле никакой. Невзирая на то, что никто не догадывался об уходе Хабиба из спорта, всем итак было понятно, что Нурмагомедов на финишной прямой. Это означало лишь одно, что промоушену нужна новая мега-звезда, которая затмит собой Орла. Ею мог стать именно Гэтжи. Победой над Тони Фергюсона он уже поднял свои акции, а победа над ещё одним соперником с серией 12-0 могла бы вывести его на совершенно иной уровень. Так что боссам лиги, скорее всего, была выгодна даже победа Гэтжи. Это сулило бы и возможный реванш с Хабибом и гарантировало бы, что даже в случае ухода Орла в дивизионе остаётся новый король, в очередь на бой к которому выстроились бы все топ-бойцы.



Скажете, что в UFC договорняком хотели бы просто уважить Нурмагомедова после смерти отца? Бросьте. Во-первых, это наоборот продемонстрировало бы Хабибу, что в него больше не верят. Во-вторых, это в целом далеко от проявления реального уважения. В-третьих, пусть прозвучит цинично, но правдиво. UFC это прежде всего бизнес. И когда дело касается денег, ни один функционер лиги, а тем более такие акулы, как братья Фертитта и Дана Уайт не будут долго думать о личной драме кого-то из бойцов. Ничего личного, только бизнес.

«Рыльце-то в пушку». Тактаров усомнился в спортивной чистоте боя Хабиба с Гэтжи Первый чемпион UFC из России даже нашёл плюсы в этой ситуации.

Быть может на сговор пошёл Хабиб?

Ещё один вариант, который исключён. Вряд ли такой до мозга костей спортсмен, как Хабиб, ввязался бы в такую авантюру, при этом сознавая, что проводит последний бой в жизни. К Нурмагомедову можно относиться как угодно, но одного у него не отнять – честолюбия, в хорошем смысле этого слова. Орёл бы не смог жить в мире с самим собой, пойди он на такое читерство. Ему нравится называть себя лидером Pound-for-Pound, гордиться профессиональным рекордом и непобедимостью. Нурмагомедов не стал бы жертвовать этими ценными для себя ощущениями, имея все шансы на победу над Гэтжи и без каких-либо подстав.

Зачем сговор был нужен Гэтжи?

Еще одна причина не верить в теорию с договорняком появляется, когда задаёшь себе вопрос, а зачем всё это нужно было Гэтжи? Джастин одержал четыре ярчайшие победы подряд, прервал сумасшедшую серию Тони Фергюсона и стал едва ли не самым обсуждаемым бойцом года.



Победа над Хабибом помогла бы ему установить уникальное достижение – победить двух бойцов кряду, чей рекорд до встречи с ним на двоих составлял бы 24-0. Это бы сделало Гэтжи не только звездой первой величины, но и практически легендой, единственной в своём роде.



Деньги за проигранный бой? Помилуйте. Сколько должны были заплатить в UFC, или Хабиб, или Али-Абдель Азиз, чтобы Джастин отказался от сумасшедшего наследия? Очевидно, что успех в схватке с Орлом сделал бы Гэтжи самым привлекательным бойцом США для многомиллионных рекламных сделок и в будущем бы Джастин получал только огромные бои, продаваемые по системе PPV. Так что вопрос подкупа Хайлайта отпадает сам по себе.

Кто-то выпустил из Гэтжи воздух. Что случилось с американцем на 5-й минуте боя? Хабиб провёл тяжёлый первый раунд, но практически не испытал проблем во втором. К Гэтжи есть вопросы.

Причём здесь Абдель-Азиз?

Одним из главных аргументов теории Тактарова было то, что карьеры бойцов ведёт один и тот же менеджер – Али Абдель-Азиз. Олег Николаевич провёл параллели со своим выступлением на UFC 6, когда Энтони Масиас буквально бросился под удушающий приём россиянина, послушав менеджера, который управлял карьерами обоих бойцов.



Но этот аргумент не выдерживает критики. Али Абдель-Азиз, при всём показном дружелюбии, также, как и Дана Уайт – бизнесмен. Если бы Хабиб вдруг проиграл Гэтжи, Али бы ничего не потерял. Напротив, как говорилось выше, он бы приобрёл звезду топ-уровня, возможно, самую крутую в UFC. И, кроме того, скорее всего, снял бы сливки и с реванша Хайлайта и Орла.

Кроме того, если следовать этой логике, то договорными могут быть и другие поединки с участием клиентов Абдель-Азиза. А это на секундочку, в том числе и титульный бой в полусреднем весе между Камару Усманом и Гилбертом Бёрнсом. С Али также работают и такие бойцы, как Магомед Анкалаев, Максим Гришин, Гаджимурад Антигулов, Роман Долидзе, Хамзат Чимаев, Забит Магомедшарипов, Фрэнки Эдгар и многие другие, которые в теории также могут провести очные дуэли. Так что тезис о менеджере, который устраивает подставные бои, легко разрушается.



Кажется, что такие времена уже давно прошли. Кроме того, если на компанию Абдель-Азиза падёт хоть малое подозрение, то вряд ли ему удастся и дальше подписывать контракты с топ-бойцами, его репутация будет испорчена навсегда. Так что вряд ли Али пошёл бы на такое, ради перспективы «срубить деньжат здесь и сейчас», но с рисками потерять всё в будущем.

Ну и в качестве дополнения стоит задать вопрос, а зачем было устраивать договорняк, если Хабиб и так был явным фаворитом встречи? Идти на риски быть разоблачёнными, выслушивать тонну хэйта и ставить под угрозу своё наследие ради поединка, в котором даже не было принципиального соперничества? Кажется, это бессмысленно. Хабиб победил, потому что был сильнее. Но у Орла всегда найдутся критики, которым не так уж и важно, выиграл он по очкам, удушающим или болевым. Таков удел любого чемпиона.