Бивол давал британцу урок бокса, а в конце у него закончился бензин. Смазанная победа

В Манчестере (Великобритания) продолжается большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся известные тяжеловесы Дерек Чисора и Джозеф Паркер. Предполагалось, что соглавным поединком шоу станет схватка чемпиона мира по версии WBAв полутяжёлом весе Дмитрия Бивола с чемпионом Великобритании Крэйгом Ричардсом. Но кард шоу неожиданно перетасовали, и россиянин в итоге вышел на ринг одним из первых.

Как бы то ни было, это не сломало настрой Дмитрия. Об этом говорила даже его уверенная поступь, которой он шёл к рингу под знаменитую песню Виктора Цоя «Группа крови». Что касается Ричардса, который лишь вчера отметил день рождения, то он смотрелся не менее решительно, так что схватка обещала быть конкурентной.

Бивол не дрался 568 дней. Последним соперником был Ленин, теперь — чемпион Великобритании Дмитрий дошёл до того, что его не поставили в главный бой. Неуважение к действующему чемпиону?

Но первые раунды создавали впечатление, что схватка будет односторонней. Да, преимущество Ричардса в росте бросалось в глаза, но это, пожалуй, всё, чем впечатлил британец на старте встречи. Дмитрий начал поединок с агрессивного прессинга. Россиянин обрезал углы, умело работал по этажам и заставлял соперника отступать по прямой. В общем, чемпион боксировал так, словно в его карьере и не было простоя длинною в 568 дней.

Во второй трёхминутке для Ричардса прозвучал тревожный звоночек. Дмитрий классно провалил соперника, и после нырка выбросил многоударную комбинацию. После он уверенно продолжал доминировать и забрал ещё один раунд. В третьем отрезке Ричардс наконец дал понять, что он в ринге выступает не в роли мешка для отработки ударов. Крэйг перешёл в наступление и донёс до цели мощный удар справа. Впрочем, наверное, сразу же об этом и пожалел. В ответ на это Бивол взорвался серией многоударных комбинаций, заставив лондонца отступать.

В целом, преимущество россиянина не вызывало сомнений. Он постоянно раздёргивал соперника передней рукой, периодически чередовал джеб с левым боковым, а также систематически работал по этажам. К слову, работа по корпусу приносила плоды, уже после шестого раунда Ричардс в перерыве дышал тяжеловато. В общем, Бивол демонстрировал настоящий урок отечественной школы бокса. Постоянные выдёргивания соперника, работа на оттяжке с последующими разительными контратаками постоянно заставляли вспоминать, что за плечами у Бивола отличная любительская карьера.

В девятом раунде Бивол решил дать поработать сопернику первым номером и закрылся за блоком. Но, как только Крэйг начал входит во вкус, Дима перехватил инициативу и навязал сопернику жёсткий размен, в котором был и точнее, и быстрее. Десятую трёхминутку Бивол снова начал пассивно, и это уже начинало тревожить. Бесхитростный Ричардс пользовался этим как мог. По большей части Крэйг ограничивался классическими двойками, но, учитывая явное преимущество в мощи, этого хватало, чтобы создавать Биволу дискомфорт. В одиннадцатом раунде Ричардс, понимая, что по очкам ему не победить, снова смело шёл вперёд. Россиянин же неожиданно встал. В какой-то момент он попросту принимал атаки противника на блок, явно отдавая ему раунд. Да, в конце отрезка Дмитрий снова классно сработал на контратаке, заставив тренера восхищаться, но всё же, показалось, что раунд он проиграл. В заключительной трёхминутке хозяин ринга снова прессинговал, Бивол же, то ли не желая рисковать, то ли из-за усталости, совершенно не атаковал. Действующий чемпион вязал соперника, лез в клинч и просто выигрывал время.

В итоге, дело дошло до решения судей. Всем было очевидно, что россиянин отстоял титул. Но всё же вопросы, с учётом концовки боя, вызывал счёт. Судейские карточки показали большой разброс – 118:110, 115:113, 115:114 – все в пользу Бивола. Интересно, что счёт 115:113 выставил российский специалист Юрий Копцев. В целом, близкий счёт на карточках двух судей немного смазал впечатления от победы и, откровенно смущал, уж на такие цифры британец не наработал.

По мнению вашего автора, Бивол выиграл по раундам 8-4 (116:112). Как бы то ни было, классные 2/3 боя действительно были смазаны невыразительной концовкой. Моментами казалось, что Дмитрий где-то недорабатывал до конца, а, быть может, где-то ему не хватало мощи. Ну а в последних раундах, судя по увиденному, у Дмитрия банально закончился бензин. Говорить о том, что Бивол не хотел закончить бой эффектно не стоит, ибо в первом бою в карьере в Великобритании ему необходимо было о себе заявить громко, что не очень-то и получилось. Говоря прямо, соперников такого калибра нужно разбирать увереннее.

После схватки победитель отметил, что бой получился тяжёлым, но сделал скидку на длительный простой. Кроме того, Бивол заявил, что следующий бой готов провести, как с чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым, так и чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC во втором среднем весе Саулем Альваресом. Но, учитывая то, что Бивола не хватило на 12 раундов с далеко не топ-соперником, возможно выход в следующем бою на кого-то из этой пары будет чреват последствиями.

Впрочем, не будем слишком строги, в конце концов, простой в карьере россиянина действительно был долгим. Будем надеяться, что сегодняшняя победа – лишь первый шаг к мегафайтам, ну а пока поздравляем чемпиона с защитой титула.