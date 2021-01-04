«На 2021-й немало задач поставлено. Пристегнитесь». Ян поздравил подписчиков с Новым годом

Мир встретил новый, 2021 год. Ленты соцсетей пестрят ёлками, фейерверками, столами с обилием еды и тёплыми пожеланиями. Бойцы тоже поделились праздничными фото и видео и, конечно, поздравили подписчиков.

Большинство американцев, латиноамериканцев и европейцев с размахом отмечают Рождество 25 декабря, а празднованию Нового года особого значения не придают. Однако чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо отличился и отметил праздник в кругу семьи. Одна из фотографий сделана на фоне ёлки, возле которой стоит пояс бразильца.

Чемпион UFC в следующей по весу категории, Пётр Ян, разместил новогоднее фото с семьёй. «Год уходящий. Он был очень непростой и в то же время показательный для нас. Что важно, что бесценно. Будьте все здоровы! На 2021-й немалые задачи поставлены. Так что пристегнитесь», – подписал публикацию Ян.

Фотографией с самыми близкими поделился и полутяж UFC Ион Куцелаба. Он пожелал всем провести хороший и насыщенный событиями год, быть счастливыми и ценить тех, кто находится рядом. У самого Иона год уж точно будет насыщенным – как минимум потому, что он скоро станет отцом во второй раз.

Больше всего новогоднего контента привалило от сестёр Шевченко. Чемпионка UFC в наилегчайшем весе поздравила подписчиков и исполнила танец. Также вместе с сестрой Антониной они показали всем праздничный Техас и станцевали на фоне светящихся конструкций.

И это ещё не всё! Начало нового года девушки отметили по-особенному: они сделали 21 выстрел из ружья в честь 2021 года. Такой способ встречать год может стать интересной и оригинальной традицией.

Семейную тему продолжили экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев и непобеждённый полусредневес Bellator Ярослав Амосов. Украинский боец взял с собой в кадр не только свою избранницу, но и кота с собакой.

Здоровья, счастья, добра и всего наилучшего на фоне ёлочки пожелал подписчикам боксёр Александр Поветкин. А ещё он разместил фото с сыном, одетым в новогодний костюм. Кстати, именно рождение ребёнка Поветкин назвал главным событием 2020 года в своей жизни.

О своём важнейшем событии ушедшего года вспомнила и боец UFC в минимальном весе из Казахстана Мария Агапова. «Этот год исполнил мечту всей моей жизни – я стала бойцом UFC. Пусть мечты продолжают сбываться в следующем году как у меня, так и у вас, ребята!», – написала Мария в своём «инстаграме».

Поздравила всех с праздником и одержавшая в 2020 году свою первую победу в UFC боец наилегчайшего дивизиона Лиана Джоджуа. «Пусть ваши мечты сбудутся, а плохое останется позади», – подписала Волчица фотографию из зала в шапочке Деда Мороза.

Тяжеловес UFC Андрей Орловский уже успел подвести итоги первых дней нового года и понять, что нужно делать дальше. «Весело веселье было вчера, а сейчас время сделать что-нибудь полезное для своего здоровья – например, покататься на велосипеде», – написал Андрей в своём «инстаграме» под праздничными фотографиями с женой и сыном.

А боец AMC Fight Nights Global Вячеслав Василевский подарил подписчикам праздничный танец с семьёй. Героям видео однозначно удалось заразить остальных новогодним настроением.