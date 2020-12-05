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Боканг Масуньяне нокаутировал Рене Каталана на турнире One Championship, видео

Боканг Масуньяне нокаутировал Рене Каталана
Алла Князева
Принял решение, иди до конца. Боец забавно уворачивался, но был нокаутирован. Видео
Боканг Масуньяне показал, к чему может привести неправильный проход в ноги. Соперника долго приводили в чувство.
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

В Сингапуре 4 декабря прошёл турнир ONE Championship: Big Bang. Несмотря на то, что зрители увидели всего семь поединков, без ярких финишей под стать названию ивента их не оставили. Досрочно завершились три боя, и все — нокаутами. Особенно отметился южноафриканец Боканг Масуньяне, который на первой минуте первого раунда вырубил филиппинца Рене Каталана. Хед-кик от Маленького Гиганта, как называет себя Масуньяне, был исполнен идеально. Глядя на удар со стороны, можно подумать, будто такие хай-кики — его коронка. Но пока это первая и единственная победа южноафриканца нокаутом.

Боканг Масуньяне обладает прекрасным рекордом — теперь уже 8-0. Начал карьеру он в «родном» промоушене — южноафриканском Extreme Fighting Championship, затем провёл один бой в японском Pancrase. В ONE Championship он дрался только во второй раз. До поединка против Каталана шесть побед в карьере он одержал решением и одну — сабмишном. И вот, наконец, в его активе появился и нокаут, притом какой! Даже промоушен запостил его в свой «Инстаграм»-аккаунт трижды, в одной из публикаций спросив подписчиков, видели ли они когда-то подобный хед-кик.

С самого начала поединка Масуньяне двигался активнее и менял стойки. Филиппинец решил попытать счастья в борьбе и бросился в ноги Маленькому Гиганту. Масуньяне среагировал моментально и отбросил ноги, а после тут же зарядил левой в голову Каталану. Как будто бы случайно, как будто он просто решил попробовать, что из этого выйдет. Вышло то, что бойцу и нужно было — филиппинец просто распластался по канвасу. Южноафриканец решил было добить оппонента, но тут же сам понял, что этого уже не требуется.

Пока Каталана приводили в чувство, Масуньяне вовсю праздновал победу и развлекал зрителей: летал по октагону, исполнял сальто и выбрасывал удары. Чуть позже в клетку вышли его угловые. Судя по их общению со спортсменом, Масуньяне и сам был приятно шокирован таким финишем. Действительно, нарочно такой удар, пытаясь сконтрить проход соперника в ноги, не придумаешь. В ближайшие несколько дней уж точно ONE Championship наберёт на этом видео кучу просмотров.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: onefc.com

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