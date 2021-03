А что, так можно было?! Русский боец буквально распял бразильца. Видео

В Сингапуре состоялся очередной турнир лиги One Championship. В соглавном бою российский тяжеловес Анатолий Малыхин дрался с бразильцем Алешандре Мачадо. Для спортсмена из Кемерово этот поединок был дебютным в организации. И подошёл к нему Спартак с показателем 8-0.

Бебезао – парень не из робкого десятка. Большую часть своих боёв заканчивал нокаутами. Причём, азартный рубака как сам отправлял соперников спать, так и они платили ему той же монетой. К поединку с сибирским атлетом Алехандро подошёл в показателем 9-3.

Анатолий невероятно позитивный и солнечный парень. Стандартное интервью, которое мы делали с ним перед началом турнира, превратилось в два часа увлекательной и познавательной беседы. Вот как он объяснил свой выбор в пользу ONE:



«В первую очередь, я смотрел на свой загар, находясь в Азии. Я здесь молодею, фрукты, море, а тут ещё и драться можно, далеко не улетая, заниматься любимым делом, лучшей работой в мире. А если серьёзно, то моему менеджеру поступило хорошее предложение. Хорошие деньги, хорошие условия, намного лучше, чем в России.



От UFC не было предложения, к сожалению, или к счастью. ONE в картинке, в гонорарах уже никому не уступает. Плюс ONE ещё в том, что нет ограничений по спонсорам, как у UFC. Например, там сейчас только Venum, а здесь ты можешь подтягивать любых спонсоров. Поэтому и выбрали этот промоушен», — рассказал Малыхин в интервью «Чемпионату».

Ещё до боя Спартак твёрдо заверил, что нацеливается на досрочную победу нокаутом. Со стартовым сигналом рефери, Малыхин уверенно занял центр октагона и принялся прощупывать слабые места соперника. После двух коротких разменов на ногах, сибиряк приступил к реализации плана на бой.

Анатолий уверенно перевёл соперника на канвас, грамотно оттянул того от сетки – ближе к центру октагона и принялся вить из бразильца верёвки. Причём делал это с такой изобретательностью, что троица комментаторов временами заходилась от восторга.Бой ещё продолжался, а на странице ONE Championship в «Инстаграме» уже опубликовали один из самых ярких эпизодов поединка.

Права на видео принадлежат ONE Championship. Ролик можно посмотреть на странице ONE Championship в «Инстаграме».

Пытаясь занять наиболее доминирующее положение, Анатолий не забывал радовать соперника тяжеленными ударами. Видео одной из таких комбинаций и появилось в «Инстаграме». В тот момент, когда бразилец поверил в то, что можно будет чуть передохнуть, ему откуда ни возьмись прилетело два чугунных кулака в лоб. Эпизод этот опубликован с таким комментарием: «Как до этого раньше никто не додумался?»



Малыхин продолжал растягивать соперника по канвасу. Левую руку забрал ногами, правую растянул своей могучей левой и принялся методично выбивать из оппонента здоровье. За полторы минуты до конца первого раунда судья решил сжалиться над избитым бразильцем и остановил бой.

После поединка Спартак продолжил радовать болельщиков креативом. Сразу вспомнилось легендарное выступление тогда ещё министра спорта Виталия Мутко.



«Май фрэнд, ван секанд. Май инглиш литтл бит, но фри мантс и май инглиш на уровень! — в лучших традициях выдал Анатолий. — Я очень рад что удалось так закончить этот бой. Мы проделали очень много работы с моей командой. Спасибо моему сопернику. Далее я хотел бы встретиться с Амир Алиакбари. Все говорят, что он супер боец, я считаю себя лучшим бойцом чем он. Так что, я жду его в октагоне».



Лига пошла навстречу россиянину и выдала ему бой с иранцем Алиакбари.