«Делать больно людям – моя профессия». Включит ли Железный Майк режим зверя?

Уже много лет Тайсон старается подавлять свою знаменитую агрессию, но всегда выходит на ринг с целью убить соперника. Как будет на этот раз в бою с Роем Джонсом?

В ночь на 29 ноября в Калифорнии состоится бой двух легендарных боксёров Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Хоть этот поединок и будет носить статус выставочного, но оба участника заявляют о своих самых серьёзных намерениях в нём.



Зная Тайсона, публика ожидает, что именно от его действий зависит, насколько остросюжетной станет предстоящая схватка. «Я с нетерпением ожидаю возможности снова поучаствовать в реальном бою. Если появляется возможность закончить дело нокаутом, я всегда её ищу. Делать больно людям – это моя профессия», – заявляет Майк.

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Несмотря на то, что Железный уже давно пребывает на боксёрской пенсии, многие люди продолжают верить, что, снова выйдя на ринг, Майк может превратиться в ведомого звериной агрессией безжалостного убийцу, каким он был в годы молодости.



В своё время Тайсон действительно был воплощением образа самого опасного человека на планете. Большинство его соперников из-за страха проигрывали ему ещё до выхода на ринг. А публике это безумно нравилось. Многие люди в этом плане подсознательно сами хотели быть похожими на него. Но социальные ограничения, воспитание и комплексы не позволяли им проявлять это животное нутро, которое сидит где-то глубоко в каждом из нас.



Так способен ли 54-летний Тайсон снова предстать перед публикой тем ведомым животными инстинктами суперагрессивным и безжалостным бойцом, что и сделало его когда-то настолько популярным? Есть ли у нас шанс в предстоящем бою опять увидеть того яростного Майка, каким он был в молодости?

Битва легенд: Майк Тайсон — Рой Джонс-младший. Главное – об уникальном бое Основная интрига – «реактивные кулаки» Железного Майка – реальность или уловка «Инстаграма».

Публикуя в соцсетях эффектные видео с тренировок, Железный таки обещает, что люди увидят его прежнего. «Чувствую сейчас, что я неудержим. Боги войны разбудили меня. Они зажгли огонь в моем эго, и я снова хочу отправиться на войну», – говорит он.



Несмотря на то, что Атлетическая комиссия штата Калифорния рекомендовала Майку и Рою не стремиться к максимальной жёсткости в их бою, Тайсон заявил, что попытается нокаутировать Джонса. Более того, в недавнем интервью другой легенде ринга Шугару Рэю Леонарду Майк признался, что иногда скучает по тому внутреннему зверю, который уже давно не вырывался у него наружу.

«Я обучен искусству войны, и это всё, что я знаю в жизни. Поэтому другие боксеры и боялись меня в ринге. Я был рождён для уничтожения людей. Но те дни уже давно прошли и теперь внутри меня пустота. Я не тот, каким был раньше. Но я скучаю по нему. Иногда я хочу, чтобы прежний Тайсон вырвался наружу. Но я понимаю, что если это произойдет, то настанет ад. И я не хочу этого», – раскрыл со слезами на глазах свои внутренние переживания Майк.

Бой Тайсона и Джонса приравняли к женскому. Легенды жутко негодуют Но никому нет дела до их реакции. Даже феминисткам.

Однако накануне в интервью он признался, что хотел убить Эвандера Холифилда в их знаменитом матче-реванше, когда откусил ему кусочек уха за то, что тот постоянно бодал его головой. А если вспомнить заявление Майка о стремлении к нокауту в грядущем поединке, то неудивительно, что менеджмент Роя Джонса решил в преддверии схватки застраховать его уши.



Тайсон не раз признавался, что у его психики «короткий фитиль». Он был способен буквально за секунду превратиться из обычного человека в яростного хищника. Все мы помним его вспышки агрессии и гнева как в ринге, так и за его пределами.



Например, во время боёв он кусал уши, выворачивал руку в локте, отшвыривал рефери, пытавшегося защитить от него уже поверженного соперника. А в жизни бил (правда, по делу) своего многолетнего промоутера Дона Кинга, свалил с ног бывшего соперника, ударив его так, что сломал кисть своей руки, укусил во время предматчевого мероприятия за бедро Леннокса Льюиса, заявлял, что съест его детей (которых на то время у британца ещё не было), а также отмутузил и вышвырнул из своего гостиничного номера семерых проституток, когда под кокаином решил, что они собираются его обворовать.

Сбежал с ринга, чтобы не драться с Тайсоном. Болельщики кидали в Голоту всем подряд. Видео Железный Майк не оценил решения польского боксёра. Тайсона с трудом удержали.

Однако в контексте надвигающегося противостояния двух легенд можно отметить очень любопытное сравнение между ними. Тайсон хоть и известен своей агрессией, но очень любит голубей и с детства занимается разведением этих мирных птиц, а Рой Джонс часто заявлял, что ему весело в бою и он не стремится нокаутировать соперников, однако разводил на ферме бойцовых петухов и обожает смотреть кровавые бои между ними. И здесь уже не мешало бы выслушать вердикт старика Фрейда относительно психических компенсаций и прочего.

Однако, возвращаясь к грядущему бою, думается, что, несмотря на яркие заявления, всё же зверь не вырвется из Тайсона наружу. И дело не только в том, что поединок будет выставочным. Всё-таки похоже, что Майк теперь уже является действительно не тем, кем он был когда-то давно. Особенно после боя с Льюисом он расслабился и стал более гуманным.



В этой связи можно вспомнить наглядный эпизод из предыдущего выставочного боя Тайсона против Кори «Ти-Рекса» Сандерса, когда он потряс соперника жёстким ударом и тут же бросился по-дружески придерживать его, помогая устоять на ногах. Многие зрители отреагировали на этот момент с улыбкой на лице. Это выглядело действительно трогательно.