Удар тяжестью в 1,3 тонны! Если Нганну попадёт, ни одна челюсть не выдержит. Видео

В ночь на 28 марта мск APEX арена в Лас-Вегасе (штат Невада, США) примет турнир UFC 260. Главным событием вечера станет долгожданный реванш между чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем и Фрэнсисом Нганну. Хищник во второй раз попытается свергнуть с трона величайшего тяжа в истории ММА, коим окрестил Миочича Дана Уайт. Букмекеры и эксперты снова сделали свой выбор в пользу Нганну. Даже после его поражения в первом поединке со Стипе трудно не верить в пудовые кулаки и нокаутирующую мощь камерунского бойца.
О том, что Нганну укладывал своих соперников спать 11 раз и 8 из них – в первом раунде, многие и так уже знают. Но не все в курсе, что Фрэнсис Нганну обладает самым тяжёлым ударом на планете – примерно 1,3 тонны. Последним на себе в полной мере ощутил эту силушку Жаирзиньо Розенструйк. Хищнику понадобилось всего 20 секунд, чтобы в мае 2020 года убрать со своего пути к титульнику не менее грозного и опасного нокаутёра.
Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на канале UFC Brasil в YouTube.
От первых двух размашистых ударов камерунца Розенструйку удалось увернуться, но пришлось попятиться к сетке. Третий также пролетел мимо, а вот четвёртый пришёлся прямо в цель. Голову Жаирзиньо хорошенько тряхануло, как это уже бывало с предыдущими оппонентами Нганну. Он прислонился к сетке и начал сползать на канвас. Хищник продолжал вколачивать удары в голову Розенструйка, но, к счастью для Биги Боя, рефери быстро оказался рядом и остановил бой.
За соперников Нганну вообще всегда боязно ещё до поединка. Даже если они умеют уклоняться от ударов и неплохо борются. Сама возможность попасть под столь мощный кулак вряд ли может обрадовать кого-то из бойцов. Миочичу уже однажды «посчастливилось», и эти удары он смог выдержать. Но всё же Стипе не молодеет, а Фрэнсис по-прежнему голоден и опасен. Чемпиону придётся быть предельно осторожным, чтобы не расстаться со своим поясом за несколько секунд.
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