Боец бросился в атаку, но сам упал в нокаут. Удар-молнию он просто не заметил. Видео

В Екатеринбурге 23 февраля прошёл первый в 2021 году турнир промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC). Зрители ивента RCC: Intro увидели 12 поединков и несколько ярких финишей, которые пополнили копилку хайлайтов лиги. Одним из причастных к этому бойцов стал 26-летний Евгений Игнатьев, брутально нокаутировавший 29-летнего Зандана Цыденова из Улан-Удэ во втором раунде.

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Оба парня имеют хорошие перспективы в ММА. Цыденов одержал 6 побед и потерпел лишь одно поражение в профессиональной карьере. Боец находился на выигрышной серии из пяти поединков, но Игнатьев, видимо, захотел так же – на момент противостояния в его активе были четыре последовательные победы. В целом Евгений имел больше опыта и одолел уже 15 бойцов. Возможно, этот опыт также сыграл свою роль в том, что 23 февраля именно ему было суждено выйти из клетки победителем.

Поначалу ярче смотрелся Цыденов. Он много атаковал, а на второй минуте выбросил удар, который неслабо пошатнул Игнатьева и заставил его защищаться. Евгений пытался провести несколько тейкдаунов, но успеха это ему не принесло. Однако во второй пятиминутке преимущество в стойке было на стороне бойца из Свердловской области.

В конце первой минуты раунда Цыденов решил достать оппонента оверхендом, но промахнулся. Зато ответный левый хук Игнатьева, который Зандан просто не успел увидеть, пришёлся точно в цель. Бурятский боец тут же упал на канвас, а его сопернику понадобилось лишь два добивающих удара, чтобы рефери объявил об окончании поединка.

Евгений Игнатьев в этот вечер продлил свою победную серию и добыл пятый нокаут в карьере. Кстати, за всё время боец проигрывал только дважды, и оба раза – серьёзным соперникам, в частности непобеждённому Магомеду Юнусилау и экс-чемпиону Fight Nights Global в полулёгком весе Александру Матмуратову. В лиге RCC Игнатьев выиграл уже трижды, и все победы были досрочными.