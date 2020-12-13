Даже на победе Исмаилова можно сорвать куш, а выигрыш Штыркова и вовсе сделает везунчиков богачами.

Александру Емельяненко и не снилось: самые дикие ставки на бой Исмаилов – Штырков

13 декабря на турнире АСА 115 пройдёт бой Магомед Исмаилов – Иван Штырков. Поединок начнётся не ранее 22:00 мск и станет главным событием вечера. Смотреть онлайн-трансляцию боя в прямом эфире можно будет на официальном сайте АСА. Стоимость – 399 рублей.

Прогноз букмекеров и большинства игроков – победа Исмаилова. Ещё в ноябре на Лысого Хищника давали коэффициент 1.35, а на момент написания текста котировки на Магу не превышают 1.15. Это значит, что основной объём ставок идёт в пользу Исмаилова.

Но эксперты сомневаются в том, как именно выиграет Лысый Хищник. Победа Маги нокаутом доступна за 1.95. Если этого не случится, сыграет коэффициент 1.75.

Мага Исмаилов – Иван Штырков. Прогноз букмекеров: Лысый Хищник победит Уральского Халка Главный бой года в России обещает быть ярким зрелищем.

Из-за сильного перекоса в котировках поклонники Штыркова могут сорвать куш. Месяц назад победа Ивана и так шла за приличные 3.05, а сейчас и вовсе взлетела до заоблачных 5.20. Однако ставка на итоговый триумф Уральского Халка – это не единственный исход с коэффициентом выше пятёрки.

Слэм и столкновение головами

Букмекеры предлагают четыре ставки с котировками от 7.50 до 7.80:

• Исмаилов победит в 3-м раунде с коэффициентом 7.50;

• Исмаилов использует удар с толчком от клетки за 7.80;

• Исмаилов сделает слэм за 7.80;

• В бою будет столкновение головами 7.80.

Интересно выглядит выбор в пользу победы Маги в 3-м раунде. Дело в том, что в своём предыдущем поединке Исмаилов выиграл именно в указанном временном интервале. Тогда Лысый Хищник одолел Александра Емельяненко.

Повторится ли история на этот раз? У Штыркова за карьеру лишь одно поражение. Просто так Ивана не победить, он умеет держать удар. Поэтому ставка с коэффициентом 7.50 достойна рассмотрения.

Магомед Исмаилов – Иван Штырков на ACA 115. У Уральского Халка нет шансов против Хищника Куклы вуду не помогут Штыркову, Исмаилов должен победить.

Тычок в глаз и удар в пах

Также у экспертов есть четыре предложения с коэффициентами от 8.00 до 10.00:

• Штырков победит досрочно с коэффициентом 8.00;

• Исмаилов победит болевым/удушающим за 9.00;

• В бою будет тычок в глаз за 10.00;

• В бою будет удар в пах за 10.00.

Тычок в глаз или удар в пах всё же маловероятны. Оба спортсмена уважают друг друга, поддерживают соответствующую репутацию и проводят бои достойно. Зато досрочную победу Штыркова за 8.00 не стоит исключать.

В карьере Исмаилова два поражения: в 2013 году Мага в первом раунде не выдержал болевой приём Анатолия Токова, а в 2014 – уступил раздельным решением судей Ксавье Фупа-Покаму. Таким образом, Лысого Хищника лишь раз победили досрочно.

С другой стороны, Штырков редко позволяет оппонентам продержаться все отведённые раунды. 12 из 17 побед Ивана были досрочными – это приличный показатель. Любителей рискованных ставок может привлечь высокий коэффициент на такой исход.

Победа Штыркова и нарушение правил

Ставки по самым высоким котировкам идут с коэффициентами от 11.00 до 25.00:

• В бою будет нарушение правил с коэффициентом 11.00;

• Штырков победит нокаутом за 12.00;

• Штырков победит болевым/удушающим за 14.00;

• Штырков победит в 3-м раунде за 25.00.

Штырков ни разу не побеждал в 3-м раунде. Либо Иван уничтожал соперников раньше, либо итог боя определяли судьи. Но нужно учитывать, что Исмаилов – это, пожалуй, самый сложный и опасный оппонент за всю карьеру Уральского Халка.

Магомед Исмаилов – Иван Штырков. Чего ждать от главного боя года в России? Уральский Халк может устоять, но ему вряд ли удастся победить.

У Маги полный порядок с выносливостью, он отлично готов. Завалить такого соперника в 1-м или 2-м раунде практически невозможно. Если Штырков дотянет до 3-го раунда и сохранит свежесть, у Ивана появится шанс на сенсационную победу.

В таком случае с 1000 рублей можно выиграть 25 000 рублей. Звучит заманчиво, но не забывайте о рисках.