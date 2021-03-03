6 ударов в голову после нокаута. Судья либо уснул, либо садист… Видео

Пострадавший бразилец де Соуза с тех пор ни разу не выходил в октагон. Мы бы закрыли туда калитку и для рефери, копирующих стиль Ямасаки.

Работа всех судей в ММА нередко подвергается критике, иногда заслуженно, иногда – нет. Дело это, в действительности, нелёгкое и неблагодарное, и всегда найдутся недовольные решением или остановкой боя – то остановил слишком рано, то слишком поздно. Но бывают и совсем вопиющие случаи, когда рефери в октагоне просто не щадят бойцов, зачастую объясняя это тем, что хотели «дать ребятам проявить себя и побыть воинами». Похоже, случай в поединке между Абдусаламом Кубанычбеком и Жоао Пауло Родригесом де Соузой на турнире Brave CF 32 как раз из таких.

«Не хочу больше видеть, как он судит!» В ММА возвращается самый кровожадный рефери Марио Ямасаки планирует устроиться в Bellator. Это крепко разозлит президента UFC, который изгнал его со скандалом.

Киргизская звезда смешанных единоборств Кубанычбек выходил на свой 16-й профессиональный поединок. Боец находился на серии из 6 побед и был твёрдо намерен её продлить. В соперники ему достался бразильский 37-летний ветеран с рекордом 37-21-2, проигравший три своих последних боя, причём два из них — нокаутами. Естественно, фаворитом здесь выходил киргиз. Имея на тот момент 8 побед ТКО в активе, он мог запросто оформить ещё один такой финиш. И ему это удалось. Впрочем, внимания здесь заслуживает не столько победа бойца, сколько работа рефери.

Права на видео принадлежат Brave CF. Ролик можно посмотреть на странице bravemmaf в «Инстаграме».

Кубанычбек был заряжен и с самого начала атаковал бразильца всеми возможными способами. Он активно работал в стойке, проводил тейкдауны и применял граунд-энд-паунд. В итоге боец начал вколачивать удары в лежащего на канвасе Соузу. Бразилец одной рукой прихватил ногу соперника, а другая просто лежала на его корпусе. Было очевидно, что бедолага уже не защищался, однако рефери просто стоял и смотрел на это сумасшедшее добивание.

К счастью, вскоре судья всё же додумался остановить поединок. Бразилец к этому моменту вообще уже не двигался. То ли рефери просто «уснул», то ли посягнул на лавры скандально известного Марио Ямасаки. Кстати, после этого боя, который прошёл в декабре 2019 года, Соуза в октагон так и не выходил. Вполне возможно, что этому поспособствовало пережитое в противостоянии с Кубанычбеком. Между прочим, имя судьи ни на одном сайте в статистике поединка не указано.