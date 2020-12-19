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Роман Огульчанский нокаутировал Абдусамада Сангова на АСА 116, видео

Роман Огульчанский нокаутировал Абдусамада Сангова
Алла Князева
Украинский боец победил эффектным киношным ударом. Ван Дамм бы одобрил. Видео
Роман Огульчанский показал, что не одной борьбой живы смешанные единоборства.
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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В пятницу, 18 декабря, на «ВТБ Арене» в Москве лига АСА провела заключительный турнир этого года. В главном бою вечера Фелипе Фроес победил Марата Балаева техническим нокаутом в третьем раунде, однако из-за того, что не уложился в лимит полулёгкой весовой категории, пояс он не получил. Мотиватор же принял решение завершить карьеру. Поединок Фроеса и Балаева, как и предполагалось, стал самым громким событием турнира, но не самым ярким. Однозначно затмил всех Роман Огульчанский, финишировав Абдусамада Сангова в первом раунде сумасшедшим ударом «ножницы».

Для представителя Таджикистана Сангова этот бой стал первым в промоушене, для украинца Огульчанского – вторым. Уроженец Донецка в дебютном поединке в июле этого года уступил единогласным решением Андрею Гончарову, который выиграл все свои бои в АСА, а буквально неделю назад нокаутировал Адлана Батаева и сейчас занимает седьмую строчку рейтинга полулегковесов лиги. Огульчанский пообещал проделать работу над ошибками и подготовиться к следующему поединку ещё лучше. И своё слово боец сдержал.

Права на видео принадлежат ACA. Ролик можно посмотреть в «Инстаграме» ACA.

Казалось, украинцу не терпелось реабилитироваться после своего первого и единственного поражения в промоушене. С самого начала боя он наступал и старался продемонстрировать всё своё мастерство в ударной технике. Огульчанский наносил разнообразные удары руками и ногами, и один из них достиг цели. Прижав соперника к сетке, боец прицелился и выбросил «ножницы», которые пришлись точно в челюсть Сангова. Оппонент скорчился от боли и упал на канвас. Огульчанский добил его ещё несколькими ударами, после чего рефери остановил поединок, чтобы сохранить здоровье бойцу из Таджикистана.

Такие удары часто исполняются на турнирах по тайскому боксу и кикбоксингу. А ещё их очень любил Жан-Клод ван Дамм – в его арсенале подобных хитрых финтов ногами было великое множество. На турнирах по ММА, а особенно – в лиге АСА, видеть подобное завершение боя приходится реже. Финиш Романа Огульчанского однозначно будет претендовать на нокаут года в АСА. Из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 турнир прошёл без зрителей, но мы можем быть уверены, что этот нокаут сорвал бы оглушительные овации в зале.

Источник: «Чемпионат»

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Убойные нокауты ACA •••
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