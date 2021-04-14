«Он на грани диабетической комы». 17 лет назад Кличко едва не погубили из-за ставки?

Один из самых доминирующих чемпионов мира в истории супертяжёлого веса Владимир Кличко прошёл через очень непростую карьеру. Не один и не два раза его списывали со счетов. Критическим моментом стал 2004 год. Об этом недавно рассказывал и сам Владимир. По его словам, после второго поражения за 13 месяцев в нём разуверился даже его старший брат Виталий, советуя покончить с боксом. При этом Владимир, вспоминая о той неудаче, даже не стал произносить имя соперника, который едва не поставил крест на его карьере. Видимо, всё то, что напоминает об апрельском вечере 2004 года до сих пор пробуждает в Кличко-младшем достаточно мрачные воспоминания. Но всем фанатам бокса очевидно, что украинец говорил о схватке с Леймоном Брюстером. Тот бой стал одним из самых загадочных в новейшей истории бокса и, более того, едва не стоил Владимиру жизни. По версии большинства, Кличко тогда отравили. Недавние откровения экс-чемпиона заставили нас вспомнить подробности тёмной истории.

Перед боем с Брюстером

2003 год. Владимир Кличко досрочно проиграл Кори Сандерсу и потерял титул чемпиона мира по версии WBO, не сумев защитить своё звание в шестой раз кряду. В СМИ наперебой начинают вспоминать, что украинец в 1998 году уже проигрывал досрочно, и судачат о том, что Владимир вовсе не так крут, как могло показаться. Очевидно, что акции Кличко-младшего здорово упали, но в рейтингах он стоял всё ещё очень высоко. Потому два проходных поединка в течение нескольких следующих месяцев снова вывели его на титульный бой.

«Шёл в ринг и думал об отпуске». 18 лет назад Владимира Кличко нокаутировали за 3,5 минуты Через год Виталий отомстил за брата, а ещё через 8 лет легендарный южноафриканец трагически погиб.

Кличко представился шанс подраться за утерянный титул по версии WBO, который оказался вакантным после того, как тот самый Сандерс отказался от регалии, ради схватки с Виталием Кличко за пояс по версии WBC.

Возвращать пояс WBO в семью Кличко должен был в схватке с Леймоном Брюстером. Нельзя сказать, что выходец из Индианаполиса проводил блестящую карьеру, но промоутеры вели его достаточно грамотно, так что обеспечить титульный бой ему смогли. Схватка была назначена на 10 апреля 2004 года, а организатором крупного вечера бокса стал гуру промоутерского цеха, скандальный Дон Кинг, что, как оказалось впоследствии, было немаловажным фактором.

День боя, кульбит от букмекеров и второй нокаут Кличко за 13 месяцев

Итак, 10 апреля. На арене Mandalay Bay, что в Лас-Вегасе (штат Невада, США) собрались все сливки профессионального бокса и мирового бомонда. Майк Тайсон, Рой Джонс и многие другие приехали посмотреть не только на главное событие вечера, в котором бились Заб Джуда и Кори Спинкс, но и, конечно же, на схватку Владимира Кличко.

Многих интересовало, восстановился ли украинец после ужасающего поражения от Сандерса и как будет работать недавно родившийся тандем Владимира с легендарным тренером Эммануэлем Стюардом. Изначально у букмекеров явным фаворитом считался Кличко-младший. Но в день поединка, буквально за несколько часов до его проведения, всё резко поменялось. Котировки на Владимира просто рухнули, это уже должно было натолкнуть на не самые приятные мысли. Но в штабе Кличко всё было спокойно и ничего не предвещало беды.

Боксёры появились в ринге, рефери дал им последние инструкции, после чего прозвучал гонг, давший старт тем загадочным событиям. Владимир с первых минут смотрелся уверенно. Он был резок, быстр и традиционно пользовался явным преимуществом в росте. За счёт блестящего джеба Кличко раз за разом разбивал оборону соперника, когда же тот пытался выйти на ближнюю дистанцию, украинец вязал его в клинче. К четвёртому раунду Владимир совсем раскочегарился. В дело всё чаще включалась бронебойная правая рука. В итоге Брюстер оказался в тяжёлом нокдауне. Пятый раунд начался с ярких атак в исполнении Кличко, который пробил несколько двоек. Но в конце трёхминутки всё внезапно поменялось. Владимир как-то обмяк, руки его буквально повисли, и казалось, что каждое движение даётся ему с огромным трудом. Брюстер перешёл в наступление и зажал Владимира у канатов. Рефери посчитал, что происходящее тянет на стоячий нокдаун, и открыл счёт. Кличко согласился продолжать. В последние 20 секунд раунда он выстоял, но вместе с гонгом свалился на канвас, и далеко не от удара, как могло показаться сначала. Через несколько мгновений он встал, но рефери, заглянув в глаза Владимира, принял решение остановить схватку, чем, возможно, даже спас ему жизнь.

Сахар в крови, пропажа анализов и… отравление?

Сразу после остановки боя смотреть на Кличко, которого приводили в чувства в углу, было страшно. Владимир выглядел очень плохо и едва не терял сознание. В результате его сразу же отправили в больницу. Ну а на пресс-конференции царило праздничное настроение. Американский боксёр стал чемпионом мира, сиял не только Брюстер, но и Дон Кинг, который нередко от побед своих подопечных получал даже больше, чем сами боксёры.

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Но вернёмся к Кличко. Буквально в тот же вечер его начали окончательно списывать со счетов. Начиная от Роя Джонса и заканчивая рядовыми болельщиками. Сам боксёр пытался найти объяснение произошедшему. Вскоре клинический анализ крови показал, что уровень сахара в крови боксёра зашкаливал. По словам специалистов, Владимир был в шаге от того, чтобы оказаться в диабетической коме. Подчёркивалось, что упустить это в ходе подготовки к бою было нереально, так как Кличко попросту не мог бы тренироваться.

«Через несколько минут после анализа крови ко мне вышел врач и задал вопрос, который поверг меня в недоумение: не болеет ли Володя сахарным диабетом и не было ли диабетиков у нас в семье. Мои ответы были отрицательными, на что врач сообщил: по результатам анализов, что Владимир находится на грани сахарной комы.

Придя в госпиталь к брату, я обнаружил его в прекрасном состоянии. Новые анализы показали, что всё в норме, хотя десять часов назад уровень сахара в крови был критическим… Когда же я, ещё даже не зная, что искать, вернулся в раздевалку Владимира, она уже была убрана.



Мы стали консультироваться с аналитиками, чтобы выявить причины такого резкого скачка уровня сахара. Специалисты пришли к выводу: было внешнее воздействие… За расследование взялось ФБР. Но оно со временем было закрыто за нехваткой материалов следствия», — рассказывал несколько лет спустя Виталий Кличко.

После выписки из больницы украинец сдал кровь на углублённый анализ. Но его результаты внезапно исчезли. Всё это заставило вмешаться в дело правоохранительные органы. Появились слухи, что Кличко отравили галоперидолом. Указывалось, что видеонаблюдение незадолго до боя зафиксировало проникновение в раздевалку Кличко двух неизвестных. В общем, косвенных улик того, что дело нечисто, было много. Но по факту что-либо доказать было невозможно. Кроме того, ходили слухи, что Дон Кинг поставил на Брюстера крупную сумму денег и, соответственно, серьёзно нажился на апсете. Но опять-таки, фактических улик какого-либо сговора не было. Однако вопрос о том, не погубил ли едва карьеру Кличко-младшего Дон Кинг из-за одной ставки, актуален до сих пор.

Как бы то ни было, одна голова всё же полетела. Из команды Кличко был уволен катмен Джо Соуза, который впервые работал на поединке Владимира. Эксперты заметили, что в перерывах между раундами он натирал вазелином не только лицо подопечного, но и руки и даже колени, что никогда не практиковалось. Это породило новую теорию, согласно которой отравляющие вещества в организм Кличко вводил Соуза. Так это или нет, мы не узнаем, наверное, никогда.

Реванш с Брюстером

Именно после того поражения Владимира и отправляли на пенсию. Между тем мало кого интересовал факт, что он перебивал Брюстера и был абсолютным хозяином ринга в том поединке. За пять раундов Владимир успел выбросить 311 ударов, донеся до цели 39% из них. Американец атаковал почти в два раза меньше (158 ударов), а также уступал в точности (27%).

Наверное, этот факт заставлял украинца помнить, что он лучше чемпиона мира, коим являлся Брюстер. Да и в целом Владимир о том поражении вспоминает лишь как о чём-то мотивационном. В одном из интервью он признался, что будет благодарен Леймону за то поражение «до гробовой плиты», и добавил, что не знает, каким боксёром бы он стал, если бы не тот странный вечер.

Через три года после поражения от Брюстера Владимиру представилась возможность поквитаться с обидчиком. Кличко выходил на ринг в статусе чемпиона мира, Брюстер же уже свой титул потерял. Схватка прошла на территории почти родной для Владимира Германии, так что на промоутерские трюки Брюстеру рассчитывать не приходилось.

Кличко уничтожил соперника за шесть раундов, при этом, как выяснилось впоследствии, большую часть поединка он боксировал с поломанным пальцем. Кажется, что это стало красноречивым подтверждением того, насколько велика разница в классе боксёров и как нереалистично выглядела победа Брюстера. Впрочем, что было, то было. Ту победу и ту минуту славы у Леймона уже не отнять, и, нравится это ему или нет, помнить его будут в основном из-за достаточно грязной победы. Что же, каждому своё.