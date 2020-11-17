Примеры Сергея Харитонова, Расула Мирзаева и многих других буквально кричат о том, что профессиональных бойцов нужно приравнять к оружию.

Когда голый кулак как оружие. Нужно ли ужесточить наказание бойцам за драки на улице?

После почти каждого резонансного случая, когда вследствие применения своих навыков мастером ударных видов единоборств уличная драка заканчивается трагически, возникают общественные инициативы относительно того, чтобы на законодательном уровне приравнять боевые искусства к оружию и признать их применение отягчающим обстоятельством.

Так нужно ли ужесточить наказание за драки бойцов на улице? Это очень дискуссионный вопрос. Каждый, кто вживую смотрел бои профессионалов в ринге или в октагоне, мог прочувствовать всю силу и мощь наносимых ими ударов. Не секрет, что даже просто хороший боксёр-любитель уровня мастера спорта обладает настолько поставленным ударом, что неподготовленный человек может быть отправлен им в глубокую кому.



Подобные инициативы внесения изменений в законодательство возникали после того, как в 2011 году чемпион мира по боевому самбо и боец ММА Расул Мирзаев в ходе ссоры нанёс удар студенту Ивану Агафонову. При падении тот ударился головой об асфальт, получил отёк мозга и через несколько дней скончался в больнице.

"Дело" Мирзаева Авторы блога телеканала "Боец" рассуждают об инциденте, произошедшем с российским бойцом смешанного стиля Расулом Мирзаевым, в результате которого погиб 19-летний московский студент.

Не так резонансно, но обсуждения о более жёстком наказании участвующих в уличных драках профессиональных бойцов появлялись и после других подобных случаев. К примеру, когда в 2012 году в Свердловской области чемпион Москвы по боксу Валерий Третьяков убил одним ударом охранника ночного клуба или когда в 2016 году призёр Кубка мира и член сборной России по боксу из Калининграда Владимир Иванов возле «Макдоналдса» по неосторожности отправил на тот свет человека ударом кулака.



То же самое происходило и в 2017 году, когда в ходе уличной драке в Хабаровске получил приведшие к смерти черепно-мозговые травмы чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчёв, а виновником его смерти стал боец смешанных единоборств Анар Аллахверанов. Или когда летом нынешнего года в Барнауле бывший боксёр Михаил Старцев одним ударом убил другого жителя города Павла Рохлова.

Прохожий защищал инвалида от чемпионки мира по кикбоксингу. Парня убили одним ударом Экс-боксёр Михаил Старцев и кикбоксёрка Лилия Ворогушина устроили уличную драку, в которой погиб отец троих детей.

В свете недавнего инцидента, когда экс-боец UFC Адам Яндиев неожиданно во время разговора атаковал бойца Bellator Сергея Харитонова, что привело к перелому носа, рассечению, сотрясению мозга и перелому орбитальной кости у последнего, общественность вновь заговорила об опасности владения боевыми искусствами людьми психически неустойчивыми. Ведь если представить, что Яндиев нанёс бы такие удары не физически подготовленному и привыкшему их пропускать тяжеловесу Харитонову, а обычному человеку, то итог разборки мог бы оказаться совсем плачевным.

Наиболее близки были в этом отношении внесения изменения в российское законодательство после дела Мирзаева. Тогда Комитет по физической культуре и спорту Госдумы подготовил проект закона, ужесточающий ответственность за применение силы спортсменами вне ринга, ковра или татами.



«Владение лицами навыками боевых искусств является по сути дела применением оружия, которое они применяют сознательно, пользуясь своим превосходством в этом отношении над другими гражданами», – утверждали тогда его разработчики.

«Тебя уложил недобоец, кто ты после этого?» Яндиев объяснил, за что избил ветерана ММА Версия событий, приведших к конфликту, у Адама кардинально отличается от изложенной Харитоновым.

Депутаты предлагали внести в закон «О физической культуре и спорте» поправку «Об усилении ответственности лиц, обладающих специальной физической или спортивной подготовкой в области спортивных единоборств». Также они рассчитывали на внесение изменений в Уголовный кодекс РФ, в частности, дополнив статью 105.1 пунктом «Убийство или причинение вреда здоровью лицом, имеющим специальную физическую или спортивную подготовку в области силовых единоборств» и внеся «боксёрские» поправки в статью 63 «Обстоятельства, отягчающие наказание».

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Однако этот законопроект в итоге был отклонён. Кстати, имеются и противники внесения подобных изменений в законы. Они настаивают на том, что у медали есть две стороны и новый закон отвернёт детей от занятий ударными единоборствами. Вернее, родители попросту не будут отдавать своих чад в подобные спортивные секции. И таким образом будут создаваться препятствия массовому стремлению подростков для обретения ими навыков самообороны, а также защиты своих близких.



По факту последнего инцидента, который случился на малой спортивной арене «Лужников», органами дознания возбуждено два уголовных дела по статье 115 УК РФ. Судя по исходным данным, речь идёт о части первой «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере 40 тысяч рублей, либо компенсацию потерпевшему упущенного дохода, связанного с временной нетрудоспособностью.

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Что касается ограничения свободы, худшее, что грозит Бороде, – 4 месяца ареста. И это в том случае, если у Харитонова не обнаружатся какие-то осложнения, связанные с травмами. Мы искренне желаем Сергею обойтись малой кровью. Объединить два дела (в отношении Яндиева возбуждено уголовное производство и по эпизоду с Абдо) не получится, поскольку это разные эпизоды.



Версия о том, что Яндиев наносил удары кастетом, не подтвердилась. Хотя повреждения у Сергея такие, какие простой человек мог бы нанести только при помощи дополнительных средств. Именно поэтому в нашем обществе остаётся открытым вопрос, должно ли наличие умений профессионально наносить удары становиться для его обладателей причиной повышенной уголовной ответственности? А что вы думаете по этому поводу, уважаемые читатели?

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