42 года Тупице не помеха. Митрион выходит против 30-летнего топ-проспекта Bellator

Мэтт идёт на худшей серии в карьере. Докажет ли, что его года — богатство, а не приговор карьере?

Долгожданное возвращение Bellator намечено на 2 апреля 2021 года. Турнир Bellator 255 пройдёт в американском Анкасвилле на «Мохеган Сан Арене». Сезон обещает быть феноменальным по уровню интриги и качеству противостояний в каждом событии. В отличие от UFC, лига Стива Кокера проводит исключительно номерные турниры, что означает. Что буквально в каждом из них будет разыгрываться либо чемпионский пояс, либо место в следующем раунде Гран-При.

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Гран-При – это отличительная особенность Bellator. Такая система делает абсолютно прозрачным систему прохождения пути к поясу. Если действующий чемпион находится на одной стороне сетки с тобой, ты можешь добыть титул в бою с ним, если в другой, то добравшись до финала. Там схватка будет уже не только за заветный пояс, но и за миллион американских долларов. Это не только максимально стимулирует бойцов на достижения максимального результата, но и держит в напряжении фанатов на протяжении всего сезона.

Bellator 255, официальная часть

Патрисио Фрейре — Эммануэль Санчес — титул чемпиона в полулегком весе

Нейман Грейси — Джейсон Джексон

Майк Хамель — Усман Нурмагомедов

Магомед Магомедов — Джаред Скоггинс

Тайрелл Форчун — Мэтт Митрион Патрисио Фрейре — Эммануэль Санчес — титул чемпиона в полулегком весеНейман Грейси — Джейсон ДжексонМайк Хамель — Усман НурмагомедовМагомед Магомедов — Джаред СкоггинсТайрелл Форчун — Мэтт Митрион

Но многообещающее Гран-При в полутяжёлом дивизионе стартует 9 апреля, а в стартовом турнире сезона на финишную прямую выходит Гран-При в полулёгкой весовой категории. И главным боем станет поединок действующего чемпиона Патрисио Питбулля Фрейре с Эммануэлем Санчесом. Для россиян событие будет интересным потому, что в основном карде дебютирует в организации брат Хабиба Нурмагомедова Усман. Орёл уже прилетел в Штаты, чтобы деятельно помочь ему достойно подготовиться.

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Руководство организации искусно держит паузу и выдаёт фанатам пары бойцов поштучно. И накануне грянул настоящий гром. В основном карде выступит один из самых известных бойцов ММА для российского болельщика. За последние 3,5 года Мэтт Митрион подрался с двумя россиянами – Фёдором Емельяненко и Сергеем Харитоновым. Последнего императора Тупица (да, это прозвище 42-летнего бойца) отправил в нокаут уже на второй минуте первого раунда.

Отомстил за удар в пах. Харитонов нокаутировал Митриона ударом коленом Теперь Сергей подерётся за титул чемпиона мира. Очередь за ним готовится занять Виталий Минаков, также победивший нокаутом американца.

С Сергеем он дрался дважды. Первый бой признан несостоявшимся. А во втором Десантник отомстил за Фёдора, отправив Мэтта в нокаут на той же второй секунде. Последние четыре боя для Тупицы складываются не лучшим образом — отмена и два поражения. Тем не менее, легко с ним не будет, поскольку он отчаянный рубака, и моргать во время поединка не рекомендуется.

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Соперником американского ветерана станет его соотечественник Тайрелл Форчун. Этот 30-летний боец все 11 боёв провёл в Bellator. Более того, свою карьеру он начал с восьми побед подряд. После этого было поражение и поединок, признанный несостоявшимся. Для Митриона же серия из трёх поражений кряду – худшая в его профессиональной карьере. Расчёт делается на то, что опытный боец сделает всё возможное, чтобы рефери поднял именно его руку вверх после окончания боя.