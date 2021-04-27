Кулак Алексахина отправляет спать за секунду. Над бразильцем долго колдовали врачи. Видео

В ночь с 29 на 30 апреля по московскому времени в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) пройдёт второй турнир регулярного сезона Professional Fighters League — PFL 2. В главном бою вечера встретятся два бывших бойца Bellator и UFC Рори Макдональд и Кёртис Миллендер. Помимо поединка с участием экс-чемпиона Bellator, в карде будет много интересного. Заявленные ранее россияне Магомед Магомедкеримов и Алексей Кунченко выступить на турнире не смогут из-за отсутствия американских виз. Но всё же без России не обойдётся: полусредневес Николай Алексахин сразится со шведским бойцом Садибу Саем.

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Дебютировал в PFL Алексахин весьма удачно: в октябре 2019 года в первом раунде техническим нокаутом он одержал победу над канадцем Джесси Ронсоном. Прежде Николай успешно выступал в М-1 Global и AMC Fight Nights Global. В промоушене ONE Championship ему удалось помериться силами с экс-чемпионом организации и бывшим чемпионом Bellator Беном Аскреном. Поединок Николай, к сожалению, проиграл единогласным решением, но приобрёл бесценный опыт. А непосредственно перед подписанием в PFL россиянин провёл три отличных боя в лиге RCC. В одном из них он зрелищно нокаутировал бразильца Родриго Кавальеро Коррейю во втором раунде.

Коррейя, как и Алексахин — опытный боец, профессионально выступающий с 2010 года. Перед поединком с россиянином в его активе было 17 побед нокаутом. У Николая таковых было почти в два раза меньше — девять. Естественно, бразилец представлял опасность, и действовать в поединке с ним нужно было очень осторожно. Алексахин всё предусмотрел, не подвёл болельщиков и блестяще выполнил свой план на бой.

Права на видео принадлежат RCC. Ролик можно посмотреть на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube.

Поначалу россиянин больше работал на дистанции и лишний раз не приближался к Коррейе. Через две минуты Николай перевёл соперника в партер, но спустя 30 секунд бразильцу удалось встать. После бойцы уже активнее действовали в стойке, где Алексахин смотрелся лучше: у него заходили как одиночные удары, так и различные комбинации. А вот бразилец попасть по оппоненту никак не мог. В самом конце пятиминутки россиянин выбросил колено и сильно потряс Коррейю. Но, как только он кинулся добивать соперника, прозвучала сирена.

Впрочем, желаемого Алексахин добился уже в следующем раунде. Всё так же, держа приличную дистанцию, он резко рванул на Коррейю и выбросил мощный правый боковой, которым попал точно в цель. Коррейя словно окаменел и тут же без чувств свалился на канвас. После первого же добивающего удара Николай понял, что этого достаточно, да и рефери уже спешил к бойцам, чтобы остановить поединок. Бразилец ещё долго приходил себя, врачам пришлось буквально поколдовать над ним. Даже в момент объявления результата он стоял, опираясь на представителей своей команды.

Следующий соперник Алексахина, Садибу Сай, выступает в PFL с 2018 года, но сейчас переживает не лучшие времена: последние два поединка закончились для него поражением нокаутом и ничьей. Россиянин же находится на серии из семи побед, причём весьма убедительных. Будем надеяться, что в ночь с 29 на 30 апреля мы засвидетельствуем ещё одну, и не менее яркую.