Украинский боец победил эффектным киношным ударом. Ван Дамм бы одобрил. Видео

В пятницу, 18 декабря, на «ВТБ Арене» в Москве лига АСА провела заключительный турнир этого года. В главном бою вечера Фелипе Фроес победил Марата Балаева техническим нокаутом в третьем раунде, однако из-за того, что не уложился в лимит полулёгкой весовой категории, пояс он не получил. Мотиватор же принял решение завершить карьеру. Поединок Фроеса и Балаева, как и предполагалось, стал самым громким событием турнира, но не самым ярким. Однозначно затмил всех Роман Огульчанский, финишировав Абдусамада Сангова в первом раунде сумасшедшим ударом «ножницы».

Для представителя Таджикистана Сангова этот бой стал первым в промоушене, для украинца Огульчанского – вторым. Уроженец Донецка в дебютном поединке в июле этого года уступил единогласным решением Андрею Гончарову, который выиграл все свои бои в АСА, а буквально неделю назад нокаутировал Адлана Батаева и сейчас занимает седьмую строчку рейтинга полулегковесов лиги. Огульчанский пообещал проделать работу над ошибками и подготовиться к следующему поединку ещё лучше. И своё слово боец сдержал.

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Казалось, украинцу не терпелось реабилитироваться после своего первого и единственного поражения в промоушене. С самого начала боя он наступал и старался продемонстрировать всё своё мастерство в ударной технике. Огульчанский наносил разнообразные удары руками и ногами, и один из них достиг цели. Прижав соперника к сетке, боец прицелился и выбросил «ножницы», которые пришлись точно в челюсть Сангова. Оппонент скорчился от боли и упал на канвас. Огульчанский добил его ещё несколькими ударами, после чего рефери остановил поединок, чтобы сохранить здоровье бойцу из Таджикистана.

Такие удары часто исполняются на турнирах по тайскому боксу и кикбоксингу. А ещё их очень любил Жан-Клод ван Дамм – в его арсенале подобных хитрых финтов ногами было великое множество. На турнирах по ММА, а особенно – в лиге АСА, видеть подобное завершение боя приходится реже. Финиш Романа Огульчанского однозначно будет претендовать на нокаут года в АСА. Из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 турнир прошёл без зрителей, но мы можем быть уверены, что этот нокаут сорвал бы оглушительные овации в зале.