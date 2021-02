«Мага уже два года от меня бегает». Малыхин с нетерпением ждёт новой схватки с Исмаиловым

Анатолий Малыхин – один из самых перспективных российских тяжеловесов в ММА. Прежде непобеждённый боец с базой вольной борьбы выступал только в российских промоушенах, но уже 5 марта он дебютирует в азиатской лиге ONE Championship, где проведёт поединок против бразильца Александре Мачадо. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Анатолий рассказал о желании попробовать себя в UFC, о выигранной у Исмаилова схватке по вольной борьбе и о своих предпочтениях в футболе.



— Совсем скоро состоится ваш дебют в ONE Championship. Почему для продолжения карьеры выбрали именно этот промоушен и были ли ещё какие-то варианты?

— В первую очередь, я смотрел на свой загар, находясь в Азии. Я здесь молодею, фрукты, море, а тут ещё и драться можно, далеко не улетая, заниматься любимым делом, лучшей работой в мире. А если серьёзно, то моему менеджеру поступило хорошее предложение. Хорошие деньги, хорошие условия, намного лучше, чем в России. От UFC не было предложения, к сожалению, или к счастью. Мы остановились на ONE. Хороший промоушен, развивающийся. И вообще, я смотрю, как Азия быстро движется в этом плане. ONE в картинке, в гонорарах уже никому не уступает. Плюс ONE ещё в том, что нет ограничений по спонсорам, как у UFC. Например, там сейчас только Venum, а здесь ты можешь подтягивать любых спонсоров. Поэтому и выбрали этот промоушен.

— У самой лиги «Инстаграм» просто сумасшедший. В том числе очень много разных роликов с тренировок бойцов. Именно в этом промоушене ребята достаточно раскованные. Вы не думали тоже начать выкладывать подобное?

— Азиаты вообще сами по себе – открытый народ. Например, я иду с ребёнком по улице, и они все улыбаются, подходят, какие-то фишки делают. Они радуются жизни. Я здесь многому у них научился. Не расстраиваться по пустякам, например. Родину я свою очень люблю, но у нас как привыкли: не получилось – и мы все расстроились. И пошло-поехало. А на днях я услышал очень хорошую фразу: «Встань и иди». Раньше я об этом как-то не задумывался, а сейчас, находясь здесь, я переосмыслил её. Что бы ни случилось: проигрыш, проблема в бизнесе – просто встань и иди дальше с улыбкой. Может быть, поэтому азиатские промоушены наполнены этим. Возможно, они так и подбирают бойцов для постов в аккаунте. Смотрят, что человек открытый, и решают, что он им подходит.



Но на самом деле, у них тут популярен не «Инстаграм», а какая-то другая сеть (Возможно, речь о TikTok – Прим. «Чемпионата»). Я даже смотрю за топ-бойцами ONE, и у них не очень много подписчиков, не так, как у бойцов UFC. Даже мало-мальски известный боец – и у него уже от 60 тысяч подписчиков. Здесь же всё поскромнее, но повеселее.

— В Таиланде ведь жизненная философия – расслабиться и упасть. Они же не работают, не пашут?

— Но менталитет-то всё равно у меня российский. Я не могу так – упасть и расслабиться. Тем более, что сейчас у меня появились ребёнок и жена, и хочется просто дарить им достойную хорошую жизнь. Когда-то мне хватало того, что у меня есть, но, когда появляется семья, когда ты видишь отношение жены к тебе, как она старается, хочется давать им какие-то новые эмоции и ощущения. Поэтому теперь только «вставай и иди». Работай и паши.

— Как давно живёте в Таиланде?

— Когда я со своей женой познакомился, я не выезжал дальше Кемерова. Там ещё есть посёлок Берёзовый, примерно в 70 километрах оттуда, туда ещё ездил. И мне все говорили, чтобы я съездил куда-то ещё, а я кричал, что лучше Кемерова и России нет. Но любимая мне сказала, мол, давай всё-таки посмотрим мир, оценишь, как там. И начала меня вытаскивать. Сначала мы по Европе проехались немного, и я ходил там с огромными глазами. Нам же все говорят, что в Европе плохо, и я тоже хотел в этом убедиться. Ехал, окурки искал, что-то плохое, но так и не нашёл. Ну, в Париже только было грязновато, а до него всё было чисто.



А в Таиланде мы налётами уже, наверное, третий год. Зимой я здесь тренируюсь. До ковида бой у меня должен был быть, мы готовились, началась пандемия, а жена была беременная, и я как-то перестраховался, мы вылетели в Россию. Побыли там, ребёнок родился, поняли, что зимой там будет тяжело, морозы вот-вот настанут, с сыном будет трудно погулять. Поэтому улетели обратно в Таиланд, тут же подвернулся бой, я начал готовиться, и вот уже три месяца я здесь. Но уже после боя нужно будет опять слетать в Россию, так как уже предложили ещё один бой, и я не могу вернуться, потому что мне придётся сидеть на карантине две недели, а после карантина я выйду уже вообще никакой, тяжеловато после него будет готовиться. И я принял решение слетать в Россию, а дальше уже как пойдёт, не буду загадывать.



— А следующий бой – это какой? В AMC Fight Nights?

— Нет, здесь же, в ONE. От Камила Гаджиева пока не поступало предложений. Но у нас с ним хорошие отношения, думаю, что пару боёв в ONE можно будет размешать Fight Nights. Знаю, что у них сейчас дела пошли в гору, так что почему бы и не выступить в России? Я очень люблю нашу публику, она взрывает зал круче всех. Выходить драться в России – это круто!



— А кто может стать оппонентом, какой вариант наиболее интересен? Магомед Исмаилов готов сейчас в любую категорию влезть.

— Поверьте мне, Мага Исмаилов знает, кто серьёзный оппонент. Мага знает, с кем драться. Он очень хороший парень, у меня с ним крепкие отношения. Бить его не смогу, рука не поднимется на эту лысую голову. Подушить, побороться можно, поймать где-то в закоулке, лысину ему натереть (смеётся). Но драться – нет. Вообще я готов хоть с кем драться, но только не с друзьями. Есть у меня там пара друзей-тяжей, с кем я не буду драться. Даже если предложат хороший гонорар, я откажусь, потому что, на мой взгляд, дружба и отношения превыше любых денег.

— Что касается того, чтобы драться с друзьями. У Хабиба был недавно большой турнир в Москве, и после него на пресс-конференции он сказал, что они не будут подписывать ребят из его команды в один вес. Видимо, это и есть та самая тема: когда дружишь с кем-то, драться невозможно.

— С этими ребятами ты не просто дружишь. Ты с ними проживаешь спортивную жизнь. Вы вместе решаете проблемы. Тем более, я знаю, что у Хабиба очень крепкая команда. Но они очень поднялись, раньше буквально в кедах рваных ходили, а сейчас они просто в космосе, заработав всё своим трудом. Я хоть вес не гоняю, а ребята ещё и гоняют по 15 килограммов. Некоторые бойцы в команде могут быть даже ближе братьев. Хабиб отличается очень большим умом, он очень дальновидный. Он овладел английским языком в совершенстве, нравится и его подача, как он общается с журналистами, у него великолепный словарный запас. Приятно его слушать, приятно на него смотреть. Хабиб точно знает, что делает.



— А как вы относитесь к кулачным боям? Сейчас это направление развивается и стало очень популярным. Могли бы выступить в таком поединке?

— Выступить – вряд ли. Хотя сейчас я уже неплохо машу руками. Я – базовый борец и всё-таки считаю, что ты должен делать то, чему учился всю жизнь. Ты можешь обретать новые навыки, но не переигрывать с этим. Не нужно думать, что, если ты выходишь с каким-нибудь ударником, у которого 10 нокаутов, и ты, борец, сейчас возьмёшь и уложишь его спать. Это может очень плохо кончиться.

А что касается голых кулаков, я смотрю и кайфую. Но это опасно. Я смотрю, как ребята получают урон и хочу сказать, что это очень смелые ребята. Но всё это смотрибельно, аудитории нравится, набирает миллионные просмотры. Народу ведь чем жёстче, тем круче. Ещё хотелось бы отметить: ребята, которые бьются на голых кулаках, должны понимать свою ценность, чтобы им платили хорошие деньги. Возможно, там тоже появится такой человек, как Конор Макгрегор в ММА, и гонорары станут намного больше.



— В последнем ивенте Bare Knuckles Fighting Championship был бой между двумя девушками, одна из которых пришла туда из UFC – Пейдж Ванзант. И за поединок в UFC, где ей однажды очень сильно разбили лицо, она получала 40 тысяч долларов, а за бой в BKFC, где она не очень-то и пострадала, ей заплатили 400 тысяч долларов.

— 400 тысяч долларов?! Может, им борец нужен? Я передумал, я уже неплохой боксёр, вот, посмотрите на эти колотушки, они созданы для голых кулаков (смеётся).

— Ванзант ведь и ушла потому, что ей не хотели повышать зарплату. А она очень публичная и требовала больше денег. А для вас насколько важна эта публичность, ведение «Инстаграма» и так далее?

— Безусловно, я над этим работаю, стараюсь даже разбавлять свой «Инстаграм» смешными видео. Медийная составляющая, на мой взгляд, на втором месте после мастерства. Отличный пример – это Мухаммед Али и Джо Фрейзер. Али был публичным, любил говорить, а Джо Фрейзер – наоборот, однако боксёром по технике он был не худшим и даже выигрывал у Мохаммеда Али. Но на слуху, тем не менее, всё равно последний.



Когда у меня берут интервью, я всегда благодарен. Потому что тебя должна знать публика. Она тебя должна знать не только как бойца, который выходит в клетку и что-то там делает. Помимо клетки у нас ещё есть жизнь, проблемы, радостные события. Так что «Инстаграм» надо обязательно вести, людям это интересно. В комментариях мне ребята часто пишут, интересуются, как дела. И эта обратная связь очень приятна.



— И всё-таки вернёмся к вопросу об «Инстаграме» ONE. Они снимают свои тренировки, какие-то сумасшедшие броски, удары. Нет ли такого, что там бойцов прямо просят работать над этим?

— Может быть, потом и будет. Так как меня только подписали, такого ещё не было. И хайлайтов моих у них нет. Но нужно буквально недельку подождать, будет нормальный хайлайт. Я постараюсь для этого. Хотя два раза ONE даже выставили мои видео. Один раз мы закосили под Ван Дамма, они любят подобные вещи. А второй раз моя жена мне подзатыльник дала, попросил, чтобы выглядело правдоподобно, так я почти в нокдаун улетел. Любят они такие темы. Мне нравится их аккаунт. Но пока они мне не говорили, что нужно что-то заснять.

— Вы говорили ранее, что предложения от UFC не поступало. То есть в принципе рассматривали такой вариант?

— Когда я увидел контракт от ONE, я был ему рад. Это хороший гонорар, возможность выступать в России, привлекать своих спонсоров. Великолепный промоушен. UFC – более раскрученная лига, там топовые бойцы. Я считаю себя тоже бойцом неплохого уровня и хотел бы попробовать себя с сильнейшими ребятами. И мне неважно, в каком это будет промоушене. Просто в UFC на данный момент самые сильные бойцы. Не зря они занимают первые строчки рейтингов. Так как я считаю, что я – лучший тяж, я хочу это доказать. И, конечно, если бы поступило предложение от UFC, я бы подумал. Хочется драться с сильными соперниками, драться с лучшими. И UFC в этом выигрывает. Но, на мой взгляд, только в этом. Потому что картинка, отношение и всё остальное, как мне кажется, на равных.



— Помимо этого, есть ещё Bellator, чемпион в полутяжах Вадим Немков, они делают сейчас прекрасное Гран-при.

— PFL тоже сейчас делают отличное Гран-при.



— Кстати, по вашему мнению, чем ONE Championship превосходит PFL именно в плане спортивной составляющей? Просто те, кто там выступал, говорили, что невозможно драться раз в 30 дней.

— Я в России на ММА по любителям за 8 месяцев на области провёл 2 боя, на округе – 3, на России в один день 4 боя, финал, и на мире я сделал 4 боя. Некоторые бои на России в один день проходили. Сейчас все Чимаева раскручивают, что он за 29 дней трижды подрался, а мы в один день делали 3-4 боя, так у меня в весе были чемпионы АСА и АСВ, чемпионы мира и просто топы. Поэтому, я считаю, если ты в форме, если есть очень хорошее вознаграждение, как в PFL – 78 миллионов, можно потерпеть. С другой стороны, многие сейчас могут сказать, что это мне не тяжело, потому что я вес не гоняю. Но, опять же, а кто вам мешает биться на категорию выше?



— Простой человек не может понять, зачем по 15 килограммов Хабиб гоняет каждый год? И не всегда получается, кстати. Есть ли в этом какая-то логика?

— Не получалось в самом начале, когда они ещё не знали, как это происходит. А в последних боях у него весогонка хорошо проходила. Здесь ответ один: он чувствует себя сильным на этот вес, он чувствует свои габариты. Конечно же, это преимущество. Я не знаю, сколько Хабиб набирает потом, но выглядит он очень мощно. Если твой организм тебе позволяет выдерживать эту нагрузку и согнать этот вес, ты получаешь преимущество. Но не каждый может выдержать эту нагрузку и восстановиться, как Хабиб.

«Меня относили на балкон — подышать». Самые сложные весогонки Хабиба. Видео Нурмагомедов умеет сбрасывать по 20 килограммов. Покажет ли он нужный вес перед боем с Гэтжи?

— Можно ли уважать Адесанью за то, что он пошёл наверх?

— Да я к любому профессионалу своего дела всегда отношусь с уважением. Когда я вижу перед собой профессионала, я понимаю, что он потратил не день и не два, а года, чтобы достичь результата. И когда ты поднимаешься в чужую весовую, ты также достоин уважения. Но я думаю, что Адесанья по габаритам не будет проигрывать Блаховичу. Так и Джон Джонс: сейчас он поднялся в тяжи и никому не уступит в габаритах. Он сейчас поест хорошо, и у него вес будет больше, чем у меня. Когда приезжаю на сборы и работаю с Вадимом Немковым, у него вес, как у меня. Но он дерётся в 93 килограммах. Так что тяжи, полутяжи – вес примерно одинаковый. Если боец чувствует в себе силы – дай Бог. Но Блахович Адесанье даст бой. Он тоже непростой парень.



— А кто будет фаворитом, на ваш взгляд?

— Я думаю, Адесанья всё же фаворит, но небольшой. Но всё же у него навыки поинтереснее, чем у Блаховича. Но и Ян тоже духовитый парень. В последних боях он меня удивил. Очень сильно прибавил по сравнению с тем, что было. Но всё же я поставил бы на Адесанью.



— Кстати, насчёт побед. Сейчас всё ещё очень сильна тема с Хабибом и его победной серией, плюс есть Эй Джей Макки в Bellator…

— Амосов ещё в Bellator. Очень мощный парень. Я ведь с ним боролся. Я ещё когда с ним встал, сначала подумал, что не буду на полную включаться. И тут понимаю, что я ничего с ним сделать не могу. Потом спросил у него, в каком весе он выступает, он ответил, что в полусреднем. И мне, тяжу, пришлось напрячься, чтобы его перевести. Ну, сколько он там мог весить, когда к бою не готовился, 80 с чем-то? Но он мне очень понравился. Я думаю, что он далеко пойдёт. Круто борется и очень мощный.

— Вы уже полностью восстановились после коронавируса? Хотя уже достаточно времени прошло после вашей болезни, но, например, по имеющейся информации Хамзат Чимаев, когда приступил к тренировкам, почувствовал себя хуже.

— Первые дни было очень тяжело после ковида. Месяц, наверное, в такой апатии находишься, я бы даже сказал, в суицидальном настроении. Спасибо семье, что они были рядом все эти дни. Начал тренироваться, когда прилетел сюда, очень тяжело было. Но сейчас уже набрал неплохую форму. Но точно смогу ответить, сказался ли ковид, только после боя.

— Но ведь в ходе подготовки тоже многое уже понятно. Сколько раундов вы работаете на тренировках?

— Здесь я работаю по 5 раундов, на лапах – по 6-7, сегодня вот сделал три раунда в очень хорошем темпе. Удар плотный, сам дышал неплохо.



— А вы следите за нашими ребятами в ONE? У нас там есть Алаверди Рамазанов.

— Да, я на него в последнем бою зарядил, кстати.

— Как думаете, что с ним случилось в поединке, почему он проиграл?

— Не знаю, что с ним было не так. Тот, с кем он дрался – очень неплохой соперник, волевой. Просто в тот вечер его оппонент оказался лучше. А что случилось? Мы не знаем, что у него за ночь была перед боем, как он себя чувствовал, может, было какое-то недомогание, ещё что-то его потревожило. Мы не можем залезть к бойцу в голову, мы видим только конечный результат. Ну, ничего страшного, ну, проиграл и проиграл.



— У вас 0 в графе поражений. Насколько это важно?

— Я к этому легко отношусь. По вольной я проигрывал, бывало, по грэпплингу – тоже. Что даёт проигрыш? Он даёт возможность сесть спокойно и посмотреть, чего тебе не хватает, где тебе надо прибавить, где ты плохо поработал, где и какую ошибку допустил в подготовке. И в следующий раз постараться уже не допускать этого. Главное – ты должен улучшаться от боя к бою, проиграл ты или победил. Конечно, не хочется проигрывать никому. В детстве, например, когда мы играли в футбол, и наша команда проигрывала, я прямо злился. А сейчас я очень сильно пересмотрел свою жизнь и своё отношение ко всему этому. Как будет, так и будет. Главное – это семья, им неважно, придёшь ты домой после поражения или с победой. Я увижу, что жена улыбается, ребёнок рад меня видеть. Конечно, я буду стараться выигрывать, но не вижу ничего зазорного в поражениях. Даже Александр Карелин проиграл. И он от этого не стал хуже, просто в тот вечер так сложилось.

— Наверняка смотрели бой Александра Волкова? Как оцениваете его успехи и как думаете, будет ли он чемпионом в ближайшее время?

— Александр в последних боях очень прибавил физически, именно окреп. Я считаю, у каждого тяжа наступает возраст, когда он наливается этой мощью. Тяжи – это такой штучный продукт. В зале у нас было два тяжа, в другом – вообще один. Очень трудно найти хорошего тяжеловеса и сохранить его до того возраста, когда он раскроется. И сейчас Александр как раз подошёл к этому возрасту. Многие ребята, которые совершенно не разбираются и, скорее всего, даже ни разу не заходили в клетку, пишут: «Саня не умеет бороться». Саня – это монстр! Он дерётся в UFC, теперь уже находится в топ-5 лучших бойцов мира. Я считаю, сейчас время Александра. Единственное – это Кёртис Блэйдс, он очень хороший борец и может залежать Сашу.

«Могу уже летом подраться за пояс». Волков ближе к титулу, чем мы думаем Готовиться в США Александр отказывается наотрез. Только Москва, только родная команда!

— А Нганну не настолько страшен?

— Нганну – это клиент Волкова. Александр гораздо более техничный и разносторонний. Главное, что Александр – думающий тяж. Он не такой, как, например, Розенструйк, который полетит в эту мясорубку, и там какая-нибудь шальная его зацепит. Я думаю, что бой с Льюисом очень многому Александра научил. Думаю, что Нганну он разберёт. Вот Блэйдс – это реальная опасность для Александра, с ним могут возникнуть проблемы. Миочича, я думаю, Саша тоже выиграет. Так что, скорее всего, у нас скоро будет чемпион в тяжах.



— А что насчёт Петра Яна? Он ведёт себя вызывающе. Насколько важно сейчас так себя вести? Не думаете, что он перебарщивает?

— Америка диктует свои правила. Я не знаю насчёт UFC, это лишь мои догадки, но я думаю, что там всё равно просят, мол, давайте, ребята, что-то надо делать, пылите. Я Петю знаю лично и знаю, что это достойный парень и хороший друг. Но характер у него сильный. Я думаю, что он просто переедет этого Стерлинга. Многие здесь, на Пхукете, говорят, мол, у Стерлинга длинные руки, он хороший борец. А я думаю, что Петя его просто на скорости и на сибирском душке переедет.

Что отличает всех сибирских бойцов? Да, мы тоже можем проиграть, но ни с одним из нас легко не будет. Возьмите тайский бокс, возьмите борьбу, возьмите ММА. Так что пускай пылит Петруха, пускай зарабатывает деньги и наслаждается этими моментами жизни, к которым он так долго шёл. В данный момент он – чемпион UFC. Если ему нравится пылить, пускай кайфует. Может быть, он где-то перегибает палку, но и Конор в своё время делал так же. И это принесло ему успех.



Сейчас за Конором все знаменитые бренды бегают. Я люблю Конора за то, что он помогает другим людям. Из-за того, что он проиграл, хуже он не станет как человек. Он помог людям и заработал сам. Я расстроился, что он проиграл. Мне нравится, как он себя позиционирует. Когда надо было гнуть палку, он её гнул. Сейчас, в последних боях, мы видим, что он выходит уже спокойным, ведёт себя с уважением. Может быть, именно этого огня ему и не хватало.

— Друг Петра Яна Денис Лаврентьев поехал прошлым летом вместе с Петром, у него было два варианта на бой в UFC и оба сорвались, потому что с ним побоялись драться. И сейчас он тоже поехал с Петром, и были разговоры о том, что и в этот раз будут предложения. Но он решил сделать всё, чтобы помочь Петру. По-вашему, геройский ли это поступок?

— Это как раз то, о чём мы ранее говорили. Это команда. Он жертвует даже своей карьерой, чтобы помочь другу, когда у него самый ответственный бой – первая защита титула. Я думаю, что, если Пётр сейчас защитит пояс, то потом он замолвит словечко обязательно, скажет, что у него есть друг, который когда-то сделал вот так, чтобы помочь ему, а теперь давайте сделаем так, чтобы ему тоже было хорошо. Я бы на месте Петра сделал так и думаю, что Петя точно так и поступит. Сейчас он нужнее Пете. И я уверен, что Петя всё это видит и понимает. Он ответит тем же, и скоро Лаврентьев будет в UFC. Даже если вдруг именно сейчас что-то пойдёт не по плану, всё равно Пётр – это топ-боец, и он всё равно заберёт своё, и к нему будут прислушиваться, и ещё двух-трёх человек он поможет подписать.

— Поговорим о драках между бойцами. Насколько серьёзно вы относитесь к тому, что происходит за пределами октагона? Опять же, Исмаилов, Харитонов недавно были участниками таких драк. Почему так происходит и с чем это связано?

— Ситуации разные. Мужчинам вообще свойственно это. Я вот в молодости тоже часто дрался, жил не в самом благополучном районе. Ну, там я просто не мог не драться. Это не хорошо и это не плохо. Но, когда ты уже имеешь какую-то медийность, когда на тебя обращает внимание молодёжь, ты должен стараться избегать этих происшествий. Но, к сожалению, не всегда это получается. Даже у меня не всегда получается, хотя я в жизни стараюсь больше на доброй волне двигаться, с улыбкой, где-то помогать, если есть возможность.

— Изначально вы должны были сойтись с Амиром Алиакбари, но теперь соперник сменился, и вы встретитесь с Александре Мачадо. Для вас есть принципиальная разница, с кем провести дебютный бой в лиге?

— Когда я узнал, что подписали Амира Алиакбари, я прям загорелся, потому что, как я и говорил, я хочу драться с хорошими соперниками, а он довольно крепких ребят выигрывал и тоже борец. У меня борцов ещё не было в моей карьере, и я очень хотел себя с ним проверить. Поехал готовиться в Дагестан, был в замечательной форме и заболел коронавирусом. У меня уже был подписан контракт на бой, и бой сорвался. Я начал лечиться, а потом узнал, что заболел и он. Позже моему менеджеру выслали контракт на бой уже с Мачадо, он мне позвонил и говорит, мол, мы уже должны принять этот бой, у нас уже очень долгий простой, надо драться.



Хороший оппонент, двух крепких ребят он прошёл, бился даже за пояс чемпиона, но проиграл. Но я думаю, что в том поединке он просто не показал свой потенциал, перегорел, начал пятиться. Он мог этот бой провести намного лучше. Но случилось то, что случилось. Я на него настраивался очень хорошо, очень много пота пролил, соблюдал режим. А у меня был ещё и длительный простой. Хотя сам простой не так расстраивает – пока нет боёв, ты просто живёшь своей жизнью, у тебя есть время попробовать себя ещё в чём-то, побыть с семьёй, в конце концов. А расстраивает, когда готовишься к бою, и он срывается, а потом снова приходится готовиться.



— Немного отвлечёмся от боёв. За какую команду болеете в футболе?

— За «Спартак». Что интересно, я во многом похож на своего деда, и многие жизненные принципы передались мне от него, но болел он за ЦСКА.



— Кто из игроков вас вдохновил болеть за «Спартак»?

— Никто, я с детства болею за эту команду. Отец мой тоже с детства болел за «Спартак». Как-то «Спартак», когда он ещё не играл в высшей лиге, приезжал играть с кемеровским «Кузбассом». Мой отец тоже тогда играл в футбол и в этом матче подавал мячи. И порой мячи задерживал «Кузбассу», чтобы «Спартаку» как-то помочь. Поэтому с пелёнок мы с братом за «Спартак». И я всегда болею, переживаю.



— А кто любимый игрок в «Спартаке»?

— Я помню, как однажды прилетел в Москву и впервые попал на стадион, на «Открытие Арену». «Спартак» играл с «Зенитом», и видеть это своими глазами – это был такой кайф! До этого я только по телевизору смотрел футбол. Именно по отдаче меня зацепил Промес, когда я увидел его игру вживую. Я всегда ценю, когда человек полностью отдаётся своему делу. Из «старичков» мне нравился Тихонов, а ещё Филимонов в воротах.

— Заслуженно ли всё это случилось с Филимоновым после матча с Украиной? Его же просто уничтожили.

— Об этом я и говорю, что люди должны относиться к спорту именно как к спорту. Просто многие слишком близко к сердцу всё принимают. А порой нужно поставить себя на место человека, которого ты начинаешь гнобить. Мы все в жизни когда-то допускали ошибки. Наша жизнь состоит из хороших и плохих моментов, ошибок и побед. И моё мнение – нельзя за это гнобить человека. Просто так сложилось. И, когда это касается именно спорта, мы не имеем права на такое осуждение. А таких примеров, к сожалению, множество.



То же касается и меня. Я вот кайфую. В зал иду – кайфую, драться буду – тоже буду кайфовать. Во-первых, я делаю это для себя. Мне нравится заниматься спортом, где-то преодолевать себя, заставлять себя что-то делать. А если это ещё и кому-то нравится, кто-то за меня болеет – супер. Но я прошу слишком близко к сердцу не принимать мои победы и поражения. Выиграю – кайфанём, проиграю – тоже кайфанём.



— Чем собираетесь брать соперника? Стаскивать на канвас?

— Нет. Я столько работал над ударкой, вы не поверите. Я выхожу здесь с ударниками и просто перебиваю их. Сейчас каждый раз, когда я кого-то перебиваю, вспоминаю фильм «Мортал Комбат», где Шанг Цунг забирал души и умения. И я точно так же, когда перебиваю кого-то, подхожу и говорю: «Твоё умение теперь моё» (смеётся). Но здесь уже у человек пяти я умения отобрал. Ноги тоже задействую, не по голове, конечно, но по корпусу уже могу бить. Хотя, когда в клетку выходишь, уже на инстинктах начинаешь в ноги прыгать. Но очень хочу попробовать себя в стойке. Окончательно я смогу что-то понять только в тот момент, когда выйду в октагон и прочувствую его. Пойму, где и в чём я сильнее. Я не знаю, как он готовился, может быть, он будет в очень хорошей форме, и не так легко будет с ним бороться. Посмотрим. Импровизировать люблю, загадывать не люблю.



— Вам не нужно сейчас гонять вес?

— Нет. У меня сейчас вес примерно 110 килограммов, думаю, что примерно так я и выйду на бой. Мне в этом весе комфортно. Даже когда вешу всего на пару килограммов больше, я уже не так себя чувствую, мне тяжеловато. Когда, наоборот, меньше 110, чувствую, что где-то физики не хватает. А в 110 килограммах я себя чувствую идеально.



— У вас есть своя команда?

— Была у нас команда, да она и сейчас есть. Как такового ММА в Кемерове не было, а я хотел себя в этом попробовать. И мой близкий друг порекомендовал мне выбираться в Москву и попробовать чего-то здесь добиться, так как тут есть возможности. И вот я приехал, пошёл по залам, и все отнеслись ко мне очень равнодушно, у всех были уже сформировавшиеся команды со своими звёздами. И тут один парень предлагает мне поехать в Мытищи, говорит, что там есть хороший тренер и хороший клуб Golden Team. Я согласился. И там я познакомился со своим первым тренером по ММА – Владимиром Осией.



Он как-то сразу увидел во мне потенциал, загорелся, сказал, что у меня отличные данные и я могу стать чемпионом. И он отнёсся ко мне по-человечески. Я приехал издалека с кнопочным телефоном и ходил в одной и той же куртке лет 7, наверное. Сказал ему, что у меня нет здесь возможностей снимать квартиру, и тренер мне помог. Для меня сняли номер в хорошем отеле, питание было включено. И у меня есть клуб Golden Team, который я представляю. Увы, сейчас у тренера небольшие проблемы, но я надеюсь, что скоро всё разрешится. И этот клуб представляет и Мага Исмаилов.



— Вам с Магой приходилось работать?

— Конечно! А иначе откуда он знает, кто номер один? Кто первым его в космос запустил? Малыхин! (смеётся). Мага мне, кстати, уже должен. Мы должны были бороться, у нас с ним был спор, что он меня выиграет по вольной борьбе. Тот, кто проиграет, должен был полностью одеть другого в Nike. С тех пор я так в Nike и не зашёл. Поймал его тут, на Пхукете, говорю, мол, давай бороться, разок его ушатал. А он говорит, что нужна ещё попытка, сегодня, мол, еда не переварилась. А на следующий день у него голова заболела, и пошло-поехало. И он уже года два от меня бегает.



— А есть у него шансы против Владимира Минеева?

— Как у него не может быть шансов, если он в первом бою просто переезжал его?

— Владимир считает, что в первом бою его засудили.

— Я сейчас оценю этот бой не как друг Маги. Я видел этот бой, я стоял в метре от клетки. Во-первых, Минеев сделал очень много нарушений. Он бил прямым локтем по голове, много сечек нанёс. Вообще-то это минус балл сразу. Сколько раз он схватился за сетку, за шорты, куда судья смотрел, непонятно. Есть правила, которых ты должен придерживаться. Но здесь даже больше претензии не к Минееву, а к судье. И ещё я кричал Маге, чтобы он немного прогрелся, чтобы не кипел. Зрители кричали: «Мага, давай, рви!». И Мага начал сильно работать в партере, из-за чего немного задышал. Но, я думаю, Мага из этого выводы сделает в следующем бою, и поединок пройдёт намного лучше. Мага может бороться, он и в стойке не хуже, дышит он хорошо. Ну, и как человек он мудрее. От Маги никогда не увидишь ту чернуху, которую порой выставляет Минеев. За Магой приятно наблюдать.

Даже взять тот инцидент. Насчёт концовки, когда все начали выпрыгивать, я считаю, что Мага бы и сам справился. Но меня задел поступок Минеева. Вышел парень, который только что завершил бой, он хочет взять слово и хочет, чтобы его просто послушали. А ты забираешь у него микрофон. Мне вот этот момент чисто по-человечески не понравился. Мага бы так не сделал. Да, у вас есть своя история, но это был момент именно этого парня. Относись к нему с уважением, дай ему слово, а потом будет ваша история. Минееву в этом плане нужно у Маги поучиться. Кем бы ты ни был, как бы высоко ни летал, оставайся человеком.