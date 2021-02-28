Боец получил в челюсть и упал на чужое колено. Добивания были явно лишними. Видео

Поклонникам лиги Bellator осталось потерпеть всего месяц. Первый турнир года пройдёт 2 апреля в Анкасвилле (США). И это как раз тот случай, когда ради чего-то хорошего стоило подождать. Промоушен уже анонсировал несколько интересных поединков карда Bellator 255, в том числе и для российских зрителей. А буквально на днях список боёв пополнился поединком тяжеловесов Мэтта Митриона и Тайрелла Форчуна.

Митрион очень хорошо известен болельщикам из России по поединкам с Фёдором Емельяненко и Сергеем Харитоновым. В последнее время Мэтта в октагоне преследуют неудачи, да и стоит признать, что боец не молодеет, а сейчас ему уже 42 года. А тут ещё и лига издевательски подсунула ему в соперники злого проспекта в лице Форчуна. Такой ход запросто можно расценить как намёк Тупице на завершение карьеры.

42 года Тупице не помеха. Митрион выходит против 30-летнего топ-проспекта Bellator Мэтт идёт на худшей серии в карьере. Докажет ли, что его года — богатство, а не приговор карьере?

Американец Тайрелл Форчун все свои поединки провёл в лиге Bellator. Проиграл 30-летний боец только однажды, один бой был признан несостоявшимся, а в остальных девяти он одержал победу. Нокаутировать соперников ему удавалось пять раз. Один из таких финишей произошёл в бою против соотечественника Райана Покрифки в феврале 2019 года. Последний находился на серии из трёх поражений, и Форчун просто добил его во всех смыслах.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на канале BellatorMMA в YouTube.

Поединок завершился уже на третьей минуте первого раунда. Сначала Форчун пробил правый оверхенд, которым уронил Покрифки на канвас, но боец восстановился после этой атаки. Затем Тайрелл прижал оппонента к сетке и снова хорошо попал с правой. Райана повело, а Форчун следом нанёс удар левым коленом, который уже не дал бедолаге возможности подняться. Ещё несколько добиваний — и рефери остановил бой, чтобы сохранить бойцу здоровье.

Эта победа стала для Форчуна шестой подряд и четвёртой — нокаутом. Покрифки же после этого поединка в октагон не выходил. Учитывая очень похожую ситуацию в рекорде Митриона и разницу в возрасте между бойцами, вполне возможно, что его в клетке мы тоже больше не увидим. В любом случае, с Форчуном Тупице придётся нелегко.