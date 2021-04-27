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PFL 2: 2021 Regular Season: архивный нокаут Николая Алексахина, видео

Архивный нокаут Николая Алексахина
Алла Князева
Кулак Алексахина отправляет спать за секунду. Над бразильцем долго колдовали врачи. Видео
Добивание было излишним. На объявление результата Коррейя не смог выйти без поддержки товарищей.
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0

В ночь с 29 на 30 апреля по московскому времени в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) пройдёт второй турнир регулярного сезона Professional Fighters League — PFL 2. В главном бою вечера встретятся два бывших бойца Bellator и UFC Рори Макдональд и Кёртис Миллендер. Помимо поединка с участием экс-чемпиона Bellator, в карде будет много интересного. Заявленные ранее россияне Магомед Магомедкеримов и Алексей Кунченко выступить на турнире не смогут из-за отсутствия американских виз. Но всё же без России не обойдётся: полусредневес Николай Алексахин сразится со шведским бойцом Садибу Саем.

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Дебютировал в PFL Алексахин весьма удачно: в октябре 2019 года в первом раунде техническим нокаутом он одержал победу над канадцем Джесси Ронсоном. Прежде Николай успешно выступал в М-1 Global и AMC Fight Nights Global. В промоушене ONE Championship ему удалось помериться силами с экс-чемпионом организации и бывшим чемпионом Bellator Беном Аскреном. Поединок Николай, к сожалению, проиграл единогласным решением, но приобрёл бесценный опыт. А непосредственно перед подписанием в PFL россиянин провёл три отличных боя в лиге RCC. В одном из них он зрелищно нокаутировал бразильца Родриго Кавальеро Коррейю во втором раунде.

Коррейя, как и Алексахин — опытный боец, профессионально выступающий с 2010 года. Перед поединком с россиянином в его активе было 17 побед нокаутом. У Николая таковых было почти в два раза меньше — девять. Естественно, бразилец представлял опасность, и действовать в поединке с ним нужно было очень осторожно. Алексахин всё предусмотрел, не подвёл болельщиков и блестяще выполнил свой план на бой.

Права на видео принадлежат RCC. Ролик можно посмотреть на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube.

Поначалу россиянин больше работал на дистанции и лишний раз не приближался к Коррейе. Через две минуты Николай перевёл соперника в партер, но спустя 30 секунд бразильцу удалось встать. После бойцы уже активнее действовали в стойке, где Алексахин смотрелся лучше: у него заходили как одиночные удары, так и различные комбинации. А вот бразилец попасть по оппоненту никак не мог. В самом конце пятиминутки россиянин выбросил колено и сильно потряс Коррейю. Но, как только он кинулся добивать соперника, прозвучала сирена.

Впрочем, желаемого Алексахин добился уже в следующем раунде. Всё так же, держа приличную дистанцию, он резко рванул на Коррейю и выбросил мощный правый боковой, которым попал точно в цель. Коррейя словно окаменел и тут же без чувств свалился на канвас. После первого же добивающего удара Николай понял, что этого достаточно, да и рефери уже спешил к бойцам, чтобы остановить поединок. Бразилец ещё долго приходил себя, врачам пришлось буквально поколдовать над ним. Даже в момент объявления результата он стоял, опираясь на представителей своей команды.

Следующий соперник Алексахина, Садибу Сай, выступает в PFL с 2018 года, но сейчас переживает не лучшие времена: последние два поединка закончились для него поражением нокаутом и ничьей. Россиянин же находится на серии из семи побед, причём весьма убедительных. Будем надеяться, что в ночь с 29 на 30 апреля мы засвидетельствуем ещё одну, и не менее яркую.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Пресс-служба RCC

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