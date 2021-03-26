Удар тяжестью в 1,3 тонны! Если Нганну попадёт, ни одна челюсть не выдержит. Видео

В ночь на 28 марта мск APEX арена в Лас-Вегасе (штат Невада, США) примет турнир UFC 260. Главным событием вечера станет долгожданный реванш между чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем и Фрэнсисом Нганну. Хищник во второй раз попытается свергнуть с трона величайшего тяжа в истории ММА, коим окрестил Миочича Дана Уайт. Букмекеры и эксперты снова сделали свой выбор в пользу Нганну. Даже после его поражения в первом поединке со Стипе трудно не верить в пудовые кулаки и нокаутирующую мощь камерунского бойца.

Матч-реванш Миочич — Нганну на UFC 260: выстоит ли чемпион под напором Хищника? LIVE! Титульный поединок в элитном тяжёлом дивизионе и ключевая для Абубакара Нурмагомедова схватка с голодным до побед американцем.

О том, что Нганну укладывал своих соперников спать 11 раз и 8 из них – в первом раунде, многие и так уже знают. Но не все в курсе, что Фрэнсис Нганну обладает самым тяжёлым ударом на планете – примерно 1,3 тонны. Последним на себе в полной мере ощутил эту силушку Жаирзиньо Розенструйк. Хищнику понадобилось всего 20 секунд, чтобы в мае 2020 года убрать со своего пути к титульнику не менее грозного и опасного нокаутёра.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на канале UFC Brasil в YouTube.

От первых двух размашистых ударов камерунца Розенструйку удалось увернуться, но пришлось попятиться к сетке. Третий также пролетел мимо, а вот четвёртый пришёлся прямо в цель. Голову Жаирзиньо хорошенько тряхануло, как это уже бывало с предыдущими оппонентами Нганну. Он прислонился к сетке и начал сползать на канвас. Хищник продолжал вколачивать удары в голову Розенструйка, но, к счастью для Биги Боя, рефери быстро оказался рядом и остановил бой.

За соперников Нганну вообще всегда боязно ещё до поединка. Даже если они умеют уклоняться от ударов и неплохо борются. Сама возможность попасть под столь мощный кулак вряд ли может обрадовать кого-то из бойцов. Миочичу уже однажды «посчастливилось», и эти удары он смог выдержать. Но всё же Стипе не молодеет, а Фрэнсис по-прежнему голоден и опасен. Чемпиону придётся быть предельно осторожным, чтобы не расстаться со своим поясом за несколько секунд.