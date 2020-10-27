72 миллиона заработал Хабиб за минуту боя! Это в 70 раз больше показателей Месси

UFC 254, который в промоушене заранее называли самым крупным турниром в истории, должен был принести организаторам очень серьёзную прибыль. Сколько миллионов заработали Дана Уайт и Ко, пока неизвестно. Зато появилась первая информация о том, на какие суммы промоушену пришлось раскошелиться. В частности, несколько источников раскрыли размер гонораров главных героев вечера – Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

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Начнём с американца, который неплохо начал поединок, но во втором раунде «уснул» в «треугольнике». По разным версиям, Гэтжи заработал в качестве чистого гонорара около $ 400-600 тыс. Почему так мало? В UFC платят исключительные суммы только тем спортсменам, которые имеют огромную популярность.

Гэтжи со своим скромным миллионом подписчиков в «Инстаграме» и отсутствием cкандалов является просто крепким бойцом топ-5. Если взять усреднённую сумму в $ 500 тыс. и поделить её на длительность боя (6 минут и 34 секунды), то можно посчитать стоимость минуты боя Гэтжи – около $ 79 тыс.

Сколько заработал Хабиб в качестве гонорара? Разумеется, намного больше, чем его соперник. Как признавал сам Уайт, Нурмагомедов – один из самых популярных спортсменов мира, чей вклад в развитие промоушена неоценим. Оплачивать услуги Орла приходится соответственно, особенно учитывая его чемпионский титул и отсутствие поражений в профессиональной карьере. За бой с Гэтжи, по самым трезвым оценкам, Хабиб получил около $ 6 млн – без учёта бонусов, спонсорских выплат и процента с продаж трансляций.

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Таким образом, Нурмагомедов за каждую минуту боя с Хайлайтом становился богаче примерно на $ 946 тыс. (72,2 млн рублей) – поистине фантастический результат. Раньше Орёл зарабатывал куда меньше: его минута в бою с Макгрегором стоила около $ 111 тыс. (8,4 млн рублей). Цифры поражают воображение, даже если сравнивать дагестанца с другими мировыми звёздами профессионального спорта.

Знаменитый баскетболист Леброн Джеймс в чемпионском сезоне-2019/2020 по контракту получил $ 37,4 млн. Если поделить зарплату великого игрока на игровое время, получится «всего» $ 16 тыс. за минуту. Числа примерного того же порядка будут у Криштиану Роналду, Лионеля Месси и других легенд игровых видов спорта.

Если произвести подобные расчёты применительно к Лео, то получится $ 1,2 млн в минуту. И это только в Примере. Понятно, что это сравнение из разряда развлечений, но если бы Хабиб дрался настолько же часто, как это делает, например, Олейник (а Алексею уже перевалило за 40), то Орёл вполне мог приблизиться к своему другу Роналду и по общему заработку.

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Спонсорских отчислений у дагестанского чемпиона тоже более чем достаточно. И большая их часть облагается налогами в Российской Федерации. И как бы кто ни относился к фискальной системе своей страны, она у нас куда гуманнее, чем в США или Европе. В качестве примера можно привести тех же баскетболистов или футболистов. $ 3 млн в России – это всего лишь минус 13%, а от тех же условных 10 млн в той же Калифорнии придётся отдать дяде больше половины.

Как бы там ни было, а «простой парень из села», как сам себя назвал Орёл, добрался до вершины мирового спорта. И в тот момент, когда Дана Уайт сделал Орла самым высокооплачиваемым бойцом лиги, чемпион принял решение уйти. Ирония в том, что теперь на вершину этой финансовой пирамиды снова заберётся лютый недруг Нурмагомедова – Конор Макгрегор.