Неистовый Тони впал в депрессию. Поражение от Гэтжи и уход Хабиба надломили Кукуя?

В ночь с 11 на 12 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 256. Изначально предполагалось, что главными поединками шоу станут титульные схватки Аманды Нуньес с Меган Андерсон и Петра Яна с Альджамейном Стерлингом. Но этим планам не суждено было сбыться. Турнир в итоге удалось спасти, организовав битву за титул в наилегчайшем весе между Дейвисоном Фигейредо и Брендоном Морено.
Но стоит признать, что соглавное событие вечера будет привлекать куда большее внимание. А всё потому, что его участником станет одна из главных звёзд лиги, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон. Эль-Кукуй принял поединок с Чарльзом Оливейрой на коротком уведомлении и это при том, что его ждёт первое выступление после разгромного майского поражения от Джастина Гэтжи.
По мнению многих экспертов, после джексонвилльского избиения Тони уже никогда не будет прежним бойцом. Уж слишком большой урон в том поединке принял его и без того измученный и выхолощенный организм. Одним из главных сторонников этой теории является чемпион UFC в лёгком весе и некогда заклятый противник Фергюсона Хабиб Нурмагомедов. Не так давно Орёл делился мыслями о Тони. В интервью россиянин также подчеркнул, что после таких проигрышей, который случился в бою с Гэтжи, прежним уже стать невозможно.
Конечно, преданным поклонникам таланта Эль-Кукуя верить в это совсем не хочется. Но то, каким предстал их любимец перед турниром UFC 256 на традиционном медиа-дне стало удручающим зрелищем. Фергюсон говорил также ярко, как и раньше. Но на этот раз высказывания его были в большей степени депрессивными, а главное, что стало ясно – он больше не верит, что ему представится шанс побороться за титул. Сам Тони намекает на то, что он так долго не получал его то ли из-за мексиканских корней, то ли ещё по каким-то причинам. Но, думается, что в глубине души он и сам сомневается, что ему по силам вновь стать настоящим контендером с чисто спортивной точки зрения.
«После того, как я одержал 12 побед подряд, никто не говорил со мной о титульном бое. Что я сделал не так? Что я делаю не так? Я что, кому-то наступил на горло? Верю ли я, что победа над Оливейрой позволит вернуться в гонку за титулом? Это уже влажные мечты. Мне просто скажут, что уже почти, что уже вот-вот, а потом посоветуют продолжать в том же духе. Не знаю, в чём проблема. Может быть, всё потому что у меня мексиканские корни? У меня была серия из 12 побед, я завоевал их в течение 8 лет. Начинал ещё до того, как в UFC дрались женщины. Конор был ещё где-то далеко. Моя серия начиналась, когда Генри Сехудо ещё не был бойцом UFC. Но я всё равно не получил титульный бой.
Что касается ещё одной гонки за титулом, то у меня дома есть один пояс, есть и другие награды. Насколько можно быть жадным? Хотите, чтобы это было, как у Хабиба, который удерживает пояс?
Почему я сейчас дерусь с Оливейрой? Он единственный, кто хотел боя. Чендлер не хотел этого поединка, Порье не хотел драться, Конор убегает, Тирамису Хабиб ушёл», — сказал Фергюсон.
Сказать, что всё выступление Тони смотрелось депрессивно, значит не сказать ничего. Казалось, что в нём говорили все негативные эмоции, накопленные за последнее время. Здесь и обида на промоушен за отсутствие полноценного титульного боя, и груз поражения от Гэтжи и, кажется, полная утрата веры в собственные силы. Никакой бравады и треш-тока в отношении соперника, и никаких планов на дальнейшую карьеру.
Кажется, что Фергюсон в отчаянии и выходит в клетку то ли за чеком, то ли, чтобы красиво попрощаться с карьерой. Между тем, такой настрой на поединок с соперником калибра Оливейры может оказаться губительным. Да, бразилец не раскручен и недостаточно медийный, но вот в его мастерстве сомнений нет. Чарльз может похвастать серией из семи побед. В последнем бою он победил экс-претендента на временный титул Кевина Ли, чем существенно поднял свои акции. Так что на предстоящий бой он выйдет вдохновлённым последними успехами и будет драться на кураже, в отличие от совершенно унылого Фергюсона.
Посмотрим, сумеет ли Тони собраться с мыслями в последние два дня перед боем и показать то мастерство, которое мы привыкли видеть в его исполнении до боя с Гэтжи. Одно можно сказать совершенно точно — 12 декабря станет поворотным днём в карьере Эль-Кукуя. Об этом сказал и известный эксперт Ариэль Хельвани, назвавший схватку «решающей для Фергюсона» и экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Даниэль Кормье.
«Этот бой не только шанс увидеть в клетке настоящее безумие, но и возможность получить ответы на кучу вопросов. Тот ли ещё Фергюсон парень после поражения от Гэтжи? Тони доказывал, что он лучший среди остальных, он был временным чемпионом, у него была серия из 12 побед, он несколько раз должен был подраться с Хабибом. Глядя на это, можно сказать, что он всё ещё находится в числе претендентов на титул. Но в случае поражения от Оливейры оставаться контенденром будет невозможно. Так что этот бой для Тони – всё или ничего», — сказал Кормье.
Что же, не согласиться с легендой UFC нельзя. В выходные звезда одного из самых ярких бойцов десятилетия или окончательно погаснет, или возгорится с новой силой. Трансляция боя состоится не ранее 07:30 13 декабря на телеканале UFC ТВ.
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