Бой Тайсон — Джонс. Онлайн. Легенды бокса грозят закатить настоящую драку! LIVE!

Капитан Хук клянётся, что Железный Майк его не догонит. Во всех подробностях расскажем вам о невероятном боксёрском поединке!

Долгожданный боксёрский поединок двух легенд Майка Тайсона и Роя Джонса состоится ранним утром 29 ноября. Свой бой бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, согласно решению Атлетической комиссии Калифорнии, проведут по правилам выставочного. Запланировано 8 раундов по 2 минуты каждый. Всемирный боксёрский совет согласовал возможность драться до нокдаунов и нокаута.

Онлайн-трансляция боя легенд, который Тайсон и Джонс проведут в Карсоне (штат Калифорния, США), начнётся ориентировочно в 05:30 по московскому времени. Мы во всех подробностях расскажем о том, что предшествовало этому поединку и как будет складываться его ход. Оставайтесь с нами, будет масса интересного!