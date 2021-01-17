Догнал соперника и поставил на колени. Брутальный нокаут от экс-бойца UFC. Видео

После боя Ерохин сказал, что хотел бы подраться с Тайсоном. Вот это заявление!

В Сочи в игорной зоне Красная Поляна на «WOW-Арене» 16 января прошёл турнир бахрейнского промоушена Brave CF 46, организованный совместно с бойцовским клубом «Крепость». В главном бою первого в России ивента лиги чемпион в суперлёгком весе Эльдар Эльдаров защитил свой титул в поединке против Леонардо Мафры. Близкий друг Хабиба Нурмагомедова нанёс бразильцу рассечение, которое не позволило ему продолжить бой. Помимо этого эпизода ярких моментов по ходу турнира было достаточно. Одним из таких стал нокаут тяжеловеса Константина Ерохина в поединке против Жыргалбека Чомонова.

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Ерохин возвращался после трёхлетнего простоя. Три последних боя он проиграл: два из них – в 2015 году в UFC против Виктора Пешты и Габриэля Гонзаги, и один – в 2017 году ещё в лиге АСВ против Кори Хендрикса. В соперники ему определили крепкого представителя Киргизии с рекордом 8-1 и пятью победами нокаутом в активе. По сути, этот поединок должен был определить, стоит ли Ерохину вообще возобновлять карьеру. Бойцу по прозвищу Русский Медведь удалось доказать публике, что вернулся он не зря.

Права на видео принадлежат Brave CF. Ролик можно посмотреть на странице bravemmaf в «Инстаграме».

В первом раунде активнее был Чомонов, который выбрасывал множество разнообразных ударов ногами. Ерохин по большей части работал одиночными джебами и защищался, отдавая инициативу сопернику. Но во втором раунде всё изменилось. Константин с первых же секунд начал атаковать. Чомонов такой прыти явно не ожидал, но активности не сбавил и неплохо отвечал оппоненту.

Хай-кик Чомонова пошатнул Ерохина, но тот моментально оправился от потрясения и выбросил «ответку», после чего киргизскому бойцу пришлось убегать. Ерохин отлично почувствовал нужный момент, догнал Чомонова и несколькими размашистыми ударами нокаутировал бойца на 41-й секунде раунда. Представитель Киргизии упал на колени и закрылся руками. Подбежавший к бойцам рефери сигнализировал, что поединок окончен.

В интервью после боя Ерохин рассказал, что очень рад своему возвращению и на самом деле хотел драться все три раунда, но получилось так, как получилось. По его словам, он и не собирался рубиться с Чомоновым в первом раунде, а планировал вытянуть его на дистанцию и дать ему раскрыться, чтобы впоследствии нокаутировать. Выходит, свой план Константин выполнил блестяще.

Также Ерохин заявил, что в 2021 году хочет провести как можно больше поединков и, скорее всего, затем завершить карьеру. А на вопрос журналистов о том, с кем ещё хотел бы подраться, ответил: «С Майком Тайсоном». Свой ответ Константин сопроводил смехом, однако и не сказал после этого, что пошутил. Впрочем, какие в тяжёлом весе могут быть шутки?