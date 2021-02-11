Уложил на обе лопатки за 5 секунд до гонга. Ураганный оверхенд Бёрнса – лучшее снотворное

Бывший одноклубник Усмана сносит всех на своём пути. Он знает о слабых местах чемпиона больше других.

В ночь на 14 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC 258. Главным событием вечера станет бой между чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом и претендентом, первым номером рейтинга дивизиона Гилбертом Бёрнсом.

Усман и Бёрнс всегда тренировались в одном зале – Sanford MMA под руководством Генри Хуфта. Но для подготовки к этому поединку Нигерийский Кошмар решил сменить место и провёл кэмп с тренером Тревором Уитманом – он известен как наставник Джастина Гэтжи и Роуз Намаюнас. Бои бывших одноклубников относятся к особой категории противостояний, которые всегда интересны. Любопытно и увидеть, что противопоставит чемпиону Бёрнс, ближайшее будущее, которого в UFC многим видится в самых ярких красках.

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На это у экспертов и зрителей есть все основания. Дуриньо не проигрывал с декабря 2018 года. Сейчас он находится на серии из 6 побед подряд, причём эти победы он добыл весьма убедительно. Бёрнс, как и многие бойцы из Бразилии, обладает хорошим джиу-джитсу, однако и с ударкой дела у него обстоят не хуже. В его активе – 6 финишей нокаутами. Один из них был оформлен в бою против канадца Джейсона Сагго в сентябре 2017 года.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на канале UFC в YouTube.

Половина первого раунда прошла в стойке, где бойцы обменивались самыми разнообразными ударами. С середины пятиминутки Бёрнс несколько раз пытался бороться, а в концовке забрал спину оппонента, но довести задуманное до ума не хватило времени. В перерыве секунданты Сагго заверили его, что он делает всё отлично. Видимо, поверив в себя, канадец с ходу начал атаковать Бёрнса в следующем раунде.

Впрочем, особого ущерба эти удары Дуриньо не нанесли, а от многих ему удалось увернуться. В последние две минуты раунда бить и попадать начал уже Бёрнс. Затем бразилец провёл хороший и зрелищный тейкдаун, но у Сагго довольно скоро получилось встать. Ребята продолжили колотить друг друга в стойке. Угловые канадца несколько раз просили его поднять руки выше, но в итоге это не помогло. За 5 секунд до сирены Бёрнс выбросил мощный удар правой, и Сагго рухнул на спину, беспомощно раскинув руки в стороны.

Камару Усман, который в противостоянии с Бёрнсом идёт большим фаворитом, за свою карьеру проигрывал всего один раз в далёком 2013 году. Пусть чемпион не зрелищен и старается не рисковать в боях, но он невероятно силён и превосходно контролирует своих соперников. Однако в предстоящем поединке есть один нюанс, из-за которого Усман и сменил зал. Бёрнс очень хорошо его знает и наверняка успел заметить то, что было недоступно предыдущим оппонентам Нигерийского Кошмара. И если в технике чемпиона есть пробелы, то Дуриньо однозначно не упустит шанса этим воспользоваться.