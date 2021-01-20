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Конор перед боем с Дастином Порье попал в сексуальный скандал

Макгрегора обвинили в изнасиловании
Игорь Брагин
Макгрегора обвинили в изнасиловании. Претензии у матери и дочери
Конор может лишиться всего. В том числе – свободы.
Бокс/ММА / UFC 0
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Ну не бывает с Конором так, чтобы без проблем. За несколько дней до боя женщина подала в суд на спортсмена по иску о травмах на несколько миллионов евро. Этот эпизод корнями своими уходит в далёкий 2019 год.

В отношении Макгрегора подан много миллионный иск. Молодая женщина, знакомая с бойцом много лет, считает, что он силой склонял её к интимным отношениям.

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Речь идёт не об уголовном преследовании, а о многомиллионном иске. Очень странно, кстати, делать это сейчас, а не после боя с Порье…

Второй, меньший по размеру иск, также касающийся телесных повреждений, подала мать женщины. Дамы намекают на то, что Конор их ещё и бил.

Характер обвинений, содержащихся в исках, в настоящее время не может быть раскрыт по юридическим причинам, сообщают силовые ведомства.

Макгрегор отрицает обвинения. Этот вопрос ранее был предметом обширного расследования An Garda Síochána. И Генеральная прокуратура решила, что обвинения не должны предъявляться.

В заявлении для Independent.ie представитель Макгрегора Карен Дж. Кесслер заявила: «После исчерпывающего расследования, которое, помимо интервью с истцом, включало интервью с многочисленными источниками, получение показаний свидетелей, изучение видеозаписей с камер видеонаблюдения, и сотрудничества Конора Макгрегора эти обвинения были категорически отвергнуты.

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«Истец знает, что факты противоречат отображённым на видео. Макгрегор будет оспаривать любые претензии и уверен, что справедливость восторжествует».

Дело было заведено в понедельник, всего за несколько дней до того, как Макгрегор должен был вернуться в октагон UFC в Абу-Даби. Его бой с американцем Дастином Порье в воскресенье — первый за год.

Обе женщины, подающие в суд на Макгрегора, представлены Coleman Legal Partners, фирмой, специализирующейся на делах о телесных повреждениях, медицинской халатности и исторических злоупотреблениях.

Партнер Дэйв Коулман сказал: «Судебное разбирательство завершено. Мы не можем делать никаких дальнейших комментариев, поскольку дело находится на рассмотрении суда».

Г-на Макгрегора представляет Michael J Staines & Company, одна из ведущих юридических фирм страны.

Обе женщины ожидают проведения двух отдельных испытаний. Предполагается, что в каждом судебном процессе будут участвовать несколько свидетелей.

Бывший ученик сантехника Макгрегор из Крамлина в Дублине — один из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. По данным делового журнала Forbes, за двенадцать месяцев до мая 2020 года он заработал 48 млн долларов (39,6 млн евро) на выигрышах и поддержке.

По оценке Sunday Independent «Rich List», состояние отца двоих детей в прошлом году составляло 148 миллионов евро, когда он был на вершине успеха своего бренда виски Proper Twelve, названного в честь почтового индекса Дублина, где он вырос.

Ранее на этой неделе он продемонстрировал в своем аккаунте в социальной сети часы с бриллиантами, которые, по общему мнению, стоят 1 миллион долларов (820 000 евро).

На протяжении всей своей карьеры Макгрегор создавал образ «плохого парня», используя прозвище «Печально известный» и подстрекая противников.

В последние годы у него было несколько проблем с законом.

В 2019 году окружной суд Дублина оштрафовал его на 1000 евро за то, что он ударил мужчину по лицу в пабе на юге Дублина.

Суд заслушал, что у Макгрегора было 18 судимостей, большинство из которых были связаны с нарушением правил дорожного движения. Ранее он был осужден за нападение с 2009 года, когда был учеником сантехника.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Brian Lawless/PA Images via Getty Images

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