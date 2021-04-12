Главные подробности Гран-При Bellator в полутяжёлом весе и битвы за $ 1 млн — на «Чемпионате».

Немков — Дэвис 2: Русский богатырь в походе за славой и $ 1 млн! LIVE!

В ночь с 16 на 17 апреля в главном бою турнира Bellator 257 в рамках четвертьфинала Гран-при полутяжёлого веса сразятся чемпион дивизиона Вадим Немков и экс-чемпион Фил Дэвис. Титульный бой пройдёт на «Мохеган Сан Арене» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). В случае победы Немков сразится с победителем пары Энтони Джонсон — Йоэль Ромеро в полуфинале Гран-при – их поединок пройдёт 7 мая.

В соглавном событии турнира сойдутся Кори Андерсон и Довлетджан Ягшимурадов. Победителю поединка предстоит биться с Райаном Бейдером, который уже одолел Лиото Мачиду.