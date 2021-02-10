Bellator возвращается. Задача Немкова – убрать ветеранов UFC и забрать $ 1 млн

Руководство Bellator прервало наконец молчание. Глава лиги Скотт Кокер провёл масштабную пресс-конференцию, во время которой рассказал о планах организации на 2021 год. И планы грандиозные. Но начнём с небольшого инсайда о том, с чем была связана столь долгая пауза.

Лига поменяла вещателя, теперь она сотрудничает с одной из крупнейших компаний – Show Time. И это большой успех. В России трансляции турниров Bellator будет осуществляться стриминговой платформой Окко ТВ. Причём речь идёт не только о показе турниров, но и о производстве сопутствующего контента: аналитических программ, документальных фильмов и т.д. Будет интересно.

Fedor Team идёт на покорение Bellator. Сколько поясов добудут россияне? Украинский Хабиб и брат Хабиба дагестанского должны будут дополнить эту оптимистичную картину.

Ну а на пресс-конференции Кокер поделился и чисто спортивными планами лиги. Мы узнали, что первое шоу в 2021 году состоится 2 апреля. А уже к 7 мая промоушен планирует провести 4 турнира.

«Мы начнём 2 апреля. Главный бой турнира Bellator 255 — полуфинал Гран-при в полулёгком весе: Патрисио Фрейре будет драться с Эмануэлем Санчесом. В июне состоится финал Гран-при, в котором победитель этого боя встретится с Эй Джеем Макки», — заявил руководитель лиги. Победитель Гран-при получит $ 1 млн.

Гран-при в полулёгком дивизионе подходит к своему логическому завершению. И фанаты с нетерпением ожидают эпичного противостояния Питбуля и Наёмника в схватке за славу и приз в размере $ 1 млн. Но это вовсе не означает, что болельщиков не порадуют новым турниром. Система Гран-при – отличительная особенность Bellator. И в 2021 году нам предложат лучшее зрелище из возможных.

«9 апреля начало Гран-при в полутяжёлом весе, это будет турнир Bellator 256. Этот дивизион, на мой взгляд, лучше, чем в любой другой лиге мира. Здесь будут собраны лучшие. 16 апреля продолжение Гран-при. 7 мая титульный бой Хуана Арчулеты и Серхио Петтиса в легчайшем весе», — сказал Скотт Кокер на пресс-конференции Bellator.

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков проведёт первую защиту титула 16 апреля. Соперником россиянина станет экс-чемпион лиги Фил Дэвис. Руководство лиги провернуло две шикарные сделки, чтобы максимально поднять интерес к событиям в полутяжёлом весе. На этом же турнире экс-бойцы UFC Йоэль Ромеро и Энтони Джонсон встретятся между собой. Для обоих это будет дебютное выступление в Bellator.

Оба поединка пойдут в рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжёлом весе. Неделей ранее, 9 апреля, пройдут два других четвертьфинала Гран-при в этом дивизионе: Кори Андерсон встретится с Давлетжаном Ягшимурадовым, а экс-чемпион Bellator Райан Бэйдер подерётся с бывшим чемпионом UFC Лиоту Мачидой.

«Джонс и Кормье ушли, поэтому я – первый в мире». Немкову теперь всё равно с кем драться Новый чемпион Bellator дерётся не только за себя, но и за Фёдора Емельяненко.

В этом турнире в конце года финалисты разыграют всё тот же миллион долларов. И боец Fedor Team действующий чемпион Bellator Вадим Немков не сомневается в том, что банк сорвёт именно он.

«Я очень рад, что Bellator объявил о Гран-при в полутяжёлом весе, так как здесь будут драться сильнейшие полутяжеловесы планеты. Думаю, что пояс останется со мной. Буду готов к Гран-при и думаю, что одержу победу», — заявил Немков на пресс-конференции.

Чемпионский титул будет разыгрываться в каждом раунде. И боец, обладающий поясом, будет ставить его на кон. Но структура построена таким образом, что кто бы ни дошёл до финала, на кону будет и пояс, и вожделенный миллион.

Первый бой Вадима в рамках Гран-при будет носить статус реванша. Россиянин в ноябре 2018 года уже побеждал экс-чемпиона Bellator и бывшего бойца UFC Фила Дэвиса раздельным решением. С тех пор чемпион довёл свою победную серию в лиге до пяти боёв, а 36-летний американец нокаутировал Макгири и Альбректссона и в тяжёлой борьбе одолел Мачиду. Нас ждёт невероятно увлекательный сезон!