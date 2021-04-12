Немков — Дэвис 2: Русский богатырь в походе за славой и $ 1 млн! LIVE!

В ночь с 16 на 17 апреля в главном бою турнира Bellator 257 в рамках четвертьфинала Гран-при полутяжёлого веса сразятся чемпион дивизиона Вадим Немков и экс-чемпион Фил Дэвис. Титульный бой пройдёт на «Мохеган Сан Арене» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). В случае победы Немков сразится с победителем пары Энтони Джонсон — Йоэль Ромеро в полуфинале Гран-при – их поединок пройдёт 7 мая.
В соглавном событии турнира сойдутся Кори Андерсон и Довлетджан Ягшимурадов. Победителю поединка предстоит биться с Райаном Бейдером, который уже одолел Лиото Мачиду.
Вадим Немков — второй в сводном рейтинге Bellator
В MMA-промоушене Bellator впервые представили рейтинг бойцов организации. Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков занял второе место в сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории, уступив лишь обладателю пояса в двух весах Патрисиу Фрейре. На третьей строчке расположился чемпион в среднем весе Гегард Мусаси.
Виктор Немков — Карл Албректссон
В предварительном карде турнира Bellator 257 в восьмой паре к октагон выйдет старший брат Вадима — Виктор Немков. У 34-летнего россиянина на плечами 38 поединков, в 30 из которых Виктор одержал победы (5 нокаутов, 13 — приёмами и 12 — судейским решением). Последняя встреча, которую Немков-старший проводил в рамках турнира PFL, закончилась вничью.
Для Виктора этот поединок будет дебютным в Bellator. Его соперником станет 27-летний швед Карл Албректссон, на счету которого 10 побед в 13 поединках. В Bellator Король провёл один бой, в котором уступил нокаутом Филу Дэвису.
Когда бой Вадим Немков – Фил Дэвис
Начало боя – не ранее 07:00 мск 17 апреля.
Немков — Дэвис, матч-реванш
Бойцы уже встречались в ноябре 2018 года – тогда победу раздельным решением судей одержал россиянин. Позже ученик Фёдора Емельяненко задушил Рафаэля Карвальо, а в августе 2020 года нокаутировал Райана Бейдера и стал новым чемпионом Bellator в полутяжёлом весе. Эта защита станет первой для российского бойца.
Полный кард турнира Bellator 257
Основной кард
- Вадим Немков – Фил Дэвис
- Кори Андерсон – Довлетджан Ягшимурадов
- Вета Артеага – Дезире Янез
- Пол Дэйли — Саба Хомаси
Предварительный кард
- Джулия Бадд — Дайана Сильва
- Виктор Немков — Карл Албректссон
- Педро Карвальо — Джей Джей Уилсон
- Сол Роджерс — Мэдс Барнелл
- Джулиус Англикас — Грегори Миллиард
- Джон де Хесус – Альфред Хашакян
- Стив Моури — Шон Ашер
- Грачик Бозинян – Демаркес Джексон
- Лэнс Гибсон-младший – Маркус Сурин
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