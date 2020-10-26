Уникальный нокаут. После удара российский боец «превратился» в каменную статую! Видео

В минувшие выходные внимание всех поклонников ММА было приковано к Абу-Даби. В главном бою UFC 254 российский чемпион Хабиб Нурмагомедов эффектно подтвердил своё звание в поединке с Джастином Гэтжи. Орёл впервые в карьере победил треугольником, более того, он стал первым в истории лучшего в мире промоушена, кто трижды кряду защитил свой титул сабмишеном.

Но не только «Бойцовским островом» живы были смешанные единоборства в прошедший уик-энд. В России тоже было на что посмотреть. И это мягко сказано… В Хабаровске проводился очередной турнир по современному панкратиону. Да-да, тот самый олдскульный панкратион получил новую жизнь в далёком уже 2000-м году. И второй его родиной стал именно Хабаровск. В воскресенье был проведён турнир из серии MFP 232 (Modern Fighting Pankration).

Нокаут за считаные секунды! С. Нурмагомедов не оставил сопернику ни единого шанса. Видео Штригль совершенно напрасно затеял с дагестанским бойцом кулачный бой.

В карде турнира, проводимого под эгидой Федерации современного панкратиона, значилось 7 боёв. Но мы остановимся на том, в котором случился редкий эпизод. В октагон, расположенный на «Арене Спорта Владимира Николаева», вышли два Вячеслава — Птицын и Расловец. Поединок продлился всего 55 секунд. И ничего не предвещало столь ранней и пугающей концовки.

Бой шёл на встречных курсах. Расловец стремился завладеть преимуществом и центром октагона. Действовал он аккурат в стиле Гэтжи, исполняя столь же амплитудные и немного хаотичные удары. Его манера атаковать, наклонив вперёд голову и подражая пловцу кролем, опасна в обе стороны. Во-первых, в случае точного и плотного попадания, можно было бы нанести сопернику серьёзный урон. С другой стороны, всегда есть опасность, что оппонент окажется мастеровитее и хладнокровнее.

Права на видео принадлежат Modern Fighting Pankration. Ролик можно посмотреть в «твиттере» Barrele la pierna.

Так и случилось на этот раз. Птицын был готов к очередному кавалерийскому наскоку соперника и действовал на опережение. Вячеслав выбросил навстречу своему тёзке молниеносный хук. Кулак прилетел точно в скулу. Расловец «улетел» в нокаут. Второй удар Птицына был не менее мощным, но явно лишним. Боец уже был без сознания, но продолжал оставаться на ногах.

Редчайшая по исполнению вертушка. Боец сам помог сопернику себя нокаутировать. Видео Официальный аккаунт UFC уже предположил, что Хоакин Бакли – автор лучшего нокаута в истории.

Выражение «улетел» в нокаут в данном случае имеет переносный смысл. В греческой мифологии есть такой персонаж – Медуза Горгона. Она одним своим взглядом превращала всё живое в камень. Именно такой эффект случился от удара Птицына. Его оппонент оставался на ногах, вторым ударом он также не был сбит с ног, а лишь навалился на клетку, продолжая напоминать каменное изваяние.

Судья аккуратно уложил пострадавшего на канвас. Врачебной бригаде пришлось потрудиться, чтобы привести бедолагу в чувства. Побывавший в роли каменной статуи Расловец в итоге пришёл в себя. Надеемся, что боец сумеет восстановиться в кратчайшие сроки и всё с ним будет в порядке.