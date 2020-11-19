Титул у Хабиба нужно забрать. Объясняем, почему это лучшее решение для UFC

Трогательная речь, которую Хабиб Нурмагомедов произнёс на арене «Флэш Форума» в Абу-Даби, здорово всколыхнула лёгкий дивизион UFC. Доминантный чемпион складывает с себя полномочия (а именно так и должно было произойти), забирает пояс и с почестями уходит. А оставшаяся группа товарищей этот титул разыгрывает. Разве не такой расклад выглядит самым адекватным в данной ситуации?

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Вариантов сделать всё это красиво и по-спортивному у Даны Уайта масса. Можно вспомнить, например, что лига начиналась с системы гран-при. Собираем парней из топ-4, проводим жеребьёвку и за зиму-весну разыгрываем пояс. Но только пояс этот должен быть на полочке в офисе Уайта. Чтобы бойцы чётко понимали условия и имели гарантии. Да, в таком случае придётся уже официально признать Олега Тактарова первым российским чемпионом UFC. Но эта констатация факта никак не уязвит лигу.

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Более того, параллельно проводится аналогичный гран-при в Bellator. И это сыграло бы на руку обоим организациям. Фанаты с интересом наблюдали бы и сравнивали уровень бойцов, спорили и поднимали интерес к обеим лигам. Тем более, что осенью доминирующий чемпион лиги Скотта Кокера Питбуль Фрейре уже предлагал бой с Хабибом. В качестве гарантии бразилец предлагал ставку в $ 1 млн на свою победу. До коллаборации между ведущими лигами планеты мы пока ещё далеко, но такой параллельный слалом был бы интересен многим.

В таком случае дивизион был бы без чемпиона менее полугода, что все отлично бы поняли. И в условном мае 2021 года мы получили бы абсолютно легитимного чемпиона. Как раз 11 мая и закончится Рамадан, в связи с которым у Хабиба есть некоторые ограничения по подготовке к поединкам. И в том же условном сентябре Орёл может вернуться в октагон за так всеми ожидаемым 30 боем в карьере.

Что теряет Хабиб?

По сути, ничего. Выйдет он на этот поединок в статусе действующего чемпиона или нет, по большому счёту роли не играет. Поскольку иного исхода, кроме победного, он рассматривать для себя не будет. А если случится апсет, то у поклонников дагестанского чемпиона будет железный аргумент: Хабиб – непобеждённый чемпион, он не проигрывал пояс в октагоне, он оставил титул сам. Джон Джонс именно таким непобеждённым и остался для своего дивизиона.

Питбуль нокаутировал соперника за две минуты. Фрейре просто не замечает соперников Чемпион Bellator в двух весовых категориях заявил, что он лучший в мире.

Что плохого в таком раскладе? По идее, соблюдены все интересы. В определённой степени мотивацию Даны можно понять. Пока титул у Хабиба, интернет-войны между сторонниками и противниками Орла будут продолжаться. Затихать на время, но после очередного информационного повода вспыхивать с новой силой. Но сколько ещё удастся поддерживать этот искусственный интерес? И неужели есть опасение, что, сложив полномочия Нурмагомедов в короткий срок будет предан забвению?

Компромиссный вариант

Есть ещё один вариант, который представляется разумным. К нему Дана прибегал, кстати, минувшей весной. Тогда Хабиб в силу объективных причин не сумел подраться в США, Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи вошли в октагон сражаться за временный пояс. И была мотивация. Весь антураж вокруг этого противостояния был наполнен ощущением того, что поединок титульный. Пусть титул временный, но это такая бумажка, с которой никакой Швондер не мог подойти к профессору Преображенскому.

И этот пояс куда важнее филькиной грамоты, которую вручили, например, Александру Поветкину. Какую силу вообще имеет звание обязательного претендента на титульник, если тебя игнорирует действующий чемпион? Уайт, за что ему уважение, свои обязательства перед Гэтжи выполнил в полной мере. И, при желании, этот временный пояс вполне можно было бы гонять до осени 2021 года. Дольше – вряд ли, там уже и он рисковал бы превратиться в ту самую филькину грамоту.

Хабиб вернётся. Бой с Гэтжи – не лучшее завершение легендарной карьеры Президент UFC и менеджер Нурмагомедова определённо дали это понять.

Но это, повторюсь, куда адекватнее, чем условный год ждать, надумает Хабиб вернуться или нет. И, представляете, какой будет фэйл, если Орёл не вернётся…

Плохой вариант

У всей этой истории есть и третий вариант. По ощущениям, самый плохой для всех. Да, речь идёт о бое Нурмагомедова и Сен-Пьера. Есть вещи, которые нужно делать вовремя. И побеждать канадскую легенду нужно было в период его расцвета, в его весовой категории. А не принуждать 39-летнего ветерана, завершившего карьеру в полусреднем дивизионе, сгонять лишних 7 килограммов от его боевой формы.

Кто-то выпустил из Гэтжи воздух. Что случилось с американцем на 5-й минуте боя? Хабиб провёл тяжёлый первый раунд, но практически не испытал проблем во втором. К Гэтжи есть вопросы.

Никакой репутационной пользы Хабибу такое противостояние не принесёт. Нет, судя по социальным сетям, Жорж находится в великолепной форме, но то же самое вы видели и у Джастина. Гэтжи отлично знал, чего ему ожидать, его готовил тренер, работавший, кстати, с Сен-Пьером. И что мы получили на выходе? Джастин закончился спустя пять минут и до сих пор не дал внятного ответа, почему это случилось.

Ну и сам Хабиб этой осенью заявлял тому же Макгрегору, что выйдет с ним в октагон только в лёгком весе. И Печально известный, судя по всему, готов это сделать. Если же бойцы найдут компромисс и сразятся за пределами легкого дивизиона, то какой резон морозить титул у Нурмагомедова? В любом случае, по этому бою будут вопросы.

Что там по деньгам?

Бой Хабиба и Гэтжи в финансовом плане оказался провальным и даже на данный момент не вошёл в топ-5 самых доходных для UFC поединков 2020 года. Во многом это связано с неготовностью российского рынка, под который и подстраивался Дана по времени проведения трансляции, платить такие деньги. Допускаем, что сбор был бы значительно выше, если бы россияне не имели возможность абсолютно бесплатно смотреть поединок по федеральному каналу.

Титульный статус боя Конор – Порье значительно повысит его стоимость. Макгрегор совершил удивительную метаморфозу, приведя себя в феноменальную физическую форму. На горизонте маячит поединок неугомонного Тони Фергюсона и экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера, который грезит возможностью завоевать титул сразу в двух ведущих организациях планеты. Жизнь не стоит на месте, люди хотят новых ощущений, новых героев.

И если не обострить ситуацию сейчас, не придать больше интриги за борьбу в дивизионе, осенью даже возвращение действующего чемпиона Нурмагомедова может восприниматься уже не так остро и радостно. И тут самое время вернуться к мысли о забвении. Если у Даны есть опасение, что без титула Хабиб очень быстро будет предан этому самому забвению, то и бою-возвращению будет грош цена.