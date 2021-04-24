Экс-чемпиона UFC сенсационно разгромил малоизвестный боец. Петтис совсем сдулся? Видео

Долгожданное возобновление турниров Professional Fighters League наконец-то состоялось. В Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) накануне прошёл первый ивент нового сезона. В главном бою вечера встретились экс-чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис и другой бывший боец этой лиги — Клэй Коллард. Вопреки ожиданиям фанатов и экспертов, Шоутайм с треском проиграл свой дебютный бой в промоушене. Такого апсета — одного из самых громких в истории PFL — просто никто не мог себе представить.
Пусть Петтис лишился пояса чемпиона UFC уже давно, а в лиге впоследствии показывал себя не лучшим образом и чередовал победы с поражениями, всё же он оставался топовым бойцом. Если Шоутайм проигрывал, то сильнейшим: Рафаэлю дос Аньосу, Максу Холлоуэю, Дастину Порье, Тони Фергюсону. Последний поединок в организации Даны Уайта звёздный боец провёл в декабре 2020 года, после чего решил перейти в PFL. Объясняя причины этого перехода, Энтони отметил, что рассчитывает ещё на один шанс завершить карьеру в статусе чемпиона.
На это надеялись и фанаты Шоутайма. Столь опытного бойца заранее записали как минимум в финалисты Гран-при лёгкого дивизиона. В первом же сопернике Петтиса в регулярке никто вообще не видел никакой угрозы. Клэй Коллард с рекордом 18-8, хоть и тоже выступал в UFC, проиграл там три поединка из четырёх. Остальное время боец провёл в малоизвестных американских лигах. Поединок с Петтисом также стал для него дебютным в PFL. И подавляющее большинство экспертов было уверено, что Коллард его проиграет. Но не тут-то было.
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С первых же секунд боя Коллард начал прессинговать и поддавливать Петтиса к сетке. В предыдущих поединках Энтони частенько успешно работал вторым номером, и поначалу казалось, что всё нормально, всё идёт своим чередом. Однако Коллард постепенно разбивал Шоутайма и на ближней, и на дальней дистанциях. Уже к середине первого раунда Коллард нанёс в три раза больше ударов, чем его оппонент. Фанаты и эксперты предполагали, что Петтис просто ещё не разогнался, что всё своё мастерство он покажет в последующих пятиминутках.
Но дальше было только хуже. Во втором раунде картина повторилась, а через две минуты Коллард просто начал избивать Шоутайма. Несколько раз поединок был очень близок к досрочному завершению. То ли судья оказался безжалостным, то ли хотел дать как можно больше шансов Петтису, чтобы этот бой продлился ещё хоть какое-то время, чтобы знаменитый боец всё-таки смог прийти в себя и реабилитироваться. Но, увы, единственный по-настоящему удачный момент для Энтони возник лишь за минуту до конца третьего раунда, когда он потряс оппонента хай-киком, а потом попытался забрать его спину. Впрочем, и эти потуги не увенчались успехом. Петтис разгромно проиграл свой дебютный бой большому андердогу, а Коллард сотворил сенсацию вечера.
И всё же пока Энтони Петтис остаётся в игре. По регламенту лиги за победу решением бойцу присуждается три балла. За победу в первом раунде боец получает три дополнительных балла, во втором – плюс два, в третьем — плюс один балл. После первого турнира по три очка в лёгком дивизионе набрали Клэй Коллард, Ахмед Алиев, Александр Мартинез, Марчин Хелд и Рауш Манфио. Чтобы сравняться с конкурентами или обогнать их, в следующем поединке Шоутайму просто необходимо выигрывать досрочно. Только тогда ему удастся получить путёвку в четвертьфинал и впоследствии побороться за миллион долларов. Правда, после столь печального старта в таком исходе есть большие сомнения.
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