Цзю станет чемпионом? Тим и ещё 7 россиян, которые скоро могут завоевать титул

20 марта в Москве пройдёт большой вечер профессионального бокса, в главном поединке которого чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев будет защищать пояса от посягательств немца Адама Дейнеса. Для российского бокса это будет первый титульный поединок в 2021 году. Вообще-то таковой должен был состояться ещё в минувшем месяце, но схватка Максима Власова с Джо Смитом за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе сорвалась. Тогда у самарца диагностировали COVID-19 и бой пришлось переносить.



Так что честь открывать серию чемпионских боёв с участием россиян в 2021 году выпала Бетербиеву. Почему серию? Потому что отечественные боксёры в нынешнем году проведут не одну такую встречу. Речь не только о защите титулов тем же Бетербиевым и Дмитрием Биволом, но и о тех, кто только-только может завоевать мировой пояс. Представляем россиян, которые имеют наилучшие шансы на получение звания чемпиона мира в 2021 году.

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Алексей Егоров

Фото: instagram.com/egorovalekseywarrior

Формально Егоров уже является чемпионом мира в первом тяжёлом весе. Но пояс по версии WBA с приставкой Gold, невзирая на громкое «золотое» название, практически не котируется. По большому счёту, обладание им просто повышает шансы на поединок за звание полноценного чемпиона мира. Собственно говоря, Егорову этот шанс уже представился. Руководство WBA санкционировало его поединок с действующим чемпионом мира, французом армянского происхождения Арсеном Гуламиряном. Торги по этой схватке должны состояться в скором времени.



Что касается шансов Егорова на победу, то они очень хороши. Арсен стал обладателем полноценного пояса просто по решению WBA, получив «повышение» с обладателя пояса WBA Gold. То есть нынешний титул не завоёван им на ринге. Более того, за годы карьеры он ни разу не бился с топ-соперником, а последний раз Гуламирян дрался в декабре 2019 года. Так что кондиции для схватки с оппонентом калибра Егорова у него будут не самые лучшие. Потому шанс на получение этого титула очень велик.

Евгений Тищенко

Фото: РИА Новости

Ещё один явный претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе – Евгений Тищенко. Олимпийский чемпион Рио начинал карьеру в профи в супертяжёлом весе, но очень скоро понял, что его мощи пока недостаточно для королевского дивизиона и вернулся в привычную для себя ещё с любительских времён категорию. Здесь он быстро продвинулся в рейтингах и уже 27 марта проведёт поединок за звание официального претендента на титул по версии WBC. Его соперником станет опытнейший экс-претендент на титул, обидчик Дениса Лебедева Табисо Мчуну. Безусловно, это станет самым тяжёлым испытанием в карьере россиянина. Но если победа останется за Тищенко, то для титульной схватки с Макабу останется лишь поставить подпись под контрактом.



Вместе с тем, стоит отметить, что Тищенко также четвёртый номер в рейтинге по версии WBO и пятый в списках IBF. Так что не исключено, что Евгения могут протянуть на титульник по линии одной из этих организаций. Тем более повод для этого есть, а имя этому поводу – Алексей Папин.

Алексей Папин

Фото: РИА Новости

Уроженец Московской области уже является претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBC Илунгой Макабу, которому он, к слову, уступил в 2019 году. Так что движения WBC по организации элиминатора для Тищенко с Мчуну не до конца понятны. Как бы то ни было, сам Папин простаивать в ожидании решений промоутеров и боссов WBC не намерен. 2 апреля он встретится с чешским джорнименом Вацлавом Пейсаром, дабы не оставаться без поединков долгое время.



Возможно, промоутеры Алексея всё-таки добьются своего и организуют для него титульный поединок по версии WBC, а уже упомянутого Тищенко, как говорилось выше, проведут к чемпионскому бою по линиям других поясов. Как бы то ни было, конкуренция в первом тяжёлом весе умопомрачительная, и факт в том, что при удачных раскладах россияне захватят здесь практически весь дивизион. К тому же, по-настоящему топ-чемпионов здесь нет. Гуламирян и Макабу на такой статус не тянут, пояс по линии WBO вакантен, и разве что чемпион мира по версии IBF Марис Бриедис является практически звездой.

Максим Власов

Фото: РИА Новости

О предстоящем титульном поединке Максима Власова, и о том, как он к нему пришёл, мы рассказывали ещё в феврале, когда самарец должен был встретиться с Джо Смитом. Теперь этот поединок перенесли на апрель, но исходники нисколько не поменялись. Власов – претендент на пояс WBO в полутяжёлом весе. И пусть он не является фаворитом, шансы посрамить скептиков у него будут. На стороне Максима не только громадный опыт и физическая мощь, но и тот факт, что Смит – далеко не топ-боксёр. Так что уже 10 апреля Власов может примерить на себя чемпионский пояс.

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Сергей Ковалёв

Фото: Steve Marcus/Getty Images

Шансы Крашера вернуться на чемпионский Олимп минимальны. Да, карьеру Сергея не раз хоронили, но он неизменно возвращался и недаром является трёхкратным чемпионом мира, но в этот раз всё сложнее. Последний из вакантных поясов в полутяжёлом весе, WBO, скоро получит своего хозяина. Остальные регалии прочно в своих руках держат Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. По большому счёту, у Ковалёва есть шанс ухватиться лишь за победителя схватки Смит – Власов. Но у американских промоутеров на этот счёт есть свои планы. Победителя этой пары планируют поставить в соперники Бетербиеву, дабы организовать титульную схватку. Если ничего экстраординарного не произойдёт, именно так всё и будет. Но если что-то поменяется, то не исключено, что за счёт громкого имени последний шанс на титул в карьере получит и Ковалёв.

Умар Саламов

Фото: instagram.com/umarsalamov95

Ещё один россиянин, который претендует на пояс WBO в полутяжёлом весе, – Умар Саламов. Вообще-то Умар должен был участвовать в своеобразном турнире с участием Власова, Смита и Элейдера Альвареса. Именно Умар должен был стать соперником Власова. Но и здесь помешал коронавирус. В итоге Саламов на некоторое время выбыл из строя.



Однако уже в апреле он вернётся в дело. В апреле на вечере бокса в Москве уроженец городка Алхан-Кала встретится с мощным британцем Линдоном Артуром. Победитель станет официальным претендентом на пояс по версии WBO. Так что в случае победы уже следующая схватка может быть чемпионской. В любом случае конкуренция в полутяжёлом весе высочайшая, и, интересно, что если пояс по версии WBO в итоге достанется россиянину, то линейка чемпионов в дивизионе будет полностью состоять из отечественных боксёров.

Евгений Шведенко

Фото: instagram.com/shvedenko_evgeny1990

Имя Евгения Шведенко не особо известно на просторах страны. Может показаться, что включение его в этот список выглядит неким авансом. Но на деле всё объяснимо. Россиянин занимает третье место в рейтинге IBF во втором среднем весе. Первые две позиции пусты (да-да, именно такая странная логика при составлении рейтинга), а чемпионом здесь является американец Калеб Плант. Ближе к концу года он рассчитывает получить встречу с Саулем Альваресом. Перед объединительным поединком ему будет необходимо провести обязательную защиту. Будет логично, если претендентом назовут ближайшего к Планту в рейтинге соперника – Шведенко. Команда Калеба и сама будет не против такого развития событий. Плант уже привозил в США европейцев, так что этот путь будет для него не нов. Ну а Шведенко может представиться шанс всей жизни, чтобы заявить о себе и, чем чёрт не шутит, возможно, затем получить бой и с Канело.

Тим Цзю

Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Тим, сын единственного в истории российского абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, идёт на вершину первого среднего веса семимильными шагами. Можно сколько угодно говорить, что Тимофей рос и тренировался в Австралии, но он является обладателем российского паспорта, а то, что титулованный отец вкладывал в него советскую и российскую школу бокса, думается понятно и без объяснений.

В минувшем году Цзю-младший побил экс-чемпиона мира Джеффа Хорна, а затем уже в первом раунде нокаутировал Боуина Моргана. 31 марта его ждёт дуэль с опасным ирландцем, экс-претендентом на титул Деннисом Хоганом. По мнению многих, это будет уже элиминатор. Цзю-младший находится на втором месте в рейтинге WBO. Победа сделает его официальным претендентом на пояс. Чемпионом WBO на данный момент является Брайан Кастаньо. В минувшем месяце он защитил титул от посягательств первого номера Патрика Тейшейры. Так что препятствий для схватки с победителем пары Цзю – Хоган не будет. Остаётся пожелать удачи Тиму, титульный шанс как никогда близко.



P.S. Александр Поветкин является временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе, а потому находится в подвешенном состоянии. В свете новостей о грядущей дилогии Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, говорить о том, что Витязю удастся в 2021 году побороться за полноценный титул, увы, не приходится.