Тимофею предлагают $ 1 млн за бой с экс-чемпионом WBО Океании Зарафой. Но делают это без уважения.

«Пардон за мой французский, но хватит, ***, уже бегать!» Цзю обвинили в трусости?

31 марта в австралийском Ньюкасле на арене Newcastle Entertainment Centre в главном поединке боксёрского вечера сын легендарного российского чемпиона Кости Цзю одержал свою 17-ю победу в профессиональной карьере. Тимофей набрал отменный ход, побил всех, кого только можно было в Австралии и Океании, и теперь нацелился на завоевание более серьёзных чемпионских титулов. Цзю вполне оправданно грезит о глобальных поясах.

Цзю разбивает соперников жёстче, чем чемпионы мира. Команда Хогана сдалась, спасая его И кто-то ещё считает, что Тим не наработал на титульный бой?

Планы Тимофея

В настоящий момент Тимофей действующий чемпион по версии WBO Global (2019—н. в.), чемпион по версии IBF Australasian, временный чемпион Океании по версии WBA, чемпион Австралии (2019) в 1-м среднем весе. По рейтингам основных международных боксёрских организаций занимает четвёртую строчку рейтинга IBF, вторую строку рейтинга WBO и 10-ю строку рейтинга WBC, уверенно входя в ТОП-20 лучших суперполусредневесов всего мира.

Выход на международную арену основан и на том, с какой уверенностью Цзю одержал последние три победы. Все поединки завершились досрочно. Вполне логично, что команда австралийца с российскими корнями (по-русски Тимофей говорит отлично) сосредоточились на выход из зоны комфорта – за пределы Океании. Если после декабрьской победы сына Костя был осторожен в прогнозах, то здесь прямым текстом заговорил о том, что парень готов к новому шагу.

«Супербой. Тимошка, поздравляю тебя. Очень тебя люблю. Ньюкаслу огромный привет. Меня всё ещё колбасит, простите меня. Хороший бой, хороший соперник. Надеюсь, скоро будет чемпионский бой», — сказал Цзю.

Посмотреть видео можно на странице Кости Цзю в «Инстаграме». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Цзю боится Хогана». Но Костя уверяет, что сын накажет говорливого наглеца! Обе стороны обещают нокаут в седьмом раунде. Первые шесть можно не смотреть?

Что дальше?

После того как Тим защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории, Цзю получил возможность оспорить главный пояс WBO, принадлежащий Брайану Кастаньо (17-0-1, 12 KO). 31-летний аргентинец 14 февраля 2021 года выходил на поединок с бразильцем Патриком Тейшейрой в качестве обязательного претендента и одержал уверенную победу. Судейские записки красноречиво говорят о преимуществе Брайана: 120-108, 119-109 и 117-111.

Но проблема заключается в том, что наши желания не всегда совпадают с возможностями. Сам аргентинец заявил, что в первую очередь заинтересован в поединке с Джермеллом Чарло (34-1-0, 18 KO). Его легко понять, в планах Брайана объединительные бои, а не защита пояса от молодого и рьяного претендента. На горизонте маячат также потенциальные бои с Тони Харрисоном и Эрисланди Ларой.

Понятно, что пробиться в историю, в которой замешаны большие деньги, новому лицу будет очень сложно. И самым удачным для Тимофея может стать вариант боя в России. В организации такого поединка, особенно на фоне растущей популярности боксёра на исторической родине его отца, заинтересованные стороны есть. Об этом Костя говорил и после последнего боя сына. Сложности в организации будут, но бой такой станет выгоден.

Цзю станет чемпионом? Тим и ещё 7 россиян, которые скоро могут завоевать титул В 2021 году российская школа бокса может захватить все пояса сразу в двух дивизионах.

Австралийский вызов как кандалы

И в этих реалиях совершенно неожиданно для непосвящённых нарисовался некто Брайан Аматруда – промоутер австралийского боксёра Майкла Зерафа (32-28-2 17КО). Ещё до поединка Тима с Хоганом Майкл пытался втянуть чемпиона в треш-ток.

«Пардон за мой французский, но хватит, ***, уже бегать! Пора уже подраться. Это же лучший бой (из доступных). Мы оба — первые номера в дивизионе. Я был в его плане на четыре боя, он подрался трижды и начал от меня бегать. Говорит всем, что с ним боятся выходить в ринг, а потом выбирает пенсионеров и малышей. Хватит бегать от меня! Ты должен этот бой австралийскому боксу!» — цитирует Зафара BoxingScene.

Накануне уже Аматруда разразился гневной и местами даже оскорбительной тирадой в адрес Цзю-младшего.

«Мне надоело видеть, как Тим оправдывается и избегает крупнейшего для Австралии боя с Майклом Зерафой. Тим — хороший боец, но он только что дрался с 36-летним Хоганом, потерпевшим второе поражение подряд. К тому же во время подготовки к бою он получил серьёзную травму и собирался сняться.

«Папа, как тебе? Всё нормально?» Как Тим Цзю нокаутировал мясника в первом раунде. Видео Цзю-младший явно перерос уровень боёв за региональные титулы. Дальше только мировая корона.

Не хочу дискредитировать Тима, но он никогда не встречался с таким соперником, как Майкл Зерафа, который находится в расцвете сил и бился с лучшими в мире. Он не такой, как предыдущие оппоненты Тима, которые никогда не станут чемпионами мира. Разговоры о чемпионском титуле Тима весьма причудливы, так почему бы не сразиться с лучшими в Австралии? Если Тим думает, что он уровнем выше, то пусть проведёт бой, и ему с лёгкостью заплатят», — сказал промоутер Зерафы для BoxingScene.

Реакции от команды Цзю пока не последовало. Не реагировал Тим и на предыдущие выпады в его адрес со стороны Зарафы. Но прежде ему не предлагали за бой миллион. Возможно, это будет хорошим аргументом, чтобы выйти и наказать соперника, который открытым текстом обвиняет Цзю в трусости.