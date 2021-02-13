Прилетело, откуда не ждал. Редчайший удар Юнусова – заявка на нокаут года? Видео

Первый турнир в 2021 году лига АСА провела на WOW Арене в Сочи 12 февраля. Главным событием АСА 117 стал поединок Али Багова против бразильца Элиаса Сильверио. По итогам противостояния победу судейским решением одержал россиянин. Зрители в этот вечер увидели ещё 14 поединков, разных по стилю и степени накала страстей. Одним из самых ярких стал бой представителя Чеченской Республики Д. Юнусова против гостя из Бразилии Леонардо Лимбергера.

Юнусов носит прозвище Дикий, и это не случайно. Несмотря на то, что большинство его поединков завершились решением судей, проводит он их всегда ярко и может устроить шоу, а перед боем даже поддразнить оппонентов. Рекорд бойца до противостояния был 17-5, в 5 последних поединках он одержал 4 победы. Его соперник с рекордом 14-1 находился на серии из 11 побед. Дикий не просто прервал эту серию, но и сделал это очень зрелищно, уже став претендентом на лучший нокаут года.

Права на видео принадлежат АСА. Ролик можно посмотреть на странице aca_mma в «Инстаграме».

Во втором раунде бойцы оказались у сетки. Юнусов удерживал ногу Лимбергера, а тот, в свою очередь, пытался освободиться от захвата и оказывал давление сверху. Внезапно Дикий нанёс резкий удар локтем с разворота. Этого не ожидали ни зрители, ни, само собой, его оппонент – предполагалось, что Юнусов будет стаскивать бразильца на канвас. Локоть Дикого прилетел точно в висок Лимбергера. Боец схватился рукой за голову и упал без чувств.

В последний раз Лимбергер проигрывал аж в 2013 году. Но в этом поединке нельзя говорить о недооценке соперника или недостаточной подготовке. Исход решил один непредсказуемый удар. Такой же непредсказуемый, как и сам Юнусов. В комментариях к видео один из пользователей написал: «Онг Бак отдыхает!». Между прочим, Юнусов бы отлично смотрелся в каком-нибудь фильме с обилием боевых сцен и, вполне возможно, действительно бы исполнил что-то ещё более крутое и оригинальное.