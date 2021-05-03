Отправил соперника спать в первом раунде. А потом бросил вызов другу Петра Яна. Видео

Непобеждённый Дмитрий Бабкин готов проверить себя в бою с Лаврентьевым. Стоит поспешить, пока Денис не перешёл в UFC.

В Екатеринбурге 3 мая проходит турнир RCC 9. В главном бою вечера встретятся россиянин Вячеслав Василевский и бразилец Вискарди Андраде. Промоушен RCC давно зарекомендовал себя как поставщик зрелищных нокаутов, и этот ивент не стал исключением. Уже в первом поединке боец из Барнаула Дмитрий Бабкин ярко финишировал москвича Николая Присмакова в первом раунде.

У Присмакова опыта в профессионалах чуть больше, чем у его оппонента: боец провёл девять поединков и проиграл лишь один из них. В активе Бабкина было только пять боёв, но зато он ещё не знал поражений в карьере. Барнаулец три боя выиграл сабмишенами и два – решениями. Для полного счастья в статистике не хватало только побед нокаутами. И вот, наконец, и в этой графе появилась заветная цифра.

Права на видео принадлежат RCC. Ролик можно посмотреть на странице rcc_mmaв «Инстаграме».

За четыре минуты поединка парни успели и обменяться ударами, и немного побороться у сетки. Бабкин с самого начала больше попадал и в целом выглядел более собранным. На последней минуте раунда Дмитрий, находившись на приличной дистанции от соперника, резко подскочил к Присмакову и выбросил левую руку. Удар достиг цели, и оппонент упал на канвас. Бабкин кинулся его добивать, а потом навалился на потрясённого оппонента. Рефери подбежал к бойцам, чтобы остановить поединок и проверить состояние Николая. Барнаулец был настолько рад такому завершению боя, что подскочил с победным криком и выбросил капу в зрительный зал.

«Попал! Показал то, что и готовили, – рассказал Бабкин после поединка. – Бой шёл по плану, я видел все удары и реагировал на них, поэтому я закончил так, как и хотел – нокаутом. Возможно, остановка была немного ранняя, но, если бы бой продлился еще пять секунд, я бы добил его. Те, кто смотрел мои бои ранее, видели, что там в основном была борьба, поэтому я решил удивить соперника и драться в стойке. Присмаков сделал всё то, к чему мы готовились».

«Когда Ян рядом, всё получается проще». Лаврентьев готов к дебюту в UFC А пока, в ожидании вызова от Даны Уайта, близкий друг Петра набивает рекордс в боях на родине.

А после в интервью «Вестнику ММА» Дмитрий рассказал, что хочет встретиться с другом Петра Яна Денисом Лаврентьевым. Смелое заявление, особенно учитывая то, что Лаврентьев в скором времени планирует подписать контракт с UFC. Что ж, теперь слово за Денисом и руководством лиги.