Немков — Дэвис 2: Русский богатырь в походе за славой и $ 1 млн! LIVE!

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Bellator 257: Немков — Дэвис 2, когда бой, где смотреть онлайн трансляцию боя-реванша Немков — Дэвис, 16 апреля 2021

Bellator 257: Немков — Дэвис 2, онлайн-трансляция
Игорь Брагин
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Бокс/ММА / Bellator 0

В ночь с 16 на 17 апреля в главном бою турнира Bellator 257 в рамках четвертьфинала Гран-при полутяжёлого веса сразятся чемпион дивизиона Вадим Немков и экс-чемпион Фил Дэвис. Титульный бой пройдёт на «Мохеган Сан Арене» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). В случае победы Немков сразится с победителем пары Энтони ДжонсонЙоэль Ромеро в полуфинале Гран-при – их поединок пройдёт 7 мая.

В соглавном событии турнира сойдутся Кори Андерсон и Довлетджан Ягшимурадов. Победителю поединка предстоит биться с Райаном Бейдером, который уже одолел Лиото Мачиду.

Когда бой Вадим Немков – Фил Дэвис Полный кард турнира Bellator 257
Live Игорь Брагин

Вадим Немков — второй в сводном рейтинге Bellator

В MMA-промоушене Bellator впервые представили рейтинг бойцов организации. Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков занял второе место в сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории, уступив лишь обладателю пояса в двух весах Патрисиу Фрейре. На третьей строчке расположился чемпион в среднем весе Гегард Мусаси.

Bellator представил рейтинг бойцов. Немков 2-й в общем, Емельяненко не в топ-3 тяжеловесов
08:38 Игорь Брагин

Виктор Немков — Карл Албректссон

В предварительном карде турнира Bellator 257 в восьмой паре к октагон выйдет старший брат Вадима — Виктор Немков. У 34-летнего россиянина на плечами 38 поединков, в 30 из которых Виктор одержал победы (5 нокаутов, 13 — приёмами и 12 — судейским решением). Последняя встреча, которую Немков-старший проводил в рамках турнира PFL, закончилась вничью.

Для Виктора этот поединок будет дебютным в Bellator. Его соперником станет 27-летний швед Карл Албректссон, на счету которого 10 побед в 13 поединках. В Bellator Король провёл один бой, в котором уступил нокаутом Филу Дэвису.

08:33 Игорь Брагин

Когда бой Вадим Немков – Фил Дэвис

Начало боя – не ранее 07:00 мск 17 апреля.

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08:33 Игорь Брагин

Немков — Дэвис, матч-реванш

Бойцы уже встречались в ноябре 2018 года – тогда победу раздельным решением судей одержал россиянин. Позже ученик Фёдора Емельяненко задушил Рафаэля Карвальо, а в августе 2020 года нокаутировал Райана Бейдера и стал новым чемпионом Bellator в полутяжёлом весе. Эта защита станет первой для российского бойца.

08:32 Игорь Брагин

Полный кард турнира Bellator 257

Основной кард

  • Вадим Немков – Фил Дэвис
  • Кори Андерсон – Довлетджан Ягшимурадов
  • Вета Артеага – Дезире Янез
  • Пол Дэйли — Саба Хомаси

Предварительный кард

  • Джулия Бадд — Дайана Сильва
  • Виктор Немков — Карл Албректссон
  • Педро Карвальо — Джей Джей Уилсон
  • Сол Роджерс — Мэдс Барнелл
  • Джулиус Англикас — Грегори Миллиард
  • Джон де Хесус – Альфред Хашакян
  • Стив Моури — Шон Ашер
  • Грачик Бозинян – Демаркес Джексон
  • Лэнс Гибсон-младший – Маркус Сурин
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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/bellatormma

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