Бивол не дрался 568 дней. Последним соперником был Ленин, теперь — чемпион Великобритании

Дмитрий дошёл до того, что его не поставили в главный бой. Неуважение к действующему чемпиону?

1 мая 2021 года в Манчестере пройдёт большой вечер профессионального бокса. В его соглавном событии пройдёт титульный поединок в полутяжёлом весе. Чемпион мира по версии WBA Super Дмитрий Бивол подерётся впервые с октября 2019 года. Его соперником станет чемпион Великобритании Крэйг Ричардс. Рассказываем о грядущем дебюте россиянина на Туманном Альбионе.

Что происходит с карьерой Бивола?

Дмитрий дебютировал в профессионалах в 2014 году. Карьера его развивалась успешно и стремительно. В 2017 году ситуация в полутяжёлом весе сложилась таким образом, что уроженец Киргизии получил шанс сразиться за пояс по версии WBA, да ещё и с достаточно проходным соперником – Трентом Бредхёрстом. Нокаутировав австралийца, Бивол стал чемпионом мира. С тех пор он пять раз защищал титул, в том числе победив Салливана Барреру, Жана Паскаля и Джо Смита. Но вся эта оппозиция не смотрелась достаточно конкурентоспособной, с учётом высочайшего класса Дмитрия. Последний же его поединок и вовсе едва не стал разочарованием. 12 октября ему в соперники ему подобрали неизвестного широкой общественности Ленина Кастильо. Бивол перебил соперника по очкам.

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Понимая, что серьёзных претендентов по линии WBA будет всё меньше, россиянин всё громче говорил о желании провести объединительный поединок с кем-то из других чемпионов. Пока не встретились Артур Бетербиев и Александр Гвоздик (а случилось это спустя неделю после поединка с Кастильо), Бивол успел заявить, что хотел бы подраться с победителем этой пары. Затем, когда в ноябре 2019 года поясом по версии WBO завладел Сауль Альварес, Дима стал упоминать и о мексиканце, но дело не двигалось. Более того, менеджеры боксёра давали понять, что тот же Канело просто избегает столь опасного соперника.

А затем наступил 2020 год. Коронавирусный период стал для Бивола по-настоящему сложным. Организовать ему схватку не получалось. Боксёр снова упоминал о схватках с Бетербиевым и Альваресом. Но Артур долгое время был занят организацией боя с Фаньлуном, а затем с Дайнесом. Альварес же оставил пояс в полутяжёлом весе вакантным, всячески давая понять, что поединки в этом дивизионе ему неинтересны. Доводы Бивола о том, что он готов спуститься и во второй средний вес, услышаны не были.

В условиях отсутствия боёв доходило до того, что далёкий от подобного рода поведения Дмитрий стал сам напрямую вызывать соперников на поединки, обратившись к бывшему временному чемпиону по версии WBA Маркусу Брауну, но тот не горел желанием драться. Наклёвывавшаяся было схватка с Буатси также не состоялась. В итоге в 2020 году Бивол так ни с кем и не подрался.

Лишь в феврале 2021 года дело сдвинулось с мёртвой точки. Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что в ближайшие месяцы Дима проведёт две встречи. Пошли разговоры, что вторая из них состоится с небитым экс-чемпионом мира Хильберто Рамиресом, а о первой было официально объявлено в минувшем месяце. В соперники для россиянина подобрали Крэйга Ричардса.

Кто такой Крэйг Ричардс?

Информации о британце совсем немного. Профессиональную карьеру Паук начал в 2015 году. У первых его десяти противников на всех было 187 поражений, так что проблем с результатом не было. А в одиннадцатой встрече он подрался с бывшим претендентом на титул Фрэнком Бульони. На кону схватки стоял титул чемпиона Великобритании в полутяжёлом весе. Тогда Крэйг проиграл решением судей. После той неудачи он снова провёл три проходные схватки и лишь после этого снова попробовал выйти на новый уровень.

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С февраля 2019 года Ричардс провёл четыре поединка, трижды победив и сведя одну схватку к ничьей. В этих боях в соперниках у Крэйга были уже достаточно крепкие середняки. Последний раз Паук выходил на ринг в декабре 2020 года. Тогда ему удалось нокаутировать небитого двухметрового Шакана Питерса. Благодаря этому Ричардс стал чемпионом Великобритании.

Чего ждать от боя и зачем он Биволу?

Ричардс – явный аутсайдер встречи, это понимают все. На этом фоне возникает вопрос, зачем такая схватка нужна Дмитрию? Но у россиянина есть несколько причин для её проведения. Во-первых, сейчас не время для того, чтобы перебирать соперников. Простой в карьере и так затянулся, так что хвататься нужно за любую достойную возможность. Во-вторых, после долгой паузы Биволу нет необходимости сразу же драться с топ-соперником, для начала необходимо, как говорят боксёры, продышаться и сбросить с себя ржавчину.

Видео доступно на странице промоутерской компании «Мир бокса».

В-третьих, бой в Великобритании – отличный повод заявить о себе на Туманном Альбионе, где с лёгкой руки Хирна в последнее время проходит всё больше топ-событий, Бивол здесь выступит впервые. Кроме того, Дмитрию банально нужно напомнить о себе. Отсутствие боёв привело к тому, что его, действующего чемпиона, лишили возможности подраться в главном событии шоу. Бивол и Крэйг подерутся в андеркарде у экс-претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерека Чисоры и бывшего чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера. С учётом того, что на кону этой схватки не будет стоять даже какой-то региональный титул, такую расстановку карда можно рассматривать как некое неуважение к заслугам Бивола. Так что поединок с Ричардсом случился в самый подходящий момент. Пришла пора напомнить, чего стоят навыки уроженца Киргизии.

Что касается хода боя, то можно спрогнозировать, что Бивол не будет форсировать события в противостоянии с габаритным оппонентом. Но богатый арсенал и высокая техническая оснащённость в конце концов сделают своё дело. Так что особых проблем с Ричардсом у Бивола возникнуть не должно.