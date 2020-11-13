Битва легенд: Майк Тайсон — Рой Джонс-младший. Главное – об уникальном бое

В ночь на 29 ноября мск в небольшом городке Карсон (штат Калифорния, США) состоится ожидаемый поклонниками бокса бой двух легенд. В выставочном поединке встретятся бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе 54-летний американец Майк Тайсон (50-6-0, 44 KO) и его соотечественник 51-летний экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший (66-9-0, 47 KO).

Предыстория организации боя

Сейчас уже, наверное, немногие помнят, но бой между Тайсоном и Джонсом мог состояться ещё в 2003-2004 годах. Тогда Рой совершил потрясшую мир вылазку из полутяжёлого веса, минуя первый тяжёлый дивизион, в супертяжи и, побив соотечественника Джона Руиса, завоевал мировой титул по версии WBA.

Майк в то время ещё не был списан со счетов, хотя за год до этого проиграл нокаутом британскому чемпиону мира по версиям WBC и IBF Ленноксу Льюису. А за неделю до триумфа Роя в супертяжах уничтожил менее чем за минуту соотечественника Клиффорда Этьенна.

Но тогда Джонс предпочёл спуститься обратно в полутяжёлый вес, где его поджидала Немезида в лице Антонио Тарвера. Майк же после этого провёл два боя, в которых проиграл британцу Дэнни Уильямсу и ирландцу Кевину Макбрайду, после чего завершил свою боксёрскую карьеру.

Американец Тайсон против россиянина Джонса! В Калифорнии состоится бой легенд Железный Майк против Роя. Кто кого? 12 сентября мы узнаем ответ на один из вечных фанатских вопросов.

И вот сейчас Тайсон решил совершить громкий камбэк. Поначалу из его лагеря шли заявления даже о том, что Железный хочет бросить вызовы действующим чемпионам мира британцам Энтони Джошуа и Тайсону Фьюри, но всё же в итоге Майк решил ограничиться участием в выставочных боях.

Среди других потенциальных соперников Тайсон остановился на кандидатуре Роя Джонса. Формат и регламент боя ещё окончательно не утверждён, но, скорее всего, он будет состоять из 8 раундов по 3 минуты. Хотя санкционирующие органы настаивали на 2-минутных раундах, но Майк и Рой оказались этим недовольны, заявив, что им навязывают регламент женских боёв.

А вот перчатки им всё же придётся надеть 12-унциевые, то есть тренировочные. В официальных поединках боксёры тяжёлых весовых категорий используют 10-унциевые перчатки. Для большего резонанса на кону схватки будет стоять специально изготовленный WBC пояс под названием Frontline Battle Belt («Пояс битвы на линии фронта»).

На что способен Рой Джонс?

Преимуществом Джонса будет его более молодой возраст и то, что он завершил свою официальную боксёрскую карьеру всего лишь около трёх лет назад. При этом Рой всегда был известен высокой трудовой этикой. Для него было обычным делом уже на следующее утро после боя выйти на пробежку. Также у него не возникали проблемы с выносливостью и лишним весом.

Конечно, на заключительном этапе своей карьеры он уже в значительной мере утратил свои фирменные козыри в виде высочайшей ручной скорости и уникальных рефлексов, из-за чего, собственно, и проигрывал соперникам приличного уровня. Но на посредственных, хоть и значительно более молодых профи-боксёров его вполне ещё хватало.

Как бабки на базаре. Тайсон и Джонс ещё не вышли в ринг, а уже перессорились из-за денег Бой, обещавший стать легендарным, пока превращает престарелых боксёров в посмешище.

Что может показать Железный Майк?

А вот сказать, на что способен сейчас Тайсон, очень сложно. После официального завершения ринговой карьеры в 2006 году Майк провёл подобный выставочный бой против чернокожего соотечественника-супертяжа Кори Сандерса (не путать с белым южноафриканцем Корри Сандерсом, который в своё время нокаутировал Владимира Кличко). Тогда он уверенно перебоксировал соперника, попутно отправив его в нокдаун, хотя, по условиям, тот бой завершился без объявления результата.

Но это всё равно было почти 15 лет назад. Сейчас же Майк только выкладывает видеоролики, на которых показывает действительно впечатляющую для своего возраста ручную скорость. Но продемонстрирует ли он снова свои знаменитые «реактивные кулаки» во время реального боя?

Тем более что даже во времена своего пика Тайсон подседал по выносливости, если поединок переваливал за экватор. И проблемы с тренировочной дисциплиной и нарушением спортивного режима также преследовали Майка не только на протяжении большей части его карьеры, но и после её завершения.

Бой Тайсона и Джонса приравняли к женскому. Легенды жутко негодуют Но никому нет дела до их реакции. Даже феминисткам.

Кто победит?

Ну и главный вопрос: кому же поднимет руку рефери по окончании боя? В букмекерских конторах отдаётся предпочтение Тайсону. Коэффициент на победу Железного – 1.73 (примерно 54% вероятности), на выигрыш Роя – 2.27 (41%) и на ничью – 18.00 (5%).

Но как видим, Майк идёт лишь небольшим фаворитом. Он заявлял в интервью, что скучает по тому внутреннему зверю, который часто просыпался в нём в молодости. И, вероятно, этим возвращением на ринг он хочет снова разбудить его в себе. Он говорит, что будет выходить на бой с желанием оторвать сопернику голову.

Вопрос, насколько хватит Тайсону этого рвения в действительности. Однако если он и правда, привёл себя в приличную физическую и функциональную форму и не будет выдыхаться от собственных атак, в которых по обыкновению вкладывается почти во все удары, то у Джонса реально будут большие проблемы.

Что же в свою очередь может противопоставить явно превосходящему его в весе, а также в физической и, особенно, в ударной мощи сопернику Рой? Наверняка он будет пытаться в начальных раундах отбегаться, чтобы погасить атакующий пыл Майка, а затем уже начать играть в свою игру.

Главными помощниками Роя в этом деле будут его выдающиеся ноги, позволяющие постоянно маневрировать и удачно уходить от ударов, фирменная ручная скорость, лёгкость, выносливость и работа джебом с дальней дистанции.

«Не могу в это поверить!» Бойцы восхищены физической формой 53-летнего Майка Тайсона Весь бойцовский мир в восторге от формы Железного Майка. Кажется, легендарного боксёра хоть сейчас можно в ринг выпускать.

Практически все не только эксперты, но и простые любители бокса сходятся во мнении, что Майк может одержать досрочную победу в первой половине схватки, а Джонс имеет шансы склонить чашу весов в свою пользу, если бой дойдёт до подсчёта очков, продлившись все отведённые регламентом 8 раундов.

Где состоится бой?

Если у UFC есть «Бойцовский остров», то Железный Майк выстроил на своей земле «Боксёрское ранчо». Правда, там он ещё и выращивает разрешённое в штате растение, но нас в данном случае интересует лишь та часть, которая занята боксёрским центром. Именно со своего ранчо экс-чемпион мира ведёт летопись тренировок, в которых с ним принимает участие и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

Где и когда смотреть бой?

Прямую трансляцию боя Тайсон – Джонс-мл можно будет посмотреть в эфире телеканала «Рен-ТВ». Онлайн поединка из Калифорнии начнётся 29 ноября 2020 года в 04:00 по московскому времени.