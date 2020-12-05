Принял решение, иди до конца. Боец забавно уворачивался, но был нокаутирован. Видео

В Сингапуре 4 декабря прошёл турнир ONE Championship: Big Bang. Несмотря на то, что зрители увидели всего семь поединков, без ярких финишей под стать названию ивента их не оставили. Досрочно завершились три боя, и все — нокаутами. Особенно отметился южноафриканец Боканг Масуньяне, который на первой минуте первого раунда вырубил филиппинца Рене Каталана. Хед-кик от Маленького Гиганта, как называет себя Масуньяне, был исполнен идеально. Глядя на удар со стороны, можно подумать, будто такие хай-кики — его коронка. Но пока это первая и единственная победа южноафриканца нокаутом.

Боканг Масуньяне обладает прекрасным рекордом — теперь уже 8-0. Начал карьеру он в «родном» промоушене — южноафриканском Extreme Fighting Championship, затем провёл один бой в японском Pancrase. В ONE Championship он дрался только во второй раз. До поединка против Каталана шесть побед в карьере он одержал решением и одну — сабмишном. И вот, наконец, в его активе появился и нокаут, притом какой! Даже промоушен запостил его в свой «Инстаграм»-аккаунт трижды, в одной из публикаций спросив подписчиков, видели ли они когда-то подобный хед-кик.

С самого начала поединка Масуньяне двигался активнее и менял стойки. Филиппинец решил попытать счастья в борьбе и бросился в ноги Маленькому Гиганту. Масуньяне среагировал моментально и отбросил ноги, а после тут же зарядил левой в голову Каталану. Как будто бы случайно, как будто он просто решил попробовать, что из этого выйдет. Вышло то, что бойцу и нужно было — филиппинец просто распластался по канвасу. Южноафриканец решил было добить оппонента, но тут же сам понял, что этого уже не требуется.

Пока Каталана приводили в чувство, Масуньяне вовсю праздновал победу и развлекал зрителей: летал по октагону, исполнял сальто и выбрасывал удары. Чуть позже в клетку вышли его угловые. Судя по их общению со спортсменом, Масуньяне и сам был приятно шокирован таким финишем. Действительно, нарочно такой удар, пытаясь сконтрить проход соперника в ноги, не придумаешь. В ближайшие несколько дней уж точно ONE Championship наберёт на этом видео кучу просмотров.