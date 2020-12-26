Хабиб и Ян против Бога войны и непобедимого нигерийца. Выбираем лучшего бойца года!

Мы продолжаем один из самых знаковых проектов уходящего года. «Чемпионат» и UFC совместно запустили голосование по выбору лучших бойцов. Отбор проводился экспертами организации, но решающее слово остаётся за болельщиками. С 24 декабря по 9 января все пользователи смогут оставить свой голос на специальной странице (ufc.championat.com), выбрав главных звёзд 2020 года в семи номинациях.

Для нас нет более или менее значимых номинаций, а потому, начнём мы сразу с лучшего бойца года. Год принёс сразу трёх новых чемпионов, а значит, выбор у нас богатейший. А для российского болельщика он ещё и очень приятный. Наших парней в данной номинации двое: Хабиб Нурмагомедов и Пётр Ян. Но начнём мы с парня, который произвёл настоящий фурор в конце этого непростого 2020 года.

Хабиб? Конор? Ян? Выбирайте лучших бойцов года в UFC на «Чемпионате»! «Чемпионат» и UFC совместно запустили голосование в семи номинациях по выбору лучших бойцов 2020 года.

Дейверсон Фигередо

Бразильский боец наилегчайшего веса провёл в уходящем году четыре (!) поединка. И стать чемпионом мог уже в феврале, когда во втором раунде нокаутировал Джозефа Бенавидеса. Но вакантный титул, который оставил бесхозным Генри Сехудо, так и остался не разыгранным. Причина банальна и неприятна — Бог войны не уложился в лимит наилегчайшей весовой категории. Это, конечно, омрачило ситуацию, но Дейверсон довольно быстро исправил положение.

Лучшие бойцы UFC по итогам 2020 года. Голосование читателей «Чемпионата» — https://ufc.championat.com/

В июле они с Джозефом провели второй поединок. И здесь вопросов о том, кто сильнее было ещё меньше. Фигередо задушил своего оппонента уже в первом раунде и на абсолютно законных основаниях принял из рук Даны Уайта заветный пояс. 21 ноября Дейверсон провёл первую успешную защиту, менее чем за 2 минуты финишировав Алекса Переза. После этого в UFC начались срывы боёв, и вместо заслуженного отпуска, Бог войны принял вызов на четвёртый за год поединок.

Перерыв в 21 день между двумя защитами титула стал рекордным для UFC. Во время боя Дейверсон грубо нарушил правила и с него был снят балл. Это огромная фора для оппонента, но бразилец сумел затащить ничью. По сути, если бы не нелегальный удар, Бог войны записал бы на свой счёт очередную победу, но и ничейный исход по правилам организации оставляет пояс за его прежним владельцем.

Невероятный новозеландец с нигерийскими корнями выдал очень яркий сезон. И не только в октагоне, но и в социальных сетях. Непобедимый Исраэль довёл свою впечатляющую серию до 20 боёв. В марте он провёл уверенную защиту чемпионского пояса, единогласным решением судей одолев Йоэля Ромеро. После этого получил на сентябрь бой с одним из ярчайших бойцов лиги Пауло Костой.

Бразильцу предстояло согнать едва ли не 20 килограмм живого веса, что стало главной темой подготовки к их поединку. Пауло с задачей справился, но в социальных сетях Бабочка выглядел куда бодрее, чем в октагоне. Исраэль доминировал и сомнений в том, кто одержит итоговую победу, не было. Закончилось всё уже во втором раунде, когда Адесанья сначала сбил соперника с ног, а затем жёстко добил его локтями.

Этот успех поднял нигерийца на третью строчку в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории. Воодушевлённый успехами и желающий получить новые вызовы, Адесанья нацелился на покорение полутяжёлого дивизиона, где долгое время заправлял его заклятый соперник по интернет-баталиям Джон Джонс.

В 2020 году вакантными остались титулы аж в трёх дивизионах. И один из них – в полутяжёлом — оставил именно Джонс. Дана Уайт принял решение, что драться за титул должен первый номер рейтинга Доминик Рейес и третий по рангу боец – Ян Блахович. Поляк в феврале вернул старый должок Кори Андерсону, одержав убедительную победу нокаутом в первом раунде матча-реванша. Ну а в сентябре не оставил шансов Рейесу.

37-летний поляк ещё появится в нашем рейтинге в номинации «Апсет года». А иначе эту феноменальную победу и не назовёшь. Ветеран буквально деклассировал американца, забив его под занавес второй пятиминутки. Теперь всё идёт к тому, что защищать пояс ему предстоит в бою против Адесаньи. Но пока переполненный заслуженной гордостью поляк, который в последних 9 боях одержал 8 побед, может со спокойной совестью отмечать новогодние праздники.

Боец клуба «Архангел Михаил» из Екатеринбурга добыл для России второй чемпионский пояс. Немилосердный планировал отнять пояс у Генри Сехудо. Это было бы эпичное противостояние, которое значительно повысило бы котировки россиянина. Но Тройной чемпион весьма своевременно ретировался с радаров. Титульному поединку Петра с Жозе Альдо предшествовало несколько весьма нервных недель.



Попадание россиянина в закрытую на карантин Колыбель Свободы было крайне непростым делом. А уж для бразильского мастера – и вовсе невозможным. Ситуация разрешилась, когда лига перебралась на «Бойцовский остров» в ОАЭ. И стало понятно, что вся эта нервотрёпка никак не сказалась на парне из уральской столицы. Пётр провёл очень яркий бой, сломив сопротивление титулованного бразильца. За 23 минуты боя россиянин нанёс 194 точных удара. Судье Леону Робертсу следовало раньше остановить этот бой.

Первая защита титула была назначена на декабрь 2020 года, хотя сам Пётр готов был выйти в октагон уже в октябре – в одном карде с Хабибом Нурмагомедовым. Это было бы невероятно эпично. Но Немилосердному долго не могли подобрать соперника, а затем и вовсе перенесли поединок на 2021 год. За всё это время к Петру выстроилась целая очередь из претендентов. Скучать ему не придётся.

Самый обсуждаемый боец UFC в минувшем году. Орёл также как и Ян провёл всего один бой, но наделал столько шума, что большинству его коллег хватило бы на целую карьеру. И вот о завершении этой самой карьеры Хабиб и сообщил 24 октября. Сразу после того, как во втором раунде заставил сдаться американца Джастина Гэтжи. С тех пор минуло более двух месяцев, а тема 30-го боя Нурмагомедова остаётся одной из основных при обсуждении событий в UFC.

Для самого Орла этот год стал далеко не самым простым в карьере, поскольку 3 июля он потерял отца. Абдулманап был для Хабиба главным человеком в жизни, именно он тренировал лучшего бойца вне зависимости от весовых категорий с раннего детства и до момента, когда Орёл взлетел на вершину мира. И потеря оказалась слишком тяжёлой. Но фанаты дагестанского чемпиона верят в то, что он вернётся и подарит всем нам массу яркий ощущений и позитивных эмоций.