Напропускал тяжеленных ударов и отправил соперника спать. Тут бы просто выстоять! Видео

В ночь с 13 на 14 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC 258. Главным событием вечера станет бой между чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом и претендентом из Бразилии Гилбертом Бёрнсом. В главный кард затесалась ещё парочка бразильцев, и один из них – Педро Муньос. Его соперником станет американец Джимми Ривера.

Боец по прозвищу Молодой Каратель проиграл два последних поединка, и сейчас ему крайне необходима победа. Если Муньос соберётся и приложит все усилия, то вполне сможет повторить то, что сделал с экс-чемпионом в легчайшем весе Коди Гарбрандтом в марте 2019 года.

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Гарбрандт потерпел первое поражение в профессиональной карьере от бывшего одноклубника Ти Джея Диллашоу в 2017 году, потеряв и чемпионский пояс. Реванш завершился для Коди столь же плачевно и ещё быстрее. Через полгода экс-чемпион возвращался, проделав, по его словам, большую работу над собой и с твёрдой верой вернуться на победную тропу. Но Педро Муньос загубил мечту Гарбрандта в первом же раунде одним точным ударом.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на канале UFC в YouTube.

В конце пятиминутки ребята решили серьёзно зарубиться. Муньос неплохо попал и попытался забороть Коди. Однако тому удалось встать и тут же исполнить отличное колено в прыжке. Но Молодой Каратель как будто не почувствовал этого удара. Здесь уже Гарбрандт озверел и пошёл в размен. Муньосу даже пришлось убегать от разъярённого соперника. Но затем он решил сыграть в игру Коди и начал отвечать ему тем же.



Бразилец пропустил ещё одно колено в прыжке и множество различных ударов руками. Но потрясло его это минимально. Дальше бойцы просто лупили друг друга в ожидании, кто попадёт точнее и отправит оппонента на канвас. За девять секунд до окончания раунда это удалось Муньосу с помощью его правой руки. Гарбрандт моментально упал без чувств. Тем не менее для того, чтобы рефери остановил бой, потребовалось нанести ещё несколько добивающих ударов.

Позже Гарбрандт сказал, что после удара Муньоса по голове оказался на автопилоте. А ведь в активе самого Коди на тот момент было 9 побед нокаутом, и все знают, что бьёт он неслабо. И Муньос тоже, казалось, был потрясён, но смог не только выстоять, но и отправить соперника спать. А вот проделать последнее с Молодым Карателем, кстати, пока никому не удавалось – все его пять поражений были решениями судей. Удастся ли Ривере сломать систему или он окажется на месте Гарбрандта, узнаем уже скоро.