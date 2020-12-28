Шевченко, Нуньес или Принцесса джиу-джитсу? Голосуйте за свою королеву UFC в 2020 году!

Голосование «Итоги года в UFC» в самом разгаре. Проект лига запустила совместно с «Чемпионатом»: эксперты организации отобрали бойцов для семи номинаций, а кто больше достоин этих наград в 2020 году, решат болельщики. Свой выбор читатели могут сделать до 9 января на специальной странице (ufc.championat.com).
Определить лучшую женщину-бойца российским фанатам может быть не так просто, как лучшего бойца-мужчину, – россиянок в списке нет. Однако чемпионка наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко по прозвищу Пуля давно уже стала для нас своей, несмотря на то что родилась в Киргизии, а живёт в Перу. С неё мы и начнём.
Валентина Шевченко
Доминирующая чемпионка женского наилегчайшего дивизиона в 2020 году закрепила свой успех. В феврале она более чем убедительно убрала с дороги очередную претендентку на титул: поединок с Кетлин Чукагян Пуля завершила в третьем раунде жестоким добиванием. Уже тогда встал вопрос, есть ли вообще в дивизионе соперницы уровня Валентины и с кем для неё имеет смысл драться.
Лучшие бойцы UFC по итогам 2020 года. Голосование читателей «Чемпионата»
Тем не менее в ноябре Шевченко предстояла новая защита титула. В оппонентки ей выбрали бразильянку Дженнифер Майю, несмотря на то что та не могла похвастать победами над значимыми соперницами. Претендентка выходила на поединок огромным андердогом. Но апсетом здесь и не пахло: Пуля победила единогласным решением судей, уверенно переиграв Майю по итогам пяти раундов.
Сейчас Валентина Шевченко занимает второе место рейтинга Pound-for-pound среди женщин. И если насчёт достойной соперницы в наилегчайшем весе есть сомнения, то относительно того, кто мог бы «сделать» Пулю в голосовании и стать женщиной-бойцом года, всё более ясно.
Аманда Нуньес
Именно бразильская Львица обогнала Шевченко в женском рейтинге Pound-for-pound и занимает в нём первую строчку. И именно Аманду Нуньес так и не удалось победить Пуле ещё в период выступления в легчайшем дивизионе, хотя относительно результата их второго боя среди болельщиков до сих пор ведутся споры. Нуньес вообще не проигрывает в UFC с 2015 года, одержав с тех пор 11 побед и в данный момент удерживая пояса в легчайшем и полулёгком дивизионах.
В 2020 году Львице удалось подраться всего один раз – с канадкой Фелишией Спенсер. Последняя в своей карьере до этого проигрывала только Крис Сайборг, умудрившись довести бой до решения судей. Нуньес также не победила Спенсер досрочно, но и шансов ей в принципе не оставила. Поединок завершился единогласным решением, бразильянка вновь услышала уже привычное для неё «and still» из уст легендарного ринг-анонсера UFC Брюса Баффера.
Аманда Рибас
Ещё одна бразильская претендентка на звание лучшего бойца года среди женщин – Аманда Рибас. Девушка ярко ворвалась в UFC, начав свой путь в весе соломинки и финишировав Эмили Уитмайр во втором раунде. Затем она одержала победу над одной из лучших представительниц бразильского джиу-джитсу в ММА – Маккензи Дёрн. В марте 2020 года она провела ещё один бой в этом дивизионе, единогласным решением судей победив Рэнду Маркос, а после решила попробовать себя в наилегчайшем весе.
Первой соперницей Рибас в новом дивизионе стала красотка Пейдж Ванзант. Пейдж была большим андердогом, но всё же её нельзя было списывать со счетов: девушка к тому моменту уже восемь раз дралась в UFC и была известна своей пластичностью и хорошей устойчивостью к болевым приёмам. Рибас показала, что это для неё не проблема, победив Ванзант армбаром в первом же раунде. Таким образом, бразильянка продлила свою победную серию в организации до четырёх боёв.
Маккензи Дёрн
Не обошлось в голосовании и без упомянутой ранее принцессы бразильского джиу-джитсу Маккензи Дёрн. Да, Аманде Рибас она проиграла, но это осталось в 2019 году. Нынешний же год стал для Дёрн удачным, и ей удалось одержать в нём три победы. Причём две из них она одержала досрочно, и обе – сабмишенами, как и подобает представительнице БЖЖ и грэпплинга.
Самую яркую победу Дёрн заработала в мае в поединке против Ханны Сайферс. Она завершила бой в первом раунде рычагом колена. Дёрн стала первой девушкой в UFC, которая исполнила этот болевой приём, и получила бонус за выступление вечера. Последний поединок Дёрн провела 12 декабря, в непростом противостоянии одолев бывшую чемпионку Инвикты Вирну Яндиробу единогласным решением судей.
Вейли Чжан
Лидер женского минимального веса в этом году провела только один поединок, однако выдался он очень непростым. Чжан защищала титул в бою против бывшей доминирующей чемпионки дивизиона Йоанны Енджейчик. Полька была настроена очень решительно и действительно отлично проявила себя. Но по итогам противостояния судьи всё же оставили китаянку править дивизионом. Девушки также получили бонус за бой вечера.
Кроме того, Чжан находится в лидерах женского рейтинга Pound-for-pound – она занимает здесь третью строчку. Всего китаянка провела в UFC пять боёв и ни один из них не проиграла. Две победы в организации Чжан одержала досрочно.
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