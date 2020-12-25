«Судьи были заряжены!» Чем аукнется для Ломаченко столь смелое обвинение

18 октября 2020 года в мире профессионального бокса произошла одна из главных сенсаций последних лет. Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise в лёгком весе Василий Ломаченко разом потерял все свои титулы, проиграв по очкам дерзкому чемпиону по версии IBF Теофимо Лопесу. Американец гондурасского происхождения стал абсолютным чемпионом мира, а Ломаченко остался ни с чем, даже, как оказалось, без права на реванш.

По горячим следам после схватки, буквально сразу после выхода с ринга, украинец заявил, что не чувствует себя проигравшим, но добавил, что для точного ответа ему нужно пересмотреть бой. После этого Василий пропал из поля зрения журналистов на долгие два месяца. Не было общения с прессой, не было активности в социальных сетях. За всё это время стало лишь известно, что Ломаченко в бою с Лопесом был травмирован и почти сразу после поединка перенёс ещё одну операцию на давно больном плече.

Король был собой лишь 3 раунда. Ломаченко лишился всех чемпионских поясов разом! Лопес оказался не просто болтуном. Теофимо грамотно выстроил бой и удивил весь боксёрский мир.

И вот 18 декабря, спустя два месяца, молчание было нарушено. Аккерманец дал первое интервью после октябрьского фиаско, которое получилось развёрнутым. В его ходе он признался, что пересматривал поединок пять раз. И теперь, после глубокого анализа, готов подтвердить, что не считает себя проигравшим.

«Последние шесть раундов были без вопросов. Если мы сравним первые шесть раундов его, сколько нанёс он урона мне, и шесть раундов второй половины, тот урон, который нанёс я, считаю несопоставимым. Это были две разные половины. После боя в интервью я сказал, что не готов сразу давать комментарий, но мне кажется, что я не проиграл поединок. Тогда я сказал так. Сегодня говорю: я не проиграл этот поединок, пересмотрел его раз пять.

Мой счёт на записках? Первый, третий, четвёртый и пятый раунды его. Шестой тоже пусть его. При этом я отдаю ему все эти раунды с предвзятым отношением к себе. Если бы мы считали как по правилам бокса, может, будут другие записки. Но даже если так, в первой половине пять раундов его, и отдаю ему 12-й раунд. В итоге у нас ничья. Если у нас ничья, то смотрим негласное правило – чемпионские раунды. В чемпионских раундах я выиграл со счётом 2:1, 10-й, 11-й мой, 12-й – его – 2:1. Давай возьмём урон. Урон, который нанёс он, и урон, который нанёс я. А теперь посмотри на записки судей. Даже если бы я выиграл три раунда в первой половине, всё равно я бы не победил на записках судей. О чём это говорит? Судьи были заряжены. Там не пахло объективностью. Не знаю, что это была за игра, но точно знаю, что это была чья-то игра», — сказал Ломаченко.

Казалось бы, Василий здорово разобрал бой и в его словах есть доля истины. Боксёр посеял зёрна сомнения даже во мне, хотя изначально я и отдавал победу по раундам Лопесу со счётом 7:5. Да и статистика ударов всё-таки указывала, что украинец был почти в два раза точнее оппонента, хоть и менее активным.

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Как бы то ни было, слова Ломаченко вызвали в Штатах огромный резонанс. Во многом это было связано с ошибками перевода. Слово о «заряженности» судей было переведено в контексте подкупа, что привело к большому скандалу. Экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях взялся критиковать даже его промоутер Боб Арум.

«Это был тупой комментарий, примерно такой же, как у Уайлдера о причинах поражения от Фьюри, когда он говорил, что у Тайсона были утяжелённые перчатки и об отравленной воде. Глупо. Возможно, Джули Ледерман, которая, конечно, очень уважаемая женщина, ошиблась, отдав Василию только один раунд. Но на этом поединке работали квалифицированные судьи. Все, с кем бы я ни общался, так или иначе отдавали победу Лопесу, будь то счёт 7:5, 8:4 или 9:3. Так что заявление Василия из ряда вон, и я буду с ним говорить», — сказал Арум.

Фото: Mikey Williams/Top Rank via Getty Images

Другой известный промоутер Лу Дибелла, никак не связанный с командой Ломаченко, не стал выбирать выражения, заявив о «нытье» проигравшей стороны.

«Это интервью вызывает тревогу. Ломаченко не победил. Бой не должен был завершиться вничью. Безосновательные обвинения о взятке бессмысленны. Поражение без достойного спортивного поведения. Нытьё, подобное детскому, звучит дерьмово на любом языке», — написал функционер на своей странице в «Твиттере».

Не мог не прокомментировать слова Василия и сам победитель Теофимо Лопес, который жёстко проехался по украинцу.

«Я знал, что они будут искать оправдания. Думал, сошлются на травму или на возраст. Моя победа вызвала переполох, так что я думал, что же они обо мне скажут после этого. Но такие заявления Ломаченко шокировали меня. Я удивился, но с другой стороны, чего нужно было ждать от парня, который даже не пришёл на пресс-конференцию после поражения? Такие заявления просто показывают, кем он является на самом деле», — сказал американец.

Почему проиграл Ломаченко? Просчёты были, но не обошлось и без странного судейства Рефери Джулия Ледерман отдала Лопесу 11 раундов из 12. Простите, мы один с ней бой смотрели?

Когда Ломаченко понял, что слова о «заряженности» сыграли с ним злую шутку, он попытался объясниться.

«Я не говорил, что они подкуплены. Я сказал, что судьи не были объективны, они были предвзяты. После того как я увидел записки судей, пришёл к выводу, что они не совсем объективны. Знаю, что они были настроены против меня», — сказал аккерманец.

Как бы то ни было, маховик скандала был уже раскручен, и это заявление не было растиражировано так, как первое. История, по сути высосанная из пальца и созданная на пустом месте, может больно ударить не только по репутации Василия, но и по его карьерным перспективам в целом. В США не любят выслушивать обвинения, причём в той же степени, что и бросаться ими. Тем более когда речь идёт о серьёзном преступлении вроде коррупции.

Да, по сути Василий никому и не предъявлял конкретных претензий, но слова его были перекручены, а запоминается лишь сказанное в самом начале, потому его дальнейшие объяснения уже не будут иметь того эффекта. Так что замять скандал будет непросто. Нет сомнений, что любой соперник теперь будет припоминать Ломаченко эти слова и пытаться его высмеять, а любой промоутер трижды подумает, прежде чем соглашаться на организацию поединка с украинцем. Более того, не исключено, что аккерманец будет в опале даже у своего промоутера Боба Арума, ведь тот ведёт дела и Теофимо Лопеса. Так что после неприятных разборок перспективы украинца становятся ещё более туманными. Хотят ли его окончательно «слить»? Говорить об этом рано, но то, что Василию теперь будет ещё сложнее вернуться на Олимп, – факт. Ломаченко остаётся лишь обелять свою репутацию громкими победами и соглашаться на поединки с любыми соперниками. Пожелаем украинцу удачи и пусть 2021 год поможет ему вернуться на победную стезю.