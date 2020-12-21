45-летний боец, спасаясь бегством, вырубил соперника. Падал тот крайне комично. Видео

Азиатский промоушен ONE Championship уже давно полюбился истинным ценителям единоборств. По словам вице-президента организации, экс-чемпионки Strikeforce и UFC Миши Тейт, для фанатов ONE важнее сами бои, а не шоу и цирк, которые устраивают промоушены на западе. Подтверждением её слов является огромное количество зрелищных поединков и ярких финишей. Один из самых интересных нокаутов произошёл в бою между японцем Йосихиро Акиямой и египтянином Шерифом Мохамедом.

Акияма пришёл в ONE Championship из UFC, где проиграл пять из семи боёв. Надо сказать, что при таком количестве поражений продержался он там довольно долго — скорее всего, потому что в то время в UFC ещё не было столь бешеной конкуренции. Тренировки в знаменитом зале «Джексон-Винк» ему не особо помогали. Но вот наконец в феврале этого года в ONE 45-летнему ветерану удалось блеснуть досрочной победой, чем он не мог похвастать с 2008 года.

Права на видео принадлежат One Championship. Ролик можно посмотреть в «инстаграме» One Championship.

С самого начала поединка Мохамед постоянно прессинговал и атаковал японца, выбрасывая множество ударов. Попадать ему тоже удавалось, и сперва даже казалось, что секунды Акиямы в октагоне сочтены. Но вот в очередном таком эпизоде египтянин, догоняя соперника, наткнулся на его правую руку. Именно наткнулся: японец бил больше для собственной защиты, отходя назад. Однако этого тычка оказалось более чем достаточно для того, чтобы отправить Мохамеда спать. При этом египтянин, уже будучи в нокауте, всё равно пытался догнать Акияму.

Удар японца, разумеется, оказался чистой воды лаки панчем. К победе его в большей степени привело безрассудство Мохамеда, который неистово рвался нокаутировать соперника любой ценой. А вышло как в известной поговорке «за что боролся, на то и напоролся». Акияма же одержал свою первую победу в ONE Championship и записал в свой актив уже шестой нокаут.