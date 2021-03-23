Вадим эффектным маваши отомстил за учителя! Развязка, как в лучших боевиках Ван Дамма

В карьере каждого бойца есть поединок, который он будет считать ключевым и поворотным в своей карьере. Рано или поздно у тебя будет шанс заявить о себе и перейти на другой, более высокий уровень. Или уйти в забвение. У отличного парня и талантливого бойца Вадима Немкова такой поединок случился 22 августа 2020 года. В специальном проекте «Чемпионата» и «Okko Спорт» вспоминаем, как ранним воскресным утром по московскому времени россиянин вышел в октагон на «Мохеган Сан Арене» в Анкасвилле, штат Коннектикут, против чемпиона Bellator.

И чтобы вам не показалось вступление излишне пафосным, мы откатимся ровно на полтора года назад. Действующий чемпион в двух весовых категориях американец Райан Бейдер за 35 секунд расправился с легендарным российским бойцом Фёдором Емельяненко. Случилось это сколь неожиданно, столь и жёстко. 42-летний Последний император пропустил безобидный, казалось, джеб и улетел на настил октагона. Дарт Бейдер бросился добивать Емельяненко и нанёс ему три сокрушительных удара.

Bellator возвращается. Задача Немкова – убрать ветеранов UFC и забрать $ 1 млн Первым на пути Вадима оказался битый россиянином ранее экс-чемпион лиги Фил Дэвис.

Россия была в шоке. Смотреть на Фёдора без внутренней боли было невозможно. И это нам, находящимся по другую сторону экрана. На кону в том бою стоял чемпионский пояс Bellator в тяжёлом дивизионе, который через несколько минут оказался на плече американца. И если все мы болезненно пережили это поражение, то сложно представить ощущения Вадима, который является неотъемлемой частью Fedor Team – команды Емельяненко. И для которого Император не просто легенда ММА, но и наставник.

«Я бы хотел всё-таки оттянуть этот титульный бой. Мне хотелось, чтобы Вадим окреп, возмужал. Даже не возмужал, а опытом оброс. Он на тот момент не так много боёв провёл. Но сейчас он стал одним из опытнейших бойцов в команде, — расскажет позже сам Фёдор в фильме Оkko спорт «Fedor Team = Семья». — В подготовке к бою были нюансы. Если бы это случилось 9 мая, это был бы ещё больший праздник».





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Не у каждого великого бойца есть возможность продвигать свою команду, своих учеников в крупном мировом промоушене, находясь за пределами октагона. Свежий пример Хабиба говорит лишь о том, что ему повезло выступать в правильные времена. Фёдор же ковал славу российского спорта в смутную и тёмную годину, оказавшись одним из первопроходцев. И для того, чтобы дать подопечным дорогу в жизнь, до сих пор вынужден драться сам.

Хай-кик, которым Вадим Немков начал чемпионскую атаку на Бейдера Фото: Bellator.com

Перед боем с Бейдером на Вадима навалилась огромная ответственность. И это не только личные переживания, со всех сторон неслись призывы отомстить американскому громиле за спортивное достояние России. И чем ближе была дата боя (а он ещё и переносился из-за пандемии коронавируса), тем больший ком давления накатывал на Немкова. Ну и не будем забывать о том, что Вадим бьётся в полутяжёлом дивизионе, а Райан на тот момент был чемпионом Bellator и в полутяжёлом, и в тяжёлом весах. То есть американец априори был мощнее россиянина.

Сам Фёдор, разумеется, был в российском углу клетки. Позднее он вспоминал, что по прибытии в Америку на парней пришлось немного порычать, чтобы они концентрировались не на новых впечатлениях, а на подготовке к боям. В ту ночь в октагон вышли ещё два бойца из команды Фёдора – Валентин Молдавский и Владимир Токов. Вова проиграл, а вот Валентин заложил хороший эмоциональный фон для друга-сокомандника.

Стартовый отрезок боя получился немного нервным. В первую очередь, этой нервозностью веяло от американца. Владимир Токов рассказывал позднее, что перед боем столкнулся с чемпионом у раздевалок и увидел в его глазах лёгкую панику. Бейдер выглядел мощнее Вадима, что не мудрено, он даже против Фёдора смотрелся громилой. С первых минут от американца было много движения, Райан старался контролировать центр октагона. И первым провёл жёсткую двоечку, но попал по защите.

В целом, по итогам первого раунда можно было сделать два ключевых вывода. Вадим действовал быстрее, спокойнее (ну вот характер у него такой, нордический, как говорили в легендарном сериале «Семнадцать мгновений весны») и точнее попадал. Бейдер же очевидно был больше настроен не пропустить, чем нанести оппоненту урон. Слишком уж опасными были сильные стороны россиянина.

Убойный маваши в голову. Вадим Немков деклассировал Бейдера и завоевал титул Bellator Владимир Токов проиграл сомнительным решением судей, Молдавский легко одолел Нельсона. Команда Фёдора произвела впечатление на фанатов ММА.

«Мне всегда нравилось бить ногами, — рассказывает Вадим. – Ещё когда был маленький, наизусть знал все фильмы Ван Дамма. Дома повесил грушу и отрабатывал хай-кики. Конкретно под Бейдера я этот удар не готовил, просто он начал постоянно уходить в одну и ту же сторону от моей правой руки. Дистанция была такая, что не достать. Из угла слышал, как Витя (старший брат Вадима. – Прим. «Чемпионат») и Фёдор кричали, чтобы бил с левой. Но в голове мелькнула мысль про хай-кик. Кинул и попал».

Случилось это на третьей минуте второго раунда. После очередного манёвра американца Немков выбросил тот самый правый хай-кик, который угодил частично в левую сторону головы чемпиона, а частично и в затылочную часть. Здоровенный Дарт Бейдер рухнул на настил как подкошенный, а Вадим бросился его добивать. И вот здесь стало понятно, против какой машины вышел наш парень.

Вадим Немков добивает сбитого с ног Райана Бейдера Фото: Bellator.com

«Он увидел ногу эту, — рассказал Вадим в документальном фильме Оkko спорт «Fedor Team = Семья». – Он посмотрел, начал от неё отворачиваться и поднапрягся сильно. Его почти вырубило. И когда уже шло добивание, он, получается, все удары видел. Но когда он уже встал, повернулся и побежал спиной от меня, там он не увидел боковой, от которого рухнул окончательно».

Райан стоически принимал град ударов, где-то отбивал их руками, где-то головой, но всем своим видом демонстрировал желание продолжать. И, к чести чемпиона, он смог подняться на ноги и побежал. По сути, это базовый человеческий инстинкт – бежать, когда ты в опасности. Но необычная клетка Bellator и две минуты до гонга не оставляли американцу никаких шансов. Обидчик Последнего императора был настигнут и мощнейшим ударом низвергнут на настил октагона. Дальнейшее избиение прекратил судья, сообщивший Вадиму: «Это всё. Стоп!»

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Эмоции по разные стороны океана были диаметрально противоположными. Пожалуй, как в Квебеке в 2008 году, когда сборная России обыграла канадскую дружину в овертайме чемпионата мира. А последний удар Вадима — как гол Ильи Ковальчука в овертайме, принëсший нашей стране первое чемпионство за 15 лет. Да, в Bellator на тот момент у России было уже четыре чемпиона, но по эмоциональному накалу ощущения были близки.

Ну, и в качестве авторского мнения (уверен, Вадим не такой кровожадный) добавлю. Есть что-то правильное в том, что судья дал поколотить Бейдера, а не остановил бой сразу. Месть получилась более акцентированная, полноценная, что ли. А ещё концовка поединка с невероятной точностью скопировала финалы лучших боевиков незабвенного Жан-Клода: эффектный маваши и жёсткое добивание соперника, который долгое время был главной целью и объектом возмездия. Эпично.

«Джонс и Кормье ушли, поэтому я – первый в мире». Немкову теперь всё равно с кем драться Новый чемпион Bellator дерётся не только за себя, но и за Фёдора Емельяненко.

И те самые приятные мурашки забегали по телу, когда в тишине пустого зала мы услышали ликующие победные крики команды Вадима… И довольное лицо Фёдора. Это спустя час на пресс-конференции Вадим уже спокойным тоном донесёт до общественности, что он – самый сильный полутяж планеты. И спорить с ним никто не будет. Как в своё время сказал в камеру Шлеменко: «Мы – чемпионы, а бразильцы в углу лежат». На сей раз в углу лежал грозный обидчик Фёдора Емельяненко, павший от ноги ученика Последнего императора.

«Американцам очень хотелось, чтобы победил Бейдер. Это прямо витало в воздухе и по запискам, — это уже Фёдор с улыбкой делится своими воспоминаниями, в том числе и о том, что судьи отдали первый раунд, вчистую проигранный Бейдером, Райану. – Не всё так бывает, как хочется людям. Наши пожелания одно, а воля божья другая. Вадим просто раскрылся здесь, в этом бою. Доказал, что он чемпион», — сдержанная улыбка Последнего императора – дороже всех похвал.

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Сезон Bellator, стартующий уже 2 апреля, обещает нам массу позитивных эмоций и шикарных боёв. И главным событием, не только для российских поклонников, станет Гран-При в полутяжёлом весе. Проводится он по олимпийской системе – на выбывание. Задача Вадима: защитить пояс трижды и заработать $ 1 млн. Верим, болеем, поддерживаем!