UFC 256: Фергюсон — в последнем походе за титулом, Фигейредо защищает пояс. LIVE!

Получит ли UFC нового чемпиона? Все главные подробности последнего номерного турнира в 2020 году — в трансляции «Чемпионата».

В ночь на 13 декабря на арене APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 256. В главном поединке ивента действующий чемпион лиги в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо будет отстаивать свою титул в поединке с Брендоном Морено. В соглавном событии шоу встретятся бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра. Также в основном карде турнира боец из Киргизии Рафаэль Физиев будет сражаться с бразильцем Ренато Мойкано.

Все главные подробности шоу с мощнейшим кардом — в онлайн-трансляции «Чемпионата»,