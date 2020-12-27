«Воин, кто ты?» Болельщиков рассмешил боец, проигравший за 15 секунд. Видео

Таджика Папирбаева может утешить то, что он стал соавтором рекорда лиги Open FC.

Пока заокеанские крупнейшие промоушены находятся на каникулах, в российских смешанных единоборствах жизнь не останавливается даже под Новый год. 26 декабря в Самаре прошёл турнир Open Fighting Championship 1. В нём принимали участие спортсмены из России, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении, Бразилии, Египта и даже Кот-д’Ивуара. Всего было сформировано 14 пар. Так что турнир обещал быть богатым на события. Ожидания оправдались. Десять поединков завершились досрочно (8 нокаутом, 2 удушающими приёмами). Один из нокаутов запомнится надолго. Речь о поединке бойца из Таджикистана Фируза Ходибаева и представителя Киргизии Султанбека Парпибаева.

Бразилец зевнул идеальную вертушку. Что случилось потом, он посмотрел на повторе. Видео Магомед Бибулатов в лучших традициях ван Дамма исполнил нокаут, ставший лучшим в лиге АСА за 2020 год.

Фируз до вчерашнего дня провёл в смешанных единоборствах четыре поединка и во всех победил (трижды досрочно). В последний раз он дрался в августе 2020 года на турнире в Москве под эгидой малоизвестной лиги Metamorfoza Fighting Championship. Тогда он справился с дебютантом смешанных единоборств Одилжоном Султановым из Узбекистана, задушив его уже в первой половине стартовой пятиминутки.

На этот раз Ходибаеву в соперники также достался дебютант и Фируз с ним справился даже быстрее, чем с предыдущим соперником. Собственно говоря, сам поединок описать достаточно сложно, так как он продлился лишь 15 секунд. Сложно сказать, то ли Парпибаев был так напуган профессиональным рекордом соперника, то ли хотел напугать его, но с первых секунд он смотрелся крайне неуверенно и дёргано.

Видео можно посмотреть на странице Akhmat_mma в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Fight club Akhmat.

Тем не менее именно он первым пошёл на обострение. В профессиональной среде о таких говорят «пошёл вперёд от страха». И, без всякой предвзятости к Султанбеку, именно так всё и выглядело. Парпибаев накинулся на соперника с откровенно корявыми и видными ударами, при этом опустив голову так низко, что видеть цель в таких условиях нереально. Возможно, если бы против Парпибаев был дебютант, это бы его и напугало. Но Ходибаев не дрогнул под странными атаками соперника, пару раз грамотно отработал встречными ударами, а затем и сам перешёл в наступление. Серия прямых ударов закончилась эффектным хед-киком. Парпибаев оказался в глубоком нокауте, а Ходибаев установил рекорд промоушена по скорости нокаута.

Бой получился скоротечным, но запоминающимся. Гораздо больше времени, чем на просмотр, уйдёт на прочтение комментариев болельщиков, которые попросту глумились над неудачливым дебютантом.

«Такое чувство, что соперник мимо проходил, а его взяли и запустили в клетку», — написал один из подписчиков.

«Это что за боец с закрытыми глазами и опустив голову идёт на соперника?», — спросил другой подписчик.

«Кто ты, воин?», — задался вопросом ещё один болельщик.

«Ему рано даже по любителям выходить, где нашли такого соперника», — вопрошает очередной остряк из Сети.

«Что это было сейчас?», — спросил ещё один комментатор.

Большинство же комментариев ограничивались смеющимися эмодзи. Что же, пожелаем проигравшему восстановиться после этого поражения, как морально, так и физически и продолжать работать над своими навыками. Ну а Ходибаеву дальнейших побед и соперников своего уровня.