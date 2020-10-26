Уникальный нокаут. После удара российский боец «превратился» в каменную статую! Видео

В минувшие выходные внимание всех поклонников ММА было приковано к Абу-Даби. В главном бою UFC 254 российский чемпион Хабиб Нурмагомедов эффектно подтвердил своё звание в поединке с Джастином Гэтжи. Орёл впервые в карьере победил треугольником, более того, он стал первым в истории лучшего в мире промоушена, кто трижды кряду защитил свой титул сабмишеном.
Но не только «Бойцовским островом» живы были смешанные единоборства в прошедший уик-энд. В России тоже было на что посмотреть. И это мягко сказано… В Хабаровске проводился очередной турнир по современному панкратиону. Да-да, тот самый олдскульный панкратион получил новую жизнь в далёком уже 2000-м году. И второй его родиной стал именно Хабаровск. В воскресенье был проведён турнир из серии MFP 232 (Modern Fighting Pankration).
В карде турнира, проводимого под эгидой Федерации современного панкратиона, значилось 7 боёв. Но мы остановимся на том, в котором случился редкий эпизод. В октагон, расположенный на «Арене Спорта Владимира Николаева», вышли два Вячеслава — Птицын и Расловец. Поединок продлился всего 55 секунд. И ничего не предвещало столь ранней и пугающей концовки.
Бой шёл на встречных курсах. Расловец стремился завладеть преимуществом и центром октагона. Действовал он аккурат в стиле Гэтжи, исполняя столь же амплитудные и немного хаотичные удары. Его манера атаковать, наклонив вперёд голову и подражая пловцу кролем, опасна в обе стороны. Во-первых, в случае точного и плотного попадания, можно было бы нанести сопернику серьёзный урон. С другой стороны, всегда есть опасность, что оппонент окажется мастеровитее и хладнокровнее.
Права на видео принадлежат Modern Fighting Pankration. Ролик можно посмотреть в «твиттере» Barrele la pierna.
Так и случилось на этот раз. Птицын был готов к очередному кавалерийскому наскоку соперника и действовал на опережение. Вячеслав выбросил навстречу своему тёзке молниеносный хук. Кулак прилетел точно в скулу. Расловец «улетел» в нокаут. Второй удар Птицына был не менее мощным, но явно лишним. Боец уже был без сознания, но продолжал оставаться на ногах.
Выражение «улетел» в нокаут в данном случае имеет переносный смысл. В греческой мифологии есть такой персонаж – Медуза Горгона. Она одним своим взглядом превращала всё живое в камень. Именно такой эффект случился от удара Птицына. Его оппонент оставался на ногах, вторым ударом он также не был сбит с ног, а лишь навалился на клетку, продолжая напоминать каменное изваяние.
Судья аккуратно уложил пострадавшего на канвас. Врачебной бригаде пришлось потрудиться, чтобы привести бедолагу в чувства. Побывавший в роли каменной статуи Расловец в итоге пришёл в себя. Надеемся, что боец сумеет восстановиться в кратчайшие сроки и всё с ним будет в порядке.
- 26 октября 2020
-
21:47
-
20:54
-
20:09
-
18:46
-
17:30
-
15:02
-
13:25
-
13:04
-
12:32
-
12:15
-
12:00
-
11:34
-
11:18
-
11:10
-
11:07
-
10:58
-
10:50
-
10:44
-
10:31
-
10:03
-
09:40
-
09:19
-
09:13
-
09:07
-
08:50
-
07:30
-
02:46
-
01:52
- 25 октября 2020
-
23:38
-
22:22
-
21:48
-
20:41
-
20:38
-
20:16
-
19:55