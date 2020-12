«Папа, как тебе? Всё нормально?» Как Тим Цзю нокаутировал мясника в первом раунде. Видео

В Параматте (пригород Сиднея, Австралия) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого бился перспективный боец первого среднего веса Тим Цзю, сын легендарного бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю.

Цзю всех обманул! Обещал нокаутировать мясника в 6 раунде, а вырубил — в первом! LIVE! Дерзкий новозеландец даже ни разу не попал по российскому чемпиону! Главное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

За исключением Тима, по-настоящему громких имён в карде было немного. Местные боксёры бились за региональные титулы, пробивая дорогу к более крупным поединкам, но соглавное событие шоу вызывало живой интерес у многих, причём не только любителей профессионального бокса, но и у фанов смешанных единоборств. Дело в том, что в нём принимал участие бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе Марк Хант. Противостоял 46-летнему ветерану из Самоа бывший австралийский регбист 39-летний Пол Галлен.

Соперники, невзирая на не самый высокий темп, закатили неплохую рубку, порой заставляя многочисленных зрителей взрываться овациями и подскакивать со своих мест. Бой прошёл все отведённые регламентом шесть раундов. По их итогам победа, достаточно справедливо, была отдана Галлену единогласным решением.



Ну а после такого неплохого разогрева в ринг вышли участники главного события вечера – Боуин Морган и главная звезда бокса Австралии – Тим Цзю. Выход последнего в ринг получился особенно эффектным. Болельщики приветствовали Тимофея на каждом метре дистанции по пути в квадрат, а уж одна из культовых композиций легендарной группы Queen Another one bites the dust придавала всему этому действу особое зрелище.

Права на видео принадлежат FoxSport. Ролик можно посмотреть на странице foxsportaus в «Твиттере».

Ну а затем начался сам поединок. Получился он уж слишком коротким. Небольшая стартовая разведка, после которой Тим перешёл в наступление. Сначала до цели дошёл точный апперкот, который явно ошеломил соперника. Затем Цзю набросал целую серию ударов, отправив оппонента на канвас.



Морган после мощнейших ударов сумел подняться, но только для того, чтобы упасть ещё раз. Первая атака Тима пришлась точно в цель. Роскошная двоечка, и Боуин едва не вылетел за канаты. Чистый нокаут и очередная эффектная победа.



После схватки Цзю-младший был в отменном настроении и пообещал, что уже очень скоро будет драться за титул чемпиона мира.

«Многие часы я проводил в зале, это результат упорных тренировок. Было ли в планах победить так быстро? Мой соперник очень жёсткий, и это было неожиданно. Я уважаю Боуина. Что дальше? Титульный бой здесь, в Австралии. Австралия этого совершенно точно заслуживает. Всем спасибо, также моим болельщикам в России. Что бы я сказал отцу? Папа, как тебе? Всё нормально?» — сказал Цзю-младший.



Что ж, это было классное завершение 2020 года для Тимофея. Ну а в 2021-м мы от него действительно ждём только боёв за титул чемпиона мира. Удачи ему и ещё раз спасибо за такой год!