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Бой Майк Тайсон — Рой Джонс-младший: прямая трансляция 29 ноября 2020. Онлайн боя Тайсон — Джонс

Бой Тайсон — Джонс. Онлайн-трансляция 29 ноября
Игорь Брагин
Бой Тайсон — Джонс. Онлайн. Легенды бокса грозят закатить настоящую драку! LIVE!
Капитан Хук клянётся, что Железный Майк его не догонит. Во всех подробностях расскажем вам о невероятном боксёрском поединке!
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Долгожданный боксёрский поединок двух легенд Майка Тайсона и Роя Джонса состоится ранним утром 29 ноября. Свой бой бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, согласно решению Атлетической комиссии Калифорнии, проведут по правилам выставочного. Запланировано 8 раундов по 2 минуты каждый. Всемирный боксёрский совет согласовал возможность драться до нокдаунов и нокаута.

Онлайн-трансляция боя легенд, который Тайсон и Джонс проведут в Карсоне (штат Калифорния, США), начнётся ориентировочно в 05:30 по московскому времени. Мы во всех подробностях расскажем о том, что предшествовало этому поединку и как будет складываться его ход. Оставайтесь с нами, будет масса интересного!

Во сколько бой Тайсон — Джонс, где смотреть Полный кард турнира с боем Тайсон — Джонс
Live Игорь Брагин

Майк Тайсон, судя по всему, находится не только в отличной физической форме, но и в превосходном состоянии духа. Наблюдаешь за этим уважаемым господином и душа радуется. Он как ребёнок радуется всему, что с ним сейчас происходит. Очередной финт ушами он выдал во время интервью с журналистом ESPN, когда снял футболку и, демонстрируя свою мускулатуру, сравнил с себя с Халком Хоганом.

«Итак, расскажи мне об этих следующих двух неделях, ты готов к этой игре? Ты будешь похож на старого Майка Тайсона?» — спросил ведущий у Тайсона.

Что было дальше:

Майк Тайсон во время интервью снял футболку и сравнил себя с Халком Хоганом
16:08 Игорь Брагин

Во сколько бой Тайсон — Джонс, где смотреть

Прямую трансляцию боя Тайсон – Джонс-мл можно будет посмотреть в эфире телеканала «Рен-ТВ». Онлайн поединка из Калифорнии начнётся 29 ноября 2020 года в 04:00 по московскому времени. Главный поединок начнётся ориентировочно в 05:30 мск.

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16:07 Игорь Брагин

Полный кард турнира с боем Тайсон — Джонс

Разогревать почтеннейшую публику в зале, а также миллионы фанатов бокса у экранов перед главным событием будут:

В основном карде пройдут ещё три боя:
Полутяжёлый вес, до 79,38 кг: Джейк Пол (США) — Нейт Робинсон (США)
Полутяжёлый вес, до 79,38 кг: Баду Джек (Швеция) — Блейк Маккернан (США)
Тяжёлый вес, свыше 90,72 кг: Виддал Райли (Великобритания) — Рашад Коултер (США).

Предварительный кард:
Лёгкий вес, 61,23 кг: Джамейн Ортис (США) — Нахир Олбрайт (США)
Полулёгкий вес, до 57,15 кг: Ирвин Гонсалес (США) — Эдвард Васкеса (США)
Тяжёлый вес, свыше 90,72 кг: Джузеппе Кусумано (США) — Ник Джонс (США).

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости/Getty Images

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