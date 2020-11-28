Бой Тайсон — Джонс. Онлайн. Легенды бокса грозят закатить настоящую драку! LIVE!

Долгожданный боксёрский поединок двух легенд Майка Тайсона и Роя Джонса состоится ранним утром 29 ноября. Свой бой бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, согласно решению Атлетической комиссии Калифорнии, проведут по правилам выставочного. Запланировано 8 раундов по 2 минуты каждый. Всемирный боксёрский совет согласовал возможность драться до нокдаунов и нокаута.
Онлайн-трансляция боя легенд, который Тайсон и Джонс проведут в Карсоне (штат Калифорния, США), начнётся ориентировочно в 05:30 по московскому времени. Мы во всех подробностях расскажем о том, что предшествовало этому поединку и как будет складываться его ход. Оставайтесь с нами, будет масса интересного!
Майк Тайсон, судя по всему, находится не только в отличной физической форме, но и в превосходном состоянии духа. Наблюдаешь за этим уважаемым господином и душа радуется. Он как ребёнок радуется всему, что с ним сейчас происходит. Очередной финт ушами он выдал во время интервью с журналистом ESPN, когда снял футболку и, демонстрируя свою мускулатуру, сравнил с себя с Халком Хоганом.
«Итак, расскажи мне об этих следующих двух неделях, ты готов к этой игре? Ты будешь похож на старого Майка Тайсона?» — спросил ведущий у Тайсона.
Что было дальше:
Во сколько бой Тайсон — Джонс, где смотреть
Прямую трансляцию боя Тайсон – Джонс-мл можно будет посмотреть в эфире телеканала «Рен-ТВ». Онлайн поединка из Калифорнии начнётся 29 ноября 2020 года в 04:00 по московскому времени. Главный поединок начнётся ориентировочно в 05:30 мск.
Полный кард турнира с боем Тайсон — Джонс
Разогревать почтеннейшую публику в зале, а также миллионы фанатов бокса у экранов перед главным событием будут:
В основном карде пройдут ещё три боя:
Полутяжёлый вес, до 79,38 кг: Джейк Пол (США) — Нейт Робинсон (США)
Полутяжёлый вес, до 79,38 кг: Баду Джек (Швеция) — Блейк Маккернан (США)
Тяжёлый вес, свыше 90,72 кг: Виддал Райли (Великобритания) — Рашад Коултер (США).
Предварительный кард:
Лёгкий вес, 61,23 кг: Джамейн Ортис (США) — Нахир Олбрайт (США)
Полулёгкий вес, до 57,15 кг: Ирвин Гонсалес (США) — Эдвард Васкеса (США)
Тяжёлый вес, свыше 90,72 кг: Джузеппе Кусумано (США) — Ник Джонс (США).
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