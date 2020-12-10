Неистовый Тони впал в депрессию. Поражение от Гэтжи и уход Хабиба надломили Кукуя?

Фергюсон верит во всемирный заговор против него и не верит в свои силы и удачу.

В ночь с 11 на 12 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 256. Изначально предполагалось, что главными поединками шоу станут титульные схватки Аманды Нуньес с Меган Андерсон и Петра Яна с Альджамейном Стерлингом. Но этим планам не суждено было сбыться. Турнир в итоге удалось спасти, организовав битву за титул в наилегчайшем весе между Дейвисоном Фигейредо и Брендоном Морено.

Но стоит признать, что соглавное событие вечера будет привлекать куда большее внимание. А всё потому, что его участником станет одна из главных звёзд лиги, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон. Эль-Кукуй принял поединок с Чарльзом Оливейрой на коротком уведомлении и это при том, что его ждёт первое выступление после разгромного майского поражения от Джастина Гэтжи.

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По мнению многих экспертов, после джексонвилльского избиения Тони уже никогда не будет прежним бойцом. Уж слишком большой урон в том поединке принял его и без того измученный и выхолощенный организм. Одним из главных сторонников этой теории является чемпион UFC в лёгком весе и некогда заклятый противник Фергюсона Хабиб Нурмагомедов. Не так давно Орёл делился мыслями о Тони. В интервью россиянин также подчеркнул, что после таких проигрышей, который случился в бою с Гэтжи, прежним уже стать невозможно.

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Конечно, преданным поклонникам таланта Эль-Кукуя верить в это совсем не хочется. Но то, каким предстал их любимец перед турниром UFC 256 на традиционном медиа-дне стало удручающим зрелищем. Фергюсон говорил также ярко, как и раньше. Но на этот раз высказывания его были в большей степени депрессивными, а главное, что стало ясно – он больше не верит, что ему представится шанс побороться за титул. Сам Тони намекает на то, что он так долго не получал его то ли из-за мексиканских корней, то ли ещё по каким-то причинам. Но, думается, что в глубине души он и сам сомневается, что ему по силам вновь стать настоящим контендером с чисто спортивной точки зрения.

«После того, как я одержал 12 побед подряд, никто не говорил со мной о титульном бое. Что я сделал не так? Что я делаю не так? Я что, кому-то наступил на горло? Верю ли я, что победа над Оливейрой позволит вернуться в гонку за титулом? Это уже влажные мечты. Мне просто скажут, что уже почти, что уже вот-вот, а потом посоветуют продолжать в том же духе. Не знаю, в чём проблема. Может быть, всё потому что у меня мексиканские корни? У меня была серия из 12 побед, я завоевал их в течение 8 лет. Начинал ещё до того, как в UFC дрались женщины. Конор был ещё где-то далеко. Моя серия начиналась, когда Генри Сехудо ещё не был бойцом UFC. Но я всё равно не получил титульный бой.

Что касается ещё одной гонки за титулом, то у меня дома есть один пояс, есть и другие награды. Насколько можно быть жадным? Хотите, чтобы это было, как у Хабиба, который удерживает пояс?

Почему я сейчас дерусь с Оливейрой? Он единственный, кто хотел боя. Чендлер не хотел этого поединка, Порье не хотел драться, Конор убегает, Тирамису Хабиб ушёл», — сказал Фергюсон.

Сказать, что всё выступление Тони смотрелось депрессивно, значит не сказать ничего. Казалось, что в нём говорили все негативные эмоции, накопленные за последнее время. Здесь и обида на промоушен за отсутствие полноценного титульного боя, и груз поражения от Гэтжи и, кажется, полная утрата веры в собственные силы. Никакой бравады и треш-тока в отношении соперника, и никаких планов на дальнейшую карьеру.

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Кажется, что Фергюсон в отчаянии и выходит в клетку то ли за чеком, то ли, чтобы красиво попрощаться с карьерой. Между тем, такой настрой на поединок с соперником калибра Оливейры может оказаться губительным. Да, бразилец не раскручен и недостаточно медийный, но вот в его мастерстве сомнений нет. Чарльз может похвастать серией из семи побед. В последнем бою он победил экс-претендента на временный титул Кевина Ли, чем существенно поднял свои акции. Так что на предстоящий бой он выйдет вдохновлённым последними успехами и будет драться на кураже, в отличие от совершенно унылого Фергюсона.

Посмотрим, сумеет ли Тони собраться с мыслями в последние два дня перед боем и показать то мастерство, которое мы привыкли видеть в его исполнении до боя с Гэтжи. Одно можно сказать совершенно точно — 12 декабря станет поворотным днём в карьере Эль-Кукуя. Об этом сказал и известный эксперт Ариэль Хельвани, назвавший схватку «решающей для Фергюсона» и экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Даниэль Кормье.

«Этот бой не только шанс увидеть в клетке настоящее безумие, но и возможность получить ответы на кучу вопросов. Тот ли ещё Фергюсон парень после поражения от Гэтжи? Тони доказывал, что он лучший среди остальных, он был временным чемпионом, у него была серия из 12 побед, он несколько раз должен был подраться с Хабибом. Глядя на это, можно сказать, что он всё ещё находится в числе претендентов на титул. Но в случае поражения от Оливейры оставаться контенденром будет невозможно. Так что этот бой для Тони – всё или ничего», — сказал Кормье.

Что же, не согласиться с легендой UFC нельзя. В выходные звезда одного из самых ярких бойцов десятилетия или окончательно погаснет, или возгорится с новой силой. Трансляция боя состоится не ранее 07:30 13 декабря на телеканале UFC ТВ.