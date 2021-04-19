У российской красавицы в кулаках – динамит! Лучший нокаут апреля в Bellator

9 февраля Bellator провел пресс-конференцию, сообщив о планах на 2021 год. Глава промоушена Скотт Кокер анонсировал Гран-при в полутяжелом весе, назвав даты предстоящих турниров. На апрель запланировали три ивента, а один из них, в котором встретятся натуральные легенды ММА Йоэль Ромеро и Энтони Рамбл перенесён на май.

Но и без бывших звезд UFC первые три турнира прошли на славу, подарив зрителям множество безумных боев. Следующая остановка — 7 мая, а пока мы определим лучших нокаутеров за апрель. В нашем списке всё самое крутое: глухой нокаут за 30 секунд, эффектный супермен-панч и полнейшее доминирование с двумя нокдаунами. Как говорит известный российский боец Bellator Сергей Харитонов: «Только вперед!».

Харитонову подменили противника и обманули зрителей. Соперник был актёром? Ловкость рук и никакого мошенничества. Зато Десантник может похвастаться ещё одним быстрым нокаутом.

Мэндел Налло – Рикардо Сейшаш

Первый турнир Bellator в 2021 году состоялся в ночь на третье апреля по московскому времени. Стартовые же два боя не прошли дистанцию более полутора раундов — Джордан Ньюман забил локтями Бранко Бьюика во второй пятиминутке, а Роман Фаралдо отправил Тревора Гудди в ТКО ровно через полтора минуты с начала встречи. Настоящее чудо произошло в шестом поединке карда, в котором встречались Мэндел Налло и Рикардо Сейшаш — это противостояние ударника и борца, в котором победителем вышел представитель ударных боевых искусств, что уже редкость.

Ход поединка был предсказуемым — Сейшаш, как представитель бразильского джиу-джитсу, должен был навязывать борьбу сопернику, размах конечностей которого значительно больше (190 см против 184 см). Однако за первую половину раунда Рикардо не совершил ни одной попытки тейкдауна, за что логично был наказан джебами на расстоянии. Уже после 12-го удара от Налло лицо бразильца превратилось в кровавое месиво, а финишем стал супермен-панч (удар в прыжке), который Мэндел выбросил на четвёртой минуте боя.

Диана Авсарагова – Тара Графф

Свершилось! Авсарагова наконец-то дебютировала в Bellator, хоть и подписала контракт на шесть боев ещё в 2019-м. Пандемия в прошлом году помешала Диане выступить, сорвав её поединок, назначенный на май. Учитывая, что впереди у россиянки ещё минимум пять встреч, а также беря во внимание её юный возраст (22 года), пауза могла пойти только на пользу, ведь в подготовке ей помогала именитая Лиана Джорджуа, выступающая в UFC. Первой соперницей Авсараговой за океаном стала Тара Графф.

Графф было невыгодно затягивать бой, потому что всем известен борцовский бэкграунд Авсараговой. С первых секунд встречи Тара побежала вперёд, в зарубу, что стало её главной ошибкой. Диана работала вторым номером, в какой-то момент даже прижалась к сетке. На контратаке Пантере и удалось выбросить правый боковой точно в челюсть, но Крошечная террористка упала лишь на одно колено. Ещё один правый боковой, левый джеб — американка бессознательно отправляется на лопатки. В этих кулаках, определённо, есть динамит! И пятое поражение в карьере может быть красивым, если его так четко оформила Диана.

Фил Дэйли – Сабах Хомаси

На Bellator 256, где Вадим Немков защитил титул чемпиона в полутяжелом весе в поединке с Филом Дэвисом, состоялся не менее драматичный бой между Полом Дэйли и Сабахом Хомаси. Два ярких нокаутера — у англичанина 32 нокаута в 43 победных встречах, тогда как у американца — в 10 из 14 выигранных сражений. Уже в первом раунде Семтекс дважды упал в нокдаун, но судья не вмешивался, за счет чего британец и выжил в борьбе. В конце первого периода выживал уже боец ливанского происхождения.

После насыщенного на события первого раунда у Хомаси забились руки, Сабах задышал, чем воспользовался Дэйли. Спустя сорок секунд от старта Пол отправил соперника в нокдаун, но судья и здесь не спешил останавливать бой. Американец перевёл дух в партере, но не надолго. Фёдор Емельяненко кричал Вадиму Немкову в реванше с Филом Дэвисом: «Не бей ногами, не трать силы». Этот совет был бы необходим Хомаси, ведь Сабах выкинул мидл-кик, когда еле стоял на ногах, за что получил нокаутирующий удар в челюсть. В этот раз судья быстро разнял бойцов.

Выбор «Чемпионата»

Авсарагова провела только два профессиональных поединка за пять лет, но этого оказалось достаточно, чтобы ее потенциал разглядели в Bellator. И как же не прогадали матчмейкеры! В первом бою за океаном уроженке Северной Осетии досталась Тара Графф, у которой в статистике четыре поражения в четырёх встречах. Причём каждый из проигрышей был досрочным — два раза глухим нокаутом, по разу ТКО и сабмишн. Но! Проблемы индейцев, как говаривал Фенимор Купер, шерифа не интересуют. И Диана просто эталонно выключила соперницу из борьбы.