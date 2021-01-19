«Бойцовский остров мой!» Конор готов разнести даже Хабиба

Ирландец уверен в себе, как никогда. Кажется, он решительно настроен вновь стать королём лёгкого веса.

Всего несколько дней остаётся до турнира UFC 257, который пройдёт 24 января по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Несмотря на то, что 2021 год только начался, главное событие вечера – поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье – некоторые уже называют самым значимым боем года. Для Конора это противостояние может стать шансом впоследствии вновь завоевать пояс в лёгком весе. И почему-то не оставляет мысль, что ирландец на этом не остановится и снова пустится в путешествие по дивизионам.

Свой предыдущий поединок Макгрегор провёл год назад против Дональда Серроне в полусреднем весе. Когда ирландец объявил о своём возвращении, притом в лёгкий дивизион, многие сомневались, что ему удастся вернуться в форму. Однако уже сейчас Конор заставил всех замолчать, регулярно демонстрируя свой торс в соцсетях. Более того, ирландец говорит, что сейчас находится в своей лучшей форме, а его диетолог это подтверждает.

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Стоит вспомнить, что у Макгрегора никогда не было проблем с весогонкой. Конор неоднократно заявлял, что готов драться в любом весе, и всегда легко подходил к поединку. Даже перед боями в полулёгком дивизионе, когда на взвешиваниях казалось, что ирландец сбросил слишком много, он всё же не выглядел умирающим. Наоборот, всегда улыбался и излучал бодрость. Да, он не единственный, кто был чемпионом в двух дивизионах. Но один из немногих, кому без сложностей удавалось подойти к боям.

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Безусловно, это и заслуга диетолога. Однако труды даже самых именитых специалистов пойдут прахом, если у спортсмена не будет достаточно дисциплины и силы воли. Можно быть прекрасным бойцом, но провалить взвешивание, позволив себе лишнего накануне. Ещё хуже, если тебя унесут с этой процедуры на руках или ты вообще не сможешь выйти. Макгрегор же никогда не допускал таких ошибок, подходя ко всем своим поединкам, как истинный профессионал.

Макгрегор показал свою актуальную форму. А такого Конора Хабиб смог бы победить? Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях серьёзно готовится к возвращению в лёгкий вес.

«Бойцовский остров мой!», – написал в Твиттере Макгрегор по прибытии в Абу-Даби. С каждым днём мы всё больше убеждаемся, что видим перед собой не просто прежнего Конора, но, возможно, действительно улучшенную его версию. Многим кажутся смешными слова Печально известного о том, что сейчас он готов побить Хабиба. Но не забывайте о предсказаниях ирландца, которые уже когда-то сбылись.