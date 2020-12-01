Хабиб встретится с президентом UFC. Что потребует чемпион за возвращение?

В минувшие выходные в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился очередной турнир UFC. С не особо примечательным кардом, а также на фоне поединка Майка Тайсона с Роем Джонсом, он не привлекал большого внимания. Тем не менее уже после него, на пресс-конференции, состоялось кое-что интересное. Президент промоушена Дана Уайт подтвердил, что встретится с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Ничего конкретного глава UFC не сказал, но указал, что переговоры действительно пройдут в ближайшее время в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мы встретимся с ним в Абу-Даби. Это произойдёт скоро. Да, скоро я полечу в Абу-Даби. Когда придёт время, я дам вам знать. Верю ли я, что Нурмагомедов вернётся ради рекорда 30-0? Да, хотя он не говорил мне этого», — сказал тогда Уайт.

Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт Фото: Getty Images

По сути это стало ответом на недавнее заявление Орла, который говорил, что у него с Уайтом намечаются «большие обсуждения».

«Просто хочу встретиться с Даной Уайтом. Мы всегда весело проводим время при встрече. Посмотрим-посмотрим. У Даны есть что-то интересное для меня, у меня есть что-то интересное для него. Мы поговорим, и это будет большая дискуссия», — говорил Нурмагомедов.

Эти два коротких месседжа позволяют понять только одно – Хабиб и Дана намерены устроить большие торги, чтобы добиться своих целей. Попробуем порассуждать, о чём могут поговорить две глыбы мира UFC.

Начнём с того, что президент лиги – самодостаточный человек. Ему наверняка не особо интересны чистые бизнес-проекты, предлагаемые бойцами, которые состоят у него на контракте. Потому мотив у Даны может быть один – вернуть Нурмагомедова в бои. И это, пожалуй, будет главным условием Уайта в ответ на любые предложения от россиянина. Отталкиваясь от этого, можно выстроить несколько сценариев, которые будут обсуждаться сторонами.

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Бой с Сен-Пьером или реванш с Макгрегором

В первую очередь Уайт наверняка попробует прощупать почву и понять, насколько серьёзен был Нурмагомедов, объявляя о завершении карьеры. Президент лиги будет разбираться, были это чисто эмоции или всё-таки решение, принятое задолго до боя и на холодную голову.

Учитывая это, Уайт для начала попробует заманить Хабиба в клетку самым стандартным способом – пообещав ему крупнейший ивент в истории и солидный гонорар. Такие условия может обеспечить или схватка с Жоржем Сен-Пьером, или повторный бой с Конором Макгрегором. Но в случае с канадцем остаётся множество вопросов – начиная от того, вернётся ли он в принципе, и заканчивая вопросом о весовой категории. А по поводу Макгрегора Хабиб уже не раз ясно давал понять: второго боя с ним не будет. Нурмагомедов не хочет давать Конору шанса хайпить на таком событии. Видимо, давние обиды так и не стёрлись из его памяти до конца.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Участие в TUF на особых условиях

Ещё одним предложением от Уайта может быть уже ранее анонсированная идея – приглашение Хабиба в проект The Ultimate Fighter. Суть которого сводится к тому, что два звёздных бойца набирают собственные команды и готовят своих спортсменов к схватке с представителями противоположного лагеря. Кульминация действа – битва самих звёзд. Ранее Уайт намекал, что в таком формате могла бы пройти повторная схватка с тем же Конором. Противостояние воспитанников Нурмагомедова и Макгрегора было бы великолепным сопровождением такого действа. Но, как говорилось выше, Орёл категорически против ещё одной битвы с ирландцем, а кроме него кандидатов на такой масштабный проект нет. Кроме того, пока Нурмагомедов повторяет, что не собирается возобновлять карьеру.

Вероятный сценарий, при котором Хабиб согласится на участие в проекте – особые условия. Можно допустить, что в таком случае Нурмагомедов себе выбьет исключительно роль тренера, а на главный бой будет продвигать своего товарища Ислама Махачева, которому не хватает не только удачи, но и умения себя раскручивать.

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Eagle Fighting Championship

На днях источники сообщили, что Нурмагомедов стал владельцем лиги GFC. Официально об этом Хабиб должен сообщить 2 декабря на пресс-конференции в Москве. Промоушен будет переименован в Eagle Fighting Championship и будет развиваться не только на рынках России и в странах СНГ, но также на Ближнем Востоке.

С одной стороны, это, безусловно, интересная новость. С другой, кого сейчас удивишь промоушеном? Их количество растёт с каждым годом, но по-настоящему знамениты лишь несколько, потому новое детище Хабиба может затеряться в общей массе. Что нужно сделать, чтобы этого не случилось? Верно, провести совместный ивент с UFC. В мире множество промоушенов, которые грезят общим турниром с UFC, противостояниями бойцов разных лиг и прочими интригующими примочками. Но Дана Уайт никогда не соглашался на это, отметая даже приглашения таких мощных организаций, как Bellator и ONE.

Возможно, Нурмагомедов захочет стать первым человеком в истории, который уговорит Дану на совместное шоу с другим промоушеном. Но, как мы говорили выше, даже если Уайт согласится, условие будет только одно – возвращение Хабиба в клетку. Примет ли такие правила игры Орёл? Сказать сложно. Но выбирать придётся между нарушением обещания и невероятной рекламой для новой лиги.

Возможно, в рамках проекта Eagle Fighting Championship будет обсуждаться и нечто более приземлённое. К примеру, партнёрство с UFC и гарантированные контракты с американским промоушеном для чемпионов лиги. Как бы то ни было, то, что встреча с Уайтом пройдёт после приобретения ММА-лиги, вряд ли может быть совпадением.

Бой в профессиональном боксе

Ещё один проект, который могут обсудить стороны — бокс. Дана Уайт уже давно засматривается на профессиональный бокс как на ещё одно направление развития своего промоутерского таланта. Президент UFC нещадно критикует главу Top Rank Боба Арума за «уничтожение индустрии бокса», намекая, что ему самому-то под силу вернуть этому спорту былое величие.

Вместе с тем зайти на этот рынок не так просто, и в данном случае организация ивента с одной из главных звёзд мирового спорта может стать отличным импульсом, который поможет главе UFC удачно ворваться в этот сегмент профессионального спорта.

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Сам Хабиб формально не нарушит своё слово, потому как для многих будет очевидно, что его выступление в боксе прежде всего будет нести в себе элемент шоу, нежели реальной схватки. При всём этом он сможет заработать ещё несколько десятков миллионов долларов, оставит для себя приоткрытой калитку для возвращения в спорт по-настоящему и поможет Дане Уайту в его начинаниях на новой стезе, что тот, конечно не забудет и отплатит тогда, когда этого попросит россиянин. Так что исключать варианта с боксёрским поединком нельзя, а уж соперник здесь найдётся всегда.