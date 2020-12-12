Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Статьи /

Бой Фигередо — Морено, Фергюсон — Оливейра, прямая трансляция UFC 256. Онлайн боя Физиева, Дос Сантоса, 13 декабря 2020

Фергюсон — Оливейра, прямая трансляция UFC 256
Роман Дёмин
UFC 256: Фергюсон — в последнем походе за титулом, Фигейредо защищает пояс. LIVE!
Получит ли UFC нового чемпиона? Все главные подробности последнего номерного турнира в 2020 году — в трансляции «Чемпионата».
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь на 13 декабря на арене APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 256. В главном поединке ивента действующий чемпион лиги в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо будет отстаивать свою титул в поединке с Брендоном Морено. В соглавном событии шоу встретятся бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра. Также в основном карде турнира боец из Киргизии Рафаэль Физиев будет сражаться с бразильцем Ренато Мойкано.

Все главные подробности шоу с мощнейшим кардом — в онлайн-трансляции «Чемпионата»,

Где смотреть турнир UFC 256 Во сколько начнётся турнир UFC 256 Полный кард турнира UFC 256
Live Игорь Брагин

Где смотреть турнир UFC 256

Турнир UFC 256 можно будет посмотреть на видеосервисе UFC Fight Pass, который доступен на сайте https://ufcfightpass.com, а также в виде мобильного приложения. Трансляция прелимов и боёв основного карда будет проведена на UFC ТВ. Телеканал доступен на платформе Wink.

Обсудить
16:43 Игорь Брагин

Во сколько начнётся турнир UFC 256

Турнир UFC 256 состоится в ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе на арене UFC Apex (штат Невада, США). Трансляция ранних прелимов начнётся в 03:30 по Москве, прелимов – в 04:00, главного карда – в 06:00.

Обсудить
16:41 Игорь Брагин

Дуэли взглядов на UFC 256. Видео

Состоялась за сутки до боя и традиционные стердауны. Правда, в пандемийные времена всё не так ярко и напряжённо. Маски прячут большую часть эмоций. И мы привыкли читать лица и под масками.

16:32 Игорь Брагин

Взвешивание на UFC 256 не провалил никто. Видео

Накануне состоялась процедура взвешивания. Ни один из заявленных на турнир бойцов эту процедуру не провалил. Все уложились в лимит и отмен и замен на ультракоротком уведомлении не будет. Напомним, что Тони Фергюсон грозился сняться с турнира, если его соперник провалит весогонку.

Вот такие результаты показали бойцы основного карда:

Дейвисон Фигейредо (124, 5 фунта) — Брендон Морено (124,5 фунта)
Тони Фергюсон (155) — Чарльз Оливейра (154,5)
Маккензи Дёрн — Вирна Жандироба (115)
Кевин Холланд (185) — Жакаре Соуза (185,5)
Джуниор дос Сантос — Сириль Ганье.

16:29 Игорь Брагин

Красота женской борьбы — от Маккензи Дёрн!

В одном из поединков предварительного карда встретятся американка бразильского происхождения Маккензи Дёрн и бразильянка Вирна Яндироба – они подерутся в весе соломинки. Несмотря на то, что Яндироба – бывшая чемпионка Invicta Fighting Championship, а Маккензи Дёрн никогда ещё даже не дралась за пояс, фаворитом в противостоянии всё равно выходит американка. И оценки экспертов в данном случае вполне обоснованы.

Эффектная победа за 15 секунд до гонга. Принцесса Джиу и из камня может выжать воду. Видео
Не размахивай перед Маккензи конечностями — оторвёт моментально!
16:27 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC 256

Основной кард

Дейвисон Фигейредо — Брендон Морено
Тони Фергюсон — Чарльз Оливейра
Маккензи Дерн — Вирна Жандироба
Кевин Холланд — Роландо «Жакаре» Соуза
Сириль Ганье — Джуниор дос Сантос

Предварительный кард

Каб Суонсон — Даниэль Пинеда
Ренато Карнейро «Мойкано» — Рафаэль Физиев
Гэвин Такер — Билли Куарантилло
Тешиа Торрес — Сэм Хьюз
Чейз Хупер — Питер Барретт.

Обсудить
16:26 Игорь Брагин

Реакция Тони Фергюсона на уход Хабиба из спорта

Ещё долго не сотрётся из памяти поздний вечер 24 октября. Хабиб Нурмагомедов во «Флэш Форуме», после победы над Джастином Гэтжи, сообщил о завершении профессиональной карьеры. Число разочарованных в тот миг можно было исчилсять миллионами, но… Самым расстроенным человеком был Тони Фергюсон. Именно Кукуй — единственный контендер в лёгком дивизионе, который не был бит Хабибом. Вот его реакция на данное событие.

Соответствующее видео доступно на официальной странице UFC в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Jeff Bottari/Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
UFC Тони Фергюсон •••
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020