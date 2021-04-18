Харитонову подменили противника и обманули зрителей. Соперник был актёром?

23 марта 2021 года. Сергей Харитонов заявляет о том, что примет участие в новом «грандиозном проекте». Ветеран ММА рассказал, что будет биться в лиге кулачных боёв, которая будет курироваться известным блогером Амираном Сардаровым. В тот же день боец сообщил, что его соперником будет «достаточно титулованный американец».

Проходит три дня и ряд источников сообщает, что соперником Сергея станет ветеран ММА, ирландец Джеймс Максуинни. Да, он не американец, и уж тем более не титулованный. Но в активе бойца значились десятки поединков, в том числе, выступления в UFC. Так что затея болельщикам начинает казаться действительно интересной. Организаторы обещают провести схватку Харитонов – Максуинни в ночь с 17 на 18 апреля по московскому времени.

Харитонов критиковал Емельяненко за бой с Кокляевым, а сам побил беспомощного Уильямса Победитель Тайсона сдался без сопротивления. Что с этим боем не так.

День дебюта Харитонова в кулачных боях приближается. Сергей на своих видео в «Инстаграме» источает уверенность и выглядит достаточно свежим, очевидно, что тренировки в солнечной Флориде пошли ему на пользу. И вот наконец пришло время финальных приготовлений. День взвешивания. Сергей на официальной церемонии потянул на 132 кг. Максуинни оказался на 12 кг легче. В итоге ирландец отказывается от схватки. Боец мотивировал это тем, что россиянин «провалил» взвешивание. Конечно, применять подобный термин в отношении представителей тяжёлого веса сложно. Но Максуинни в своих суждениях явно опирался на классификацию, которая учитывает и существование так называемого супер-хэвивейта, который начинается со 120 кг. Таким образом, Джеймс посчитал Сергея представителем иной весовой категории и связываться с ним не захотел.

Как бы то ни было, организаторы решили спасти выступление едва ли не главной звезды шоу и подобрали ему соперника. И вот тут-то и начинается самое интересное. Болельщики, решившиеся приобрести подписку на платную трансляцию, стали жертвами по-настоящему детективной истории.

В соперники Харитонову подобрали некоего Майка Кука. Судя по его профессиональному рекорду, это была достаточно сносная замена, с учетом сроков, в которые она была произведена. На счету американца было 13 побед и 13 поражений. К слову, успешным для него был поединок с Хави Айялой, которому россиянин проигрывал в Bellator, так что подумалось, что схватка может стать конкурентной. Эту статистику ретранслировали все ведущие СМИ, освещавшие событие, так что сомнений в том, что данные были представлены матч-мейкерами быть не могло. Но каково же было удивление всех зрителей, когда на схватку с Харитоновым вышел темнокожий боец.

Суть в том, что внешность Кука, обладающего рекордом 13-13 кардинально отличалась от внешности бойца, появившегося на ринге. Получалось комично и несуразно. Когда же схватка началась, сомнений в подмене соперника не было. Спортсмен, именовавший себя Куком, был совершенно неконкурентоспособным и оставлял впечатление второразрядника. Харитонов разбивал его с первых секунд, бравировал, призывал идти вперёд, а после четвёртого нокдауна рефери остановил эту экзекуцию для американца. Подумалось, что в попытках спасти бой для Харитонова промоутеры пригласил выступить актёра, а чем ещё можно объяснить появление такого соперника в схватке с опытнейшим россиянином? Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества.

Как бы то ни было, если всё это и было попыткой спасти бой для ветерана ММА, то организаторы турнира оказали Сергею, да и себе, медвежью услугу.

Во-первых, зрители, заплатившие за просмотр такого «зрелища», были явно недовольны и чувствовали себя попросту обманутыми. Есть сомнения, что кто-то после такого захочет платить за бои этой лиги ещё раз. Во-вторых, карьера Харитонова в последнее время вызывает и так много вопросов, а тут ещё и такое.

Напомним, последний раз Сергей бился в ноябре в малоизвестной ММА-лиге Parus Fight Championship. Тогда он сомнительно нокаутировал Оли Томпсона, до этого была странная досрочная победа по правилам профессионального бокса над 47-летним экс-обидчиком Майка Тайсона Дэнни Уильямсом, и теперь ещё свалилось и участие в схватке с едва ли не актёром какого-то замшелого театра. Добавьте к этому скандал с Адамом Яндиевым и получится, что Харитонов теряет свою репутацию буквально на ходу.

На этом фоне вспоминаются и его откровения о возможном поединке с упомянутым уже Майком Тайсоном. Не так давно Десантник рассказывал, что ему предлагали этот поединок, но лишь на условии того, что он не будет стараться победить. Харитонов даже признался, что был и не против такого сценария, но дальше слов дело не пошло.

Российский боец назвал бой Тайсон — Джонс постановочным. И сделал удивительное признание Сергей Харитонов рассказал, на каких условиях ему самому предлагали поединок с Железным Майком.

Что дальше, Сергей? Поединки с ветеранами-легковесами или межгендерные схватки? Пожалуй, пора возвращаться к серьёзным боям и восстанавливать былую репутацию.