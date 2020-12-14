Мага швырял Ваню, как пушинку. Лучшие моменты боя года в России. Видео

«Два химика» выдали такой бой, что фанаты в зале едва не разнесли октагон раньше времени.

13 декабря в Москве состоялся самый ожидаемый турнир 2020 года в России. Кард АСА 115 включал в себя 15 (!) поединков, а пары были подобраны таким образом, чтобы удовлетворить запросы поклонников всех направлений смешанных единоборств. Были поединки, которые проходили исключительно в стойке. Особенно запомнились яркие нокауты Дмитрия Побережца и Евгения Егембердиева.

Мага бил и бросал Штыркова, но нокаутировать не хватило силёнок. Халк выжил После боя Исмаилов пытался завершить карьеру, но фанаты его отговорили.

Случаются такие истории, когда событие раскручивается до вселенских масштабов, а на выхлопе случается пшик. Многие специалисты высказывали подобные опасения и в отношении боя Исмаилова со Штырковым. Далеко не все были уверены в том, что Уральскому Халку, который в действительности очень прилично похудел, хватит воздуха на весь бой. В итоге последние 10 секунд боя Мага и Иван встретили на ногах, размахивая своими колотушками перед лицом друг друга.

Да, во втором раунде случился момент, когда показалось, что из Уральского Халка выпустили воздух. И здесь Исмаилов наглядно показал, почему именно он сейчас главная звезда российского ММА. Во-первых, он великолепный разносторонний боец. Зарубиться в стойке? Да без проблем! Эффектно покувыркаться в партере? Да сколько угодно. Выполнить головокружительный амплитудный приём? Да хлебом не корми!

В самые трудные для Штыркова моменты боя Магомед не стал выматывать оппонента полностью, а позволил ему подышать, не сбавляя при этом накала схватки. В паре эпизодов здоровенный Халк летал по клетке, как пушинка. И это поддержало в болельщиках эмоциональный накал, а Ивану позволило встряхнуться и вернуть силы. Хотя, по сути, такие кульбиты, которые исполняли бойцы, могли окончательно убить их здоровье.

В итоге, как уже сказано выше, бойцы показали реально увлекательное зрелище. Скажем откровенно, ожидания от этого поединка были куда более скромными. И Иван реально много поработал над собой, мы увидели нового Штыркова, который заразившись от Хищника этим азартом и желанием сделать по красоте, провёл едва ли не лучший бой в жизни. И кардио ему хватило, и свой технический арсенал показал.

Это вам не Емельяненко отлупить! Мага так и не смог нокаутировать Штыркова. Видео Лысый Хищник давно не испытывал столько проблем. Уральский Халк умеет удивлять.

Теперь парни, оставшись довольными друг другом, пойдут каждый своим путём. А поединок, который они выдали на «ВТБ Арене», даст новый импульс их карьерам. Мага окончательно утвердился в статусе главной звезды российских ММА. И не только в роли конкурентного бойца, но и как главный шоумен России. В наше время сочетания этих качеств решают всё. Делать красиво не только в октагоне, но и за его пределами – очень, очень, очень дорогостоящее умение. А ещё концовку боя болельщики в зале встретили уже на ногах. Саму клетку едва не разнесли раньше времени, настолько ярко эмоции из октагона передавались на трибуны.

И Ивану Мага помог заявить о себе с новой стороны. Когда в третьем раунде у Халка открылось второе дыхание, он пробил несколько эффектных ударов, лез в борьбу и показал весьма креативный бой. И за действиями двух этих парней реально интересно было наблюдать. И шоу, венчавшее очень качественный турнир, удалось на славу. И нам остаётся только ждать от Исмаилова новых подвигов. Следующий супербой – с Ромеро. Мага, дай газу!